https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/uzay-tariminda-bir-ilk-turk-bilim-insanlari-mars-ve-aya-domates-ekecek-1092030635.html
Uzay tarımında bir ilk: Türk bilim insanları Mars ve Ay'a domates ekecek
Uzay tarımında bir ilk: Türk bilim insanları Mars ve Ay'a domates ekecek
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Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde bulunan bilim insanları TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile Ay ve Mars'ta domates ekimi... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T22:14+0300
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Türk bilim insanları uzay tarımında bir ilki gerçekleştirerek Ay ve Mars yüzeyine domates ekecek.Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde bulunan bilim insanları TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması' projesi ile domates yetiştirerek insanlı uzay kolonilerde üretim yapacak.Besin elementleri bakımında yetersiz olan Mars ve Ay'da öncül bitki yetiştirilmesi amaçlanan araştırma hakkında Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ''Bu amaçla ilgili moleküler mekanizmaların aydınlatılması hedeflendi. Son olarak regolit simülantlarında yetiştirilen domates bitkisinde, bitki besin elementi eksikliği koşullarında sinyal görevi olan mekanizmaların aydınlatılmasını içeren bütüncül bir yaklaşım ile regolitlerde bitki yetiştirme kapasitesinin arttırılması yönünde verilerin literatürde ilk defa olarak elde edilmesi planlanmaktadır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bilim-insanlari-korkutan-gercegi-acikladi-ayna-calismalarini-durdurun-1091518227.html
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domates, türk, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, tarla, mars, ay, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uzay giysisi
domates, türk, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, tarla, mars, ay, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uzay giysisi
Uzay tarımında bir ilk: Türk bilim insanları Mars ve Ay'a domates ekecek
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde bulunan bilim insanları TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile Ay ve Mars'ta domates ekimi gerçekleştirecek. 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nda desteklenmeye uygun bulunan proje ile insanlı uzay kolonilerinde bitkisel üretim yapılması planlanıyor.
Türk bilim insanları uzay tarımında bir ilki gerçekleştirerek Ay ve Mars yüzeyine domates ekecek.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde bulunan bilim insanları TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması' projesi ile domates yetiştirerek insanlı uzay kolonilerde üretim yapacak.
Besin elementleri bakımında yetersiz olan Mars ve Ay'da öncül bitki yetiştirilmesi amaçlanan araştırma hakkında Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ''Bu amaçla ilgili moleküler mekanizmaların aydınlatılması hedeflendi. Son olarak regolit simülantlarında yetiştirilen domates bitkisinde, bitki besin elementi eksikliği koşullarında sinyal görevi olan mekanizmaların aydınlatılmasını içeren bütüncül bir yaklaşım ile regolitlerde bitki yetiştirme kapasitesinin arttırılması yönünde verilerin literatürde ilk defa olarak elde edilmesi planlanmaktadır'' dedi.