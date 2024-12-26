https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-devlet-baskani-putin-ukraynadaki-catismayi-dondurmak-degil-sonuclandirmak-istiyoruz-1092071681.html
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna’daki çatışmayı dondurmak değil, sonuçlandırmak istiyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna’daki çatışmayı dondurmak değil, sonuçlandırmak istiyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T20:03+0300
2024-12-26T20:03+0300
2024-12-26T20:25+0300
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vladimir putin
avrasya ekonomik birliği (aeb)
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petersburg
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde St. Petersburg kenti yakınlarında düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gayrı resmi zirvesi ve AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Rus lider Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibinin çatışmayı dondurma planlarına ilişkin haberlere yönelik açıklamasına, "Rusya Ukrayna topraklarındaki çatışmayı sonlandırmak istiyor" cümlesini kaydetti.Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye çalıştığını belirterek, “Bizde halk arasında yaygın bir deyiş vardır ‘ağzından bal içilir' diye. Biz de Ukrayna'daki çatışmanın 2025 yılında sona ermesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.'Oreşnik'i tekrar kullanabiliriz'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın gerekirse Oreşnik'i tekrar kullanabileceğini ancak bunun için acelesi olmadığını söyledi.Putin konuşmasında, "Gerekirse ve daha güçlü orta menzilli silahların kullanılması gerektiğini görürsek elbette bunları kullanırız fakat acelemiz yok” şeklinde konuştu.Putin konuşmasında, Rusya'nın çok fazla Oreşnik sahibi olmadığını ancak yine de sahip olduğunun altını çizdi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Putin konuşmasında Oreşnik sisteminin seri üretimine başlandığını, uygun ve doğru miktarda üretileceğini vurguladı.'Biden 2021 yılında Ukrayna'nın NATO'ya kabulünü ertelemeyi önerdi'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021 yılında kendisine Ukrayna'nın NATO'ya kabulünü ertelemeyi önerdiğini söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:‘Rusya 2025 yılında özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya devam edecek’Putin, Rusya'nın 2025 yılında özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşmaya devam edeceğini, bunun bir numaralı görev olduğunu söyledi.Rus lider, “Elbette özel askeri operasyonun tüm hedeflerini yerine getirme gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu bir numaralı görevdir. Gençlerimizi destekleyeceğiz. Biz şu anda konuşuyoruz, onlar da savaşıyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-suriye-aciklamasi-turkiyenin-guvenlik-kaygilari-mesru-1092065412.html
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rusya federasyonu, rusya, vladimir putin, avrasya ekonomik birliği (aeb), bağımsız devletler topluluğu (bdt), petersburg, donald trump, oreşnik , joe biden, nato
rusya federasyonu, rusya, vladimir putin, avrasya ekonomik birliği (aeb), bağımsız devletler topluluğu (bdt), petersburg, donald trump, oreşnik , joe biden, nato
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna’daki çatışmayı dondurmak değil, sonuçlandırmak istiyoruz
20:03 26.12.2024 (güncellendi: 20:25 26.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı değil, sonuçlandırmayı istediğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde St. Petersburg kenti yakınlarında düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gayrı resmi zirvesi ve AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rus lider Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibinin çatışmayı dondurma planlarına ilişkin haberlere yönelik açıklamasına, "Rusya Ukrayna topraklarındaki çatışmayı sonlandırmak istiyor" cümlesini kaydetti.
Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye çalıştığını belirterek, “Bizde halk arasında yaygın bir deyiş vardır ‘ağzından bal içilir' diye. Biz de Ukrayna'daki çatışmanın 2025 yılında sona ermesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.
'Oreşnik'i tekrar kullanabiliriz'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın gerekirse Oreşnik'i tekrar kullanabileceğini ancak bunun için acelesi olmadığını söyledi.
Putin konuşmasında, "Gerekirse ve daha güçlü orta menzilli silahların kullanılması gerektiğini görürsek elbette bunları kullanırız fakat acelemiz yok” şeklinde konuştu.
Putin konuşmasında, Rusya'nın çok fazla Oreşnik sahibi olmadığını ancak yine de sahip olduğunun altını çizdi.
Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Henüz bu Oreşnik sistemlerinden çok fazla yok ama onlara sahibiz. Sadece bir sistem de değil. Ancak bunları kullanmak için acelemiz yok zira belirlenmiş görevleri nihayete erdirmek üzere tasarlandı.
Putin konuşmasında Oreşnik sisteminin seri üretimine başlandığını, uygun ve doğru miktarda üretileceğini vurguladı.
'Biden 2021 yılında Ukrayna'nın NATO'ya kabulünü ertelemeyi önerdi'
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021 yılında kendisine Ukrayna'nın NATO'ya kabulünü ertelemeyi önerdiğini söyledi.
Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Şu anda ABD'nin seçilmiş başkanının yeni ekibinde neler konuşulduğunu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla 2021 yılında şimdiki Başkan Biden bana bu konudan bahsetmişti. O da tam olarak, 'Ukrayna'nın NATO'ya kabulünü 10-15 yıl ertelemeyi zira henüz hazır olmadığını' önerdi. Ben de makul bir şekilde şu cevabı verdim: 'Evet, bugün hazır değil. Siz hazırlayacak ve kabul edeceksiniz' dedim.
‘Rusya 2025 yılında özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya devam edecek’
Putin, Rusya'nın 2025 yılında özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşmaya devam edeceğini, bunun bir numaralı görev olduğunu söyledi.
Rus lider, “Elbette özel askeri operasyonun tüm hedeflerini yerine getirme gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu bir numaralı görevdir. Gençlerimizi destekleyeceğiz. Biz şu anda konuşuyoruz, onlar da savaşıyor” dedi.