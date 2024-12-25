Uzay tarımında bir ilk: Türk bilim insanları Mars ve Ay'a domates ekecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ÖSO Kurucusu Komutan: HTŞ ile PKK çatışmaz
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'ABD ve Fransa'nın Suriye'de federatif yapı oluşturmak için çalışmaları var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
18:14
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Alkol zehirlenmesi nedir, zehirlenme durumunda ne yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
20:33
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/uzay-tariminda-bir-ilk-turk-bilim-insanlari-mars-ve-aya-domates-ekecek-1092030635.html
Uzay tarımında bir ilk: Türk bilim insanları Mars ve Ay'a domates ekecek
Uzay tarımında bir ilk: Türk bilim insanları Mars ve Ay'a domates ekecek
Sputnik Türkiye
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde bulunan bilim insanları TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile Ay ve Mars'ta domates ekimi... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T22:14+0300
2024-12-25T22:14+0300
türkiye
domates
türk
bilim
bilim kurulu
bilim insanları
bilim insanı
bilim kurgu
tarla
mars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092029893_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_2ef49946b7fb40a93212c54685d06145.jpg
Türk bilim insanları uzay tarımında bir ilki gerçekleştirerek Ay ve Mars yüzeyine domates ekecek.Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde bulunan bilim insanları TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması' projesi ile domates yetiştirerek insanlı uzay kolonilerde üretim yapacak.Besin elementleri bakımında yetersiz olan Mars ve Ay'da öncül bitki yetiştirilmesi amaçlanan araştırma hakkında Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ''Bu amaçla ilgili moleküler mekanizmaların aydınlatılması hedeflendi. Son olarak regolit simülantlarında yetiştirilen domates bitkisinde, bitki besin elementi eksikliği koşullarında sinyal görevi olan mekanizmaların aydınlatılmasını içeren bütüncül bir yaklaşım ile regolitlerde bitki yetiştirme kapasitesinin arttırılması yönünde verilerin literatürde ilk defa olarak elde edilmesi planlanmaktadır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bilim-insanlari-korkutan-gercegi-acikladi-ayna-calismalarini-durdurun-1091518227.html
türkiye
mars
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092029893_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_573a84f24d6789c34fbbb622e7cd605c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
domates, türk, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, tarla, mars, ay, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uzay giysisi
domates, türk, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, tarla, mars, ay, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uzay giysisi

Uzay tarımında bir ilk: Türk bilim insanları Mars ve Ay'a domates ekecek

22:14 25.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMars
Mars - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde bulunan bilim insanları TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile Ay ve Mars'ta domates ekimi gerçekleştirecek. 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nda desteklenmeye uygun bulunan proje ile insanlı uzay kolonilerinde bitkisel üretim yapılması planlanıyor.
Türk bilim insanları uzay tarımında bir ilki gerçekleştirerek Ay ve Mars yüzeyine domates ekecek.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde bulunan bilim insanları TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması' projesi ile domates yetiştirerek insanlı uzay kolonilerde üretim yapacak.
Besin elementleri bakımında yetersiz olan Mars ve Ay'da öncül bitki yetiştirilmesi amaçlanan araştırma hakkında Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ''Bu amaçla ilgili moleküler mekanizmaların aydınlatılması hedeflendi. Son olarak regolit simülantlarında yetiştirilen domates bitkisinde, bitki besin elementi eksikliği koşullarında sinyal görevi olan mekanizmaların aydınlatılmasını içeren bütüncül bir yaklaşım ile regolitlerde bitki yetiştirme kapasitesinin arttırılması yönünde verilerin literatürde ilk defa olarak elde edilmesi planlanmaktadır'' dedi.
Maskeye kolonya sıkmak veya yıkamak bakteri oluşumunu engellemiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
DÜNYA
Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı: 'Ayna çalışmalarını durdurun'
13 Aralık, 21:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала