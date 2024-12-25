https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/uzay-tariminda-bir-ilk-turk-bilim-insanlari-mars-ve-aya-domates-ekecek-1092030635.html

Uzay tarımında bir ilk: Türk bilim insanları Mars ve Ay'a domates ekecek

Uzay tarımında bir ilk: Türk bilim insanları Mars ve Ay'a domates ekecek

Sputnik Türkiye

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde bulunan bilim insanları TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile Ay ve Mars'ta domates ekimi... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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Türk bilim insanları uzay tarımında bir ilki gerçekleştirerek Ay ve Mars yüzeyine domates ekecek.Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde bulunan bilim insanları TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması' projesi ile domates yetiştirerek insanlı uzay kolonilerde üretim yapacak.Besin elementleri bakımında yetersiz olan Mars ve Ay'da öncül bitki yetiştirilmesi amaçlanan araştırma hakkında Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ''Bu amaçla ilgili moleküler mekanizmaların aydınlatılması hedeflendi. Son olarak regolit simülantlarında yetiştirilen domates bitkisinde, bitki besin elementi eksikliği koşullarında sinyal görevi olan mekanizmaların aydınlatılmasını içeren bütüncül bir yaklaşım ile regolitlerde bitki yetiştirme kapasitesinin arttırılması yönünde verilerin literatürde ilk defa olarak elde edilmesi planlanmaktadır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bilim-insanlari-korkutan-gercegi-acikladi-ayna-calismalarini-durdurun-1091518227.html

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