https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-devlet-baskani-putin-ukraynadaki-catismayi-dondurmak-degil-sonuclandirmak-istiyoruz-1092071681.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna’daki çatışmayı dondurmak değil, sonuçlandırmak istiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna’daki çatışmayı dondurmak değil, sonuçlandırmak istiyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T20:03+0300

2024-12-26T20:03+0300

2024-12-26T20:25+0300

dünya

rusya federasyonu

rusya

vladimir putin

avrasya ekonomik birliği (aeb)

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde St. Petersburg kenti yakınlarında düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gayrı resmi zirvesi ve AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Rus lider Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibinin çatışmayı dondurma planlarına ilişkin haberlere yönelik açıklamasına, "Rusya Ukrayna topraklarındaki çatışmayı sonlandırmak istiyor" cümlesini kaydetti.Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye çalıştığını belirterek, “Bizde halk arasında yaygın bir deyiş vardır ‘ağzından bal içilir' diye. Biz de Ukrayna'daki çatışmanın 2025 yılında sona ermesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.'Oreşnik'i tekrar kullanabiliriz'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın gerekirse Oreşnik'i tekrar kullanabileceğini ancak bunun için acelesi olmadığını söyledi.Putin konuşmasında, "Gerekirse ve daha güçlü orta menzilli silahların kullanılması gerektiğini görürsek elbette bunları kullanırız fakat acelemiz yok” şeklinde konuştu.Putin konuşmasında, Rusya'nın çok fazla Oreşnik sahibi olmadığını ancak yine de sahip olduğunun altını çizdi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Putin konuşmasında Oreşnik sisteminin seri üretimine başlandığını, uygun ve doğru miktarda üretileceğini vurguladı.'Biden 2021 yılında Ukrayna'nın NATO'ya kabulünü ertelemeyi önerdi'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021 yılında kendisine Ukrayna'nın NATO'ya kabulünü ertelemeyi önerdiğini söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:‘Rusya 2025 yılında özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya devam edecek’Putin, Rusya'nın 2025 yılında özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşmaya devam edeceğini, bunun bir numaralı görev olduğunu söyledi.Rus lider, “Elbette özel askeri operasyonun tüm hedeflerini yerine getirme gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu bir numaralı görevdir. Gençlerimizi destekleyeceğiz. Biz şu anda konuşuyoruz, onlar da savaşıyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-suriye-aciklamasi-turkiyenin-guvenlik-kaygilari-mesru-1092065412.html

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rusya federasyonu, rusya, vladimir putin, avrasya ekonomik birliği (aeb), bağımsız devletler topluluğu (bdt), petersburg, donald trump, oreşnik , joe biden, nato