https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/abd-yemene-saldirirken-kendi-jetini-vurdu-80-milyon-dolarlik-savas-ucagi-dusuruldu-1091864723.html
ABD, Yemen'e saldırırken kendi jetini vurdu: 80 milyon dolarlık savaş uçağı düşürüldü
ABD, Yemen'e saldırırken kendi jetini vurdu: 80 milyon dolarlık savaş uçağı düşürüldü
Sputnik Türkiye
ABD Donanması’na ait F/A-18F Super Hornet, Yemen açıklarında dost ateşi sonucu düştü. Pilotlar kurtarıldı, uçak tamamen imha oldu. Olayla ilgili soruşturma... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T08:37+0300
2024-12-22T08:37+0300
2024-12-22T08:37+0300
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abd
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uss harry s. truman
f/a-18 super hornet
boeing f/a-18e/f super hornet tipi savaş uçakları
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ABD Donanması’na ait F/A-18F ‘Super Hornet’ tipi savaş uçağı, Kızıldeniz’de Yemen açıklarında dost ateşi sonucu düşürüldü. USS Harry S. Truman (CVN-75) uçak gemisinden havalanan uçak, Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Gettysburg (CG-64) tarafından kazara vuruldu.Olayda her iki pilot da güvenli bir şekilde uçaktan fırlatarak suya indi ve ABD Donanması tarafından kurtarıldı. Pilotlardan birinin hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, uçak tamamen imha oldu.ABD Donanması, olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/abd-ve-israil-yemenin-baskent-sanaya-hava-saldirisi-duzenledi-1091862862.html
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yemen, abd, abd, abd donanması, uss harry s. truman, f/a-18 super hornet, boeing f/a-18e/f super hornet tipi savaş uçakları
yemen, abd, abd, abd donanması, uss harry s. truman, f/a-18 super hornet, boeing f/a-18e/f super hornet tipi savaş uçakları
ABD, Yemen'e saldırırken kendi jetini vurdu: 80 milyon dolarlık savaş uçağı düşürüldü
ABD Donanması’na ait F/A-18F Super Hornet, Yemen açıklarında dost ateşi sonucu düştü. Pilotlar kurtarıldı, uçak tamamen imha oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD Donanması’na ait F/A-18F ‘Super Hornet’ tipi savaş uçağı, Kızıldeniz’de Yemen açıklarında dost ateşi sonucu düşürüldü. USS Harry S. Truman (CVN-75) uçak gemisinden havalanan uçak, Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Gettysburg (CG-64) tarafından kazara vuruldu.
Olayda her iki pilot da güvenli bir şekilde uçaktan fırlatarak suya indi ve ABD Donanması tarafından kurtarıldı. Pilotlardan birinin hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, uçak tamamen imha oldu.
ABD Donanması, olayla ilgili soruşturma başlattı.