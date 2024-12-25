https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/avusturyanin-eski-disisleri-bakani-kneissl-avrupa-rusyanin-oresnik-sinyalini-almadi-1091999410.html

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa, Rusya’nın ‘Oreşnik’ sinyalini almadı

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa, Rusya’nın ‘Oreşnik’ sinyalini almadı

Sputnik Türkiye

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Avrupa ülkelerinin Rusya'nın en yeni füze sistemlerinden biri olan Oreşnik’i savaş koşullarında test ederek... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T08:21+0300

2024-12-25T08:21+0300

2024-12-25T08:19+0300

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rusya

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oreşnik

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Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, 24 Aralık Salı günü Petersburg'daki Mayakovskiy Kütüphanesi'nde 'Requiem for Europe' adlı kitabının tanıtımını yaptı.Kneissl, toplantıya katılan gazetecilerden birinin, Rusya'nın gerçekleştirdiği Oreşnik testi ile verdiği sinyalin Avrupa ülkeleri tarafından alınıp alınmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:Ukrayna’nın Rusya’daki hedeflere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına misilleme olarak Rus ordusu Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki bir silah ve teçhizat üretim tesisini vurmuştu. Saldırıda, Rusya’nın en yeni orta menzilli füze sistemi olan Oreşnik test edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-anlasma-istiyor-ama-minsk-anlasmasinin-1091998565.html

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karin kneissl, avrupa, rusya, vladimir putin, oreşnik