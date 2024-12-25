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Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa, Rusya’nın ‘Oreşnik’ sinyalini almadı
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa, Rusya’nın ‘Oreşnik’ sinyalini almadı
Sputnik Türkiye
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Avrupa ülkelerinin Rusya'nın en yeni füze sistemlerinden biri olan Oreşnik’i savaş koşullarında test ederek... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, 24 Aralık Salı günü Petersburg'daki Mayakovskiy Kütüphanesi'nde 'Requiem for Europe' adlı kitabının tanıtımını yaptı.Kneissl, toplantıya katılan gazetecilerden birinin, Rusya'nın gerçekleştirdiği Oreşnik testi ile verdiği sinyalin Avrupa ülkeleri tarafından alınıp alınmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:Ukrayna’nın Rusya’daki hedeflere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına misilleme olarak Rus ordusu Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki bir silah ve teçhizat üretim tesisini vurmuştu. Saldırıda, Rusya’nın en yeni orta menzilli füze sistemi olan Oreşnik test edilmişti.
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Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa, Rusya’nın ‘Oreşnik’ sinyalini almadı

08:21 25.12.2024
© Sputnik / Maksim BlinovAvusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Sputnik / Maksim Blinov
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Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Avrupa ülkelerinin Rusya'nın en yeni füze sistemlerinden biri olan Oreşnik’i savaş koşullarında test ederek kendilerine verdiği mesajı almadığını belirtti.
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, 24 Aralık Salı günü Petersburg'daki Mayakovskiy Kütüphanesi'nde 'Requiem for Europe' adlı kitabının tanıtımını yaptı.
Kneissl, toplantıya katılan gazetecilerden birinin, Rusya'nın gerçekleştirdiği Oreşnik testi ile verdiği sinyalin Avrupa ülkeleri tarafından alınıp alınmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:
Maalesef onların (Avrupa ülkelerinin) bu mesajı anlamadıklarını söyleyebilirim. Nükleer savaşa geçişi teşvik etmek istemediğini söyleyen Başkan Putin'in (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) mesajını anlamadılar. (Putin) Cephanelikte, nükleer silahlarla karşılaştırılabilir performansa sahip pek çok başka seçenek olduğunu vurgulamak istedi. Her hâlükârda bu mesaj alınmadı.
Ukrayna’nın Rusya’daki hedeflere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına misilleme olarak Rus ordusu Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki bir silah ve teçhizat üretim tesisini vurmuştu. Saldırıda, Rusya’nın en yeni orta menzilli füze sistemi olan Oreşnik test edilmişti.
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