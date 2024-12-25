https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ukraynanin-buyuk-sehirlerinde-sabah-saatlerinde-guclu-patlamalar-meydana-geldi-1092012504.html

Ukrayna’nın büyük şehirlerinde güçlü patlamalar meydana geldi

Ukrayna’nın büyük şehirlerinde güçlü patlamalar meydana geldi

Sputnik Türkiye

Ukrayna medyasının ve yerel yetkililerin bildirdiği üzere Kiev, Harkov, Dnepropetrovsk ve diğer pek çok kentte güçlü patlamalar meydana geldi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T13:32+0300

2024-12-25T13:32+0300

2024-12-25T13:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna

harkov

dnepropetrovsk

termik santral

sergey lebedev

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

patlama

strana.ua

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Ukrayna bu sabah saatlerinde yoğun füze saldırısına maruz kaldı. Ukrayna medyasının ve yerel yetkililerin bildirdiği üzere Kiev, Harkov, Dnepropetrovsk ve diğer pek çok kentte güçlü patlamalar meydana geldi, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Harkov’da patlama sesleri duyuluyor” açıklamasında bulundu.Kısa bir süre sonra Obşestvennoye televizyonu, yeni bir dizi patlama meydana geldiğini duyurdu. Harkov Bölgesi askeri idaresi başkanı Oleg Sinegubov, kentin birkaç yerinde yangın çıktığını bildirdi.Başkent Kiev’de dün gece yarısı civarında patlamalar duyuldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündeki Zaporojye’de de patlamalar olduğu bildirildi.Sabah saatlerinde ise Dnepropetrovsk, Krivoy Rog ve Kremençug kentlerinde, ayrıca İvano-Frankovsk bölgesinde termik santralin bulunduğu Burştın kentinde patlamalar meydana geldi.Nikolayev kentindeki direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Zelenodolsk’ta yer alan termik santralinin hedef alındığını, saldırı sonrasında büyük yangın başladığını ifade etti. Lebedev, Harkov’un birkaç bölgesinde ise patlamalardan sonra ısıtma sistemlerinin devre dışı kaldığını anlattı.Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasına göre yerel saatle 06.43’te ülke genelinde hava saldırısı alarmı verildi.Strana.ua sitesi, yetkililerin önleyici elektrik kesintileri uyguladığı konusunda uyardı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak Ukrayna ordusuna ait personelin, teçhizatın ve paralı askerlerin bulunduğu yerlere nokta atışlar gerçekleştiriyor. Ülkedeki enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesisleri de bombardıman düzenlenen hedefler arasında. Rus yetkililer, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki yaşam konutlarını ve sosyal tesisleri vurmadığını sürekli olarak vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-bolgelerinde-gece-59-ukrayna-ihasi-engellendi-1092002259.html

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ukrayna, harkov, dnepropetrovsk, termik santral, sergey lebedev, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, patlama, strana.ua