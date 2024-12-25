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Yanlışlıkla kendi uçağını düşürmüştü: Kızıldeniz’deki olayda ikinci uçak iddiası
Yanlışlıkla kendi uçağını düşürmüştü: Kızıldeniz’deki olayda ikinci uçak iddiası
Sputnik Türkiye
ABD ordusunun geçtiğimiz günlerde Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini ‘yanlışlıkla’ düşürdüğü olay sırasında ikinci bir uçağın daha vurulma riskiyle... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T09:03+0300
2024-12-25T09:03+0300
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Fox News televizyonu, ABD Donanması’nda görev yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, F/A-18F Super Hornet savaş uçağının Yemen açıklarında dost ateşi sonucu düştüğü olayda ikinci bir uçağın daha olduğunu dile getirdi.Kaynak, Kızıldeniz’e düşen uçağın “birkaç mil gerisinde uçan bir F/A-18 Super Hornet uçağının daha USS Gettysburg kruvazöründen ateşlenen ikinci bir füzeden kaçmak için manevralar yapmak zorunda kaldığını” ifade etti. Bu füzenin “Harry S Truman uçak gemisine iniş yapmaya hazırlanan ikinci uçağa 100 feet” mesafeden geçtiği belirtildi.Yaşanan olayın ABD’li pilotları öfkelendirdiğini dile getiren yetkili, USS Gettysburg mürettebatının gerilim bölgesinde görev almak için yeterli eğitim alıp almadığı soru işareti olduğunu belirtti.Ordunun, USS Gettysburg'un ikinci füzenin güdüm sistemini devre dışı bırakıp bırakmadığını incelediği eklendi.Daha önce ABD Donanması’na ait F/A-18F Super Hornet, Yemen açıklarında dost ateşi sonucu düştü. Pilotlar kurtarıldı, uçak tamamen imha olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/avusturyanin-eski-disisleri-bakani-kneissl-avrupa-rusyanin-oresnik-sinyalini-almadi-1091999410.html
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abd, f/a-18 super hornet, yemen, kızıldeniz, fox news, abd donanması, uss harry s. truman
abd, f/a-18 super hornet, yemen, kızıldeniz, fox news, abd donanması, uss harry s. truman
Yanlışlıkla kendi uçağını düşürmüştü: Kızıldeniz’deki olayda ikinci uçak iddiası
ABD ordusunun geçtiğimiz günlerde Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini ‘yanlışlıkla’ düşürdüğü olay sırasında ikinci bir uçağın daha vurulma riskiyle karşı karşıya geldiği belirtildi.
Fox News televizyonu, ABD Donanması’nda görev yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, F/A-18F Super Hornet savaş uçağının Yemen açıklarında dost ateşi sonucu düştüğü olayda ikinci bir uçağın daha olduğunu dile getirdi.
Kaynak, Kızıldeniz’e düşen uçağın “birkaç mil gerisinde uçan bir F/A-18 Super Hornet uçağının daha USS Gettysburg kruvazöründen ateşlenen ikinci bir füzeden kaçmak için manevralar yapmak zorunda kaldığını” ifade etti. Bu füzenin “Harry S Truman uçak gemisine iniş yapmaya hazırlanan ikinci uçağa 100 feet” mesafeden geçtiği belirtildi.
Yaşanan olayın ABD’li pilotları öfkelendirdiğini dile getiren yetkili, USS Gettysburg mürettebatının gerilim bölgesinde görev almak için yeterli eğitim alıp almadığı soru işareti olduğunu belirtti.
Ordunun, USS Gettysburg'un ikinci füzenin güdüm sistemini devre dışı bırakıp bırakmadığını incelediği eklendi.
Daha önce ABD Donanması’na ait F/A-18F Super Hornet
, Yemen açıklarında dost ateşi sonucu düştü. Pilotlar kurtarıldı, uçak tamamen imha olmuştu
.