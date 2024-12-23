https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/dem-parti-grup-baskanvekili-temelli-imrali-ziyaretiyle-ilgili-konustu-bize-ulasmis-resmi-donus-soz-1091926832.html

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, İmralı ziyaretiyle ilgili konuştu: 'Bize ulaşmış resmi dönüş söz konusu değil'

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, İmralı ziyaretiyle ilgili konuştu: 'Bize ulaşmış resmi dönüş söz konusu değil'

Sputnik Türkiye

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'yı ziyaret taleplerine yönelik kendilerine ulaşmış resmi bir dönüşün olmadığını söyledi. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T14:52+0300

2024-12-23T14:52+0300

2024-12-23T15:23+0300

politika

tbmm

imralı

dem parti

sezai temelli

abdullah öcalan

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil." dedi.TBMM'de düzenlediği basın toplantısında DEM Parti'nin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebine ilişkin konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Bize dönüş olursa bunu hemen basınla, hem kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu değil. Tabii çeşitli yorumlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor hatta MHP Genel Başkanı da bu konuda açıklama yapıyor, beklentilerini dile getiriyor ama resmi bir dönüş hala söz konusu olmadı." diye cevap verdi.DEM Parti İmralı görüşmesi ne zaman?Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitme iznine ilişkin soruya, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını vermişti. Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bakan-tunctan-yeni-aciklama-dem-partinin-imrali-gorusmesi-ne-zaman--1091691166.html

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