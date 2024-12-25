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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-bolgelerinde-gece-59-ukrayna-ihasi-engellendi-1092002259.html
Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin beş bölgesi ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 59 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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hava savunma
hava savunma sistemi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca görev başındaki hava savunma araçları 59 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 26’sı Belgorod Bölgesi’nde engellenirken Voronej Bölgesi’nde 23, Kursk Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 3, Tambov Bölgesi’nde 3 ve Azak Denizi’nde bir İHA vuruldu.Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Voronej şehrinin yanı sıra iki ilçe merkezini hedef alan saldırıda, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu elektrik hatlarının ve bazı evlerin hasar gördüğünü bildirdi. Gladkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük çoğunluğunu başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-anlasma-istiyor-ama-minsk-anlasmasinin-1091998565.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, kursk, belgorod, bryansk, tambov, azak denizi, rus ordusu, ukrayna ordusu

Rusya bölgelerinde gece 59 Ukrayna İHA’sı engellendi

09:44 25.12.2024 (güncellendi: 09:51 25.12.2024)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus hava savunma askerleri
Rus hava savunma askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin beş bölgesi ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 59 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca görev başındaki hava savunma araçları 59 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 26’sı Belgorod Bölgesi’nde engellenirken Voronej Bölgesi’nde 23, Kursk Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 3, Tambov Bölgesi’nde 3 ve Azak Denizi’nde bir İHA vuruldu.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Voronej şehrinin yanı sıra iki ilçe merkezini hedef alan saldırıda, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu elektrik hatlarının ve bazı evlerin hasar gördüğünü bildirdi. Gladkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük çoğunluğunu başarıyla püskürtüyor.
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