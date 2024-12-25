https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/trumpin-oglu-uc-ulkeyi-babasinin-alisveris-sepetine-eklemesi-tepki-cekti--1092007534.html

Trump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' ekleyince tepki çekti

Trump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' ekleyince tepki çekti

Sputnik Türkiye

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump, babasını bir online alışveriş sitesindeki 'alışveriş sepetine' Panama, Kanada ve Grönland'ı... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T11:32+0300

2024-12-25T11:32+0300

2024-12-25T11:33+0300

dünya

panama

eric trump

grönland

abd

donald trump

truth social

kanada

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ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olması beklenen Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump, paylaştığı sosyal medya gönderisiyle tepki çekti. Paylaşılan görselde babasını ünlü bir online alışveriş sitesindeki 'alışveriş sepetine' Panama, Kanada ve Grönland'ı eklediği görülüyor. Trump'ın bu ülkeleri satın aldığını tasvir eden görsel hem sosyal medyada hem de adı geçen ülkelerde tepkiye neden oldu. Eric Trump, görselle birlikte mesajıyla "Resmen geri döndük" ifadeleri de yer aldı. Donald Trump'ın bu ülkeler hakkındaki açıklamalarıEric Trump'ın X'teki paylaşımı öncesinde baba Donald Trump, çeşitli zamanlarda Kanada, Panama ve Grönland için ABD'ye katılmaları yönünde açıklamalar yapmıştı. Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine uygulanan ücretleri 'haksız' olduğunu belirtip eleştirmişti. Trump'ın kanalın ABD'ye geri verilmesini talep edeceğini belirten açıklamaları, Panama halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Trump, bir başka açıklamasında İngiltere Krallığı'na bağlı Kanada'ya ABD tarafından verilen yıllık milyarca dolar sübvansiyonları eleştirmiş, "Bu ülkelere neden sübvansiyon sağlıyoruz? Eğer sübvansiyon sağlayacaksak, bir eyalet olsunlar" demişti. Trump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmiş ve karşılığında Danimarka'ya bağlı Grönland'ın Başbakanı Mute Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt verip 'adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını' belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/trump-kanadaya-eyalet-basbakana-vali-demeye-devam-ediyor-1091678995.html

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grönland

abd

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