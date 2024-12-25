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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ukraynanin-buyuk-sehirlerinde-sabah-saatlerinde-guclu-patlamalar-meydana-geldi-1092012504.html
Ukrayna’nın büyük şehirlerinde güçlü patlamalar meydana geldi
Ukrayna’nın büyük şehirlerinde güçlü patlamalar meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ukrayna medyasının ve yerel yetkililerin bildirdiği üzere Kiev, Harkov, Dnepropetrovsk ve diğer pek çok kentte güçlü patlamalar meydana geldi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T13:32+0300
2024-12-25T13:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
harkov
dnepropetrovsk
termik santral
sergey lebedev
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
patlama
strana.ua
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Ukrayna bu sabah saatlerinde yoğun füze saldırısına maruz kaldı. Ukrayna medyasının ve yerel yetkililerin bildirdiği üzere Kiev, Harkov, Dnepropetrovsk ve diğer pek çok kentte güçlü patlamalar meydana geldi, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Harkov’da patlama sesleri duyuluyor” açıklamasında bulundu.Kısa bir süre sonra Obşestvennoye televizyonu, yeni bir dizi patlama meydana geldiğini duyurdu. Harkov Bölgesi askeri idaresi başkanı Oleg Sinegubov, kentin birkaç yerinde yangın çıktığını bildirdi.Başkent Kiev’de dün gece yarısı civarında patlamalar duyuldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündeki Zaporojye’de de patlamalar olduğu bildirildi.Sabah saatlerinde ise Dnepropetrovsk, Krivoy Rog ve Kremençug kentlerinde, ayrıca İvano-Frankovsk bölgesinde termik santralin bulunduğu Burştın kentinde patlamalar meydana geldi.Nikolayev kentindeki direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Zelenodolsk’ta yer alan termik santralinin hedef alındığını, saldırı sonrasında büyük yangın başladığını ifade etti. Lebedev, Harkov’un birkaç bölgesinde ise patlamalardan sonra ısıtma sistemlerinin devre dışı kaldığını anlattı.Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasına göre yerel saatle 06.43’te ülke genelinde hava saldırısı alarmı verildi.Strana.ua sitesi, yetkililerin önleyici elektrik kesintileri uyguladığı konusunda uyardı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak Ukrayna ordusuna ait personelin, teçhizatın ve paralı askerlerin bulunduğu yerlere nokta atışlar gerçekleştiriyor. Ülkedeki enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesisleri de bombardıman düzenlenen hedefler arasında. Rus yetkililer, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki yaşam konutlarını ve sosyal tesisleri vurmadığını sürekli olarak vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-bolgelerinde-gece-59-ukrayna-ihasi-engellendi-1092002259.html
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ukrayna, harkov, dnepropetrovsk, termik santral, sergey lebedev, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, patlama, strana.ua
ukrayna, harkov, dnepropetrovsk, termik santral, sergey lebedev, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, patlama, strana.ua

Ukrayna’nın büyük şehirlerinde güçlü patlamalar meydana geldi

13:32 25.12.2024 (güncellendi: 13:36 25.12.2024)
© SputnikUkrayna enerji sistemi
Ukrayna enerji sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Sputnik
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Ukrayna medyasının ve yerel yetkililerin bildirdiği üzere Kiev, Harkov, Dnepropetrovsk ve diğer pek çok kentte güçlü patlamalar meydana geldi.
Ukrayna bu sabah saatlerinde yoğun füze saldırısına maruz kaldı. Ukrayna medyasının ve yerel yetkililerin bildirdiği üzere Kiev, Harkov, Dnepropetrovsk ve diğer pek çok kentte güçlü patlamalar meydana geldi, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.
Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Harkov’da patlama sesleri duyuluyor” açıklamasında bulundu.
Kısa bir süre sonra Obşestvennoye televizyonu, yeni bir dizi patlama meydana geldiğini duyurdu. Harkov Bölgesi askeri idaresi başkanı Oleg Sinegubov, kentin birkaç yerinde yangın çıktığını bildirdi.
Başkent Kiev’de dün gece yarısı civarında patlamalar duyuldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündeki Zaporojye’de de patlamalar olduğu bildirildi.
Sabah saatlerinde ise Dnepropetrovsk, Krivoy Rog ve Kremençug kentlerinde, ayrıca İvano-Frankovsk bölgesinde termik santralin bulunduğu Burştın kentinde patlamalar meydana geldi.
Nikolayev kentindeki direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Zelenodolsk’ta yer alan termik santralinin hedef alındığını, saldırı sonrasında büyük yangın başladığını ifade etti. Lebedev, Harkov’un birkaç bölgesinde ise patlamalardan sonra ısıtma sistemlerinin devre dışı kaldığını anlattı.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasına göre yerel saatle 06.43’te ülke genelinde hava saldırısı alarmı verildi.
Strana.ua sitesi, yetkililerin önleyici elektrik kesintileri uyguladığı konusunda uyardı.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak Ukrayna ordusuna ait personelin, teçhizatın ve paralı askerlerin bulunduğu yerlere nokta atışlar gerçekleştiriyor. Ülkedeki enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesisleri de bombardıman düzenlenen hedefler arasında. Rus yetkililer, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki yaşam konutlarını ve sosyal tesisleri vurmadığını sürekli olarak vurguluyor.
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