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ABD basını: Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırımları katı bir şekilde uygulama niyetinde değil
ABD basını: Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırımları katı bir şekilde uygulama niyetinde değil
Sputnik Türkiye
NYT, ABD’nin ortaklarının Rusya'ya karşı yaptırımları katı bir şekilde uygulama niyetinde olmadığını, Moskova ile ticareti artırdığını ve Ukrayna'ya desteği... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T23:30+0300
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New York Times (NYT) gazetesinde yer alan makalede, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı yaptırımları katı bir şekilde uygulayamadığı ya da uygulamak istemediği, ABD'nin Hindistan gibi ortaklarının ise Rus petrolü ithalatını rekor düzeyde arttırdığını ve bunun da Moskova'ya önemli mali gelirler sağladığı belirtildi.Avrupa'nın en büyük demokrasilerinin silah üretimini, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımdaki olası bir azalmayı telafi edebilecek düzeye çıkarmayı başaramadığına vurgu yapılan makalede, “Donald Trump ve ekibinden bazılarının ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin devam edeceğine dair derin şüphelerini dile getirdikleri düşünüldüğünde bu durum özellikle sorunludur” ifadelerine yer verildi.Mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetimini müttefiklerle ilişkilerde yeterince katı olmamakla eleştiren gazete, Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Vakfı’nda kıdemli araştırmacı olan Stephen Wertheim'ın “Biden'ın dış politikasının temel özelliklerinden biri de kusurlu ortaklarımıza verdiği koşulsuz destektir, bu da gerilimin tırmanmasına, mali yüklere ve ABD'nin itibarının zedelenmesine yol açıyor” şeklindeki sözlerine yer verdi.Makalede, ABD'nin ortaklarının Amerikan çıkarlarına aykırı hareket ettiği Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesi, BAE'nin Sudan'a silah sevkiyatı yapması ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemleri gibi örneklere yer verildi.Biden'ın politikalarının ABD'nin uluslararası hukukun garantörü olarak itibarına zarar verdiğine dikkat çekilen makalede, Uluslararası Politika Merkezi Genel Direktör Yardımcısı Matt Dass’ın “Biden uluslararası düzenin temellerine Trump'tan daha fazla zarar verdi. Eylemleri, uluslararası kuralların hiç bir şey ifade etmediğini gösteriyor” yönündeki değerlendirmesine yer verildi.Makalede ayrıca, Biden yönetiminin ABD ittifaklarını güçlü ve etkili olarak gösterme çabalarına rağmen, bu ilişkilerin ‘kırılgan olmaya devam ettiği’ ve ‘yeni tehditlerle karşı karşıya kalabileceğinin’ altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-devlet-baskani-putin-ukraynadaki-catismayi-dondurmak-degil-sonuclandirmak-istiyoruz-1092071681.html
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the new york times (nyt), abd, avrupa, hindistan, müttefik, donald trump, joe biden, ukrayna, washington, rusya, yaptırım, carnegie uluslararası barış vakfı, bae, güney kore, sudan
the new york times (nyt), abd, avrupa, hindistan, müttefik, donald trump, joe biden, ukrayna, washington, rusya, yaptırım, carnegie uluslararası barış vakfı, bae, güney kore, sudan

ABD basını: Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırımları katı bir şekilde uygulama niyetinde değil

23:30 26.12.2024
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NYT, ABD’nin ortaklarının Rusya'ya karşı yaptırımları katı bir şekilde uygulama niyetinde olmadığını, Moskova ile ticareti artırdığını ve Ukrayna'ya desteği zayıflattığını öne sürdü.
New York Times (NYT) gazetesinde yer alan makalede, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı yaptırımları katı bir şekilde uygulayamadığı ya da uygulamak istemediği, ABD'nin Hindistan gibi ortaklarının ise Rus petrolü ithalatını rekor düzeyde arttırdığını ve bunun da Moskova'ya önemli mali gelirler sağladığı belirtildi.
Avrupa'nın en büyük demokrasilerinin silah üretimini, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımdaki olası bir azalmayı telafi edebilecek düzeye çıkarmayı başaramadığına vurgu yapılan makalede, “Donald Trump ve ekibinden bazılarının ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin devam edeceğine dair derin şüphelerini dile getirdikleri düşünüldüğünde bu durum özellikle sorunludur” ifadelerine yer verildi.
Mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetimini müttefiklerle ilişkilerde yeterince katı olmamakla eleştiren gazete, Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Vakfı’nda kıdemli araştırmacı olan Stephen Wertheim'ın “Biden'ın dış politikasının temel özelliklerinden biri de kusurlu ortaklarımıza verdiği koşulsuz destektir, bu da gerilimin tırmanmasına, mali yüklere ve ABD'nin itibarının zedelenmesine yol açıyor” şeklindeki sözlerine yer verdi.
Makalede, ABD'nin ortaklarının Amerikan çıkarlarına aykırı hareket ettiği Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesi, BAE'nin Sudan'a silah sevkiyatı yapması ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemleri gibi örneklere yer verildi.
Biden'ın politikalarının ABD'nin uluslararası hukukun garantörü olarak itibarına zarar verdiğine dikkat çekilen makalede, Uluslararası Politika Merkezi Genel Direktör Yardımcısı Matt Dass’ın “Biden uluslararası düzenin temellerine Trump'tan daha fazla zarar verdi. Eylemleri, uluslararası kuralların hiç bir şey ifade etmediğini gösteriyor” yönündeki değerlendirmesine yer verildi.
Makalede ayrıca, Biden yönetiminin ABD ittifaklarını güçlü ve etkili olarak gösterme çabalarına rağmen, bu ilişkilerin ‘kırılgan olmaya devam ettiği’ ve ‘yeni tehditlerle karşı karşıya kalabileceğinin’ altı çizildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna, Avrupa'nın desteği olmadan varlığını sürdüremez
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