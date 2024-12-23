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DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, İmralı ziyaretiyle ilgili konuştu: 'Bize ulaşmış resmi dönüş söz konusu değil'
DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, İmralı ziyaretiyle ilgili konuştu: 'Bize ulaşmış resmi dönüş söz konusu değil'
Sputnik Türkiye
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'yı ziyaret taleplerine yönelik kendilerine ulaşmış resmi bir dönüşün olmadığını söyledi. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil." dedi.TBMM'de düzenlediği basın toplantısında DEM Parti'nin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebine ilişkin konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Bize dönüş olursa bunu hemen basınla, hem kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu değil. Tabii çeşitli yorumlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor hatta MHP Genel Başkanı da bu konuda açıklama yapıyor, beklentilerini dile getiriyor ama resmi bir dönüş hala söz konusu olmadı." diye cevap verdi.DEM Parti İmralı görüşmesi ne zaman?Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitme iznine ilişkin soruya, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını vermişti. Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" ifadelerini kullanmıştı.
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DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, İmralı ziyaretiyle ilgili konuştu: 'Bize ulaşmış resmi dönüş söz konusu değil'

14:52 23.12.2024 (güncellendi: 15:23 23.12.2024)
© AA / Ali Balıkçı Sezai Temelli
Sezai Temelli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA / Ali Balıkçı
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'yı ziyaret taleplerine yönelik kendilerine ulaşmış resmi bir dönüşün olmadığını söyledi.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil." dedi.
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında DEM Parti'nin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebine ilişkin konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Bize dönüş olursa bunu hemen basınla, hem kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu değil. Tabii çeşitli yorumlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor hatta MHP Genel Başkanı da bu konuda açıklama yapıyor, beklentilerini dile getiriyor ama resmi bir dönüş hala söz konusu olmadı." diye cevap verdi.

DEM Parti İmralı görüşmesi ne zaman?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitme iznine ilişkin soruya, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını vermişti. Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" ifadelerini kullanmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
POLİTİKA
Bakan Tunç'tan yeni açıklama: DEM Parti'nin İmralı görüşmesi ne zaman?
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