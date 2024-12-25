https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-bolgelerinde-gece-59-ukrayna-ihasi-engellendi-1092002259.html

Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin beş bölgesi ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 59 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T09:44+0300

2024-12-25T09:44+0300

2024-12-25T09:51+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

hava savunma sistemi

insansız hava aracı (iha)

iha

voronej

kursk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090820481_0:159:3038:1867_1920x0_80_0_0_a13e12783e2f1931897d09a04c3277fb.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca görev başındaki hava savunma araçları 59 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 26’sı Belgorod Bölgesi’nde engellenirken Voronej Bölgesi’nde 23, Kursk Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 3, Tambov Bölgesi’nde 3 ve Azak Denizi’nde bir İHA vuruldu.Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Voronej şehrinin yanı sıra iki ilçe merkezini hedef alan saldırıda, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu elektrik hatlarının ve bazı evlerin hasar gördüğünü bildirdi. Gladkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük çoğunluğunu başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-anlasma-istiyor-ama-minsk-anlasmasinin-1091998565.html

rusya

ukrayna

voronej

kursk

belgorod

bryansk

tambov

azak denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, kursk, belgorod, bryansk, tambov, azak denizi, rus ordusu, ukrayna ordusu