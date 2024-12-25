https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-bolgelerinde-gece-59-ukrayna-ihasi-engellendi-1092002259.html
Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin beş bölgesi ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 59 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T09:44+0300
2024-12-25T09:44+0300
2024-12-25T09:51+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
hava savunma
hava savunma sistemi
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca görev başındaki hava savunma araçları 59 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 26’sı Belgorod Bölgesi’nde engellenirken Voronej Bölgesi’nde 23, Kursk Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 3, Tambov Bölgesi’nde 3 ve Azak Denizi’nde bir İHA vuruldu.Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Voronej şehrinin yanı sıra iki ilçe merkezini hedef alan saldırıda, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu elektrik hatlarının ve bazı evlerin hasar gördüğünü bildirdi. Gladkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük çoğunluğunu başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-anlasma-istiyor-ama-minsk-anlasmasinin-1091998565.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, kursk, belgorod, bryansk, tambov, azak denizi, rus ordusu, ukrayna ordusu
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, kursk, belgorod, bryansk, tambov, azak denizi, rus ordusu, ukrayna ordusu
Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı engellendi
09:44 25.12.2024 (güncellendi: 09:51 25.12.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin beş bölgesi ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 59 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca görev başındaki hava savunma araçları 59 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 26’sı Belgorod Bölgesi’nde engellenirken Voronej Bölgesi’nde 23, Kursk Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 3, Tambov Bölgesi’nde 3 ve Azak Denizi’nde bir İHA vuruldu.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Voronej şehrinin yanı sıra iki ilçe merkezini hedef alan saldırıda, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu elektrik hatlarının ve bazı evlerin hasar gördüğünü bildirdi. Gladkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük çoğunluğunu başarıyla püskürtüyor.