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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/trumpin-oglu-uc-ulkeyi-babasinin-alisveris-sepetine-eklemesi-tepki-cekti--1092007534.html
Trump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' ekleyince tepki çekti
Trump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' ekleyince tepki çekti
Sputnik Türkiye
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump, babasını bir online alışveriş sitesindeki 'alışveriş sepetine' Panama, Kanada ve Grönland'ı... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T11:32+0300
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ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olması beklenen Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump, paylaştığı sosyal medya gönderisiyle tepki çekti. Paylaşılan görselde babasını ünlü bir online alışveriş sitesindeki 'alışveriş sepetine' Panama, Kanada ve Grönland'ı eklediği görülüyor. Trump'ın bu ülkeleri satın aldığını tasvir eden görsel hem sosyal medyada hem de adı geçen ülkelerde tepkiye neden oldu. Eric Trump, görselle birlikte mesajıyla "Resmen geri döndük" ifadeleri de yer aldı. Donald Trump'ın bu ülkeler hakkındaki açıklamalarıEric Trump'ın X'teki paylaşımı öncesinde baba Donald Trump, çeşitli zamanlarda Kanada, Panama ve Grönland için ABD'ye katılmaları yönünde açıklamalar yapmıştı. Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine uygulanan ücretleri 'haksız' olduğunu belirtip eleştirmişti. Trump'ın kanalın ABD'ye geri verilmesini talep edeceğini belirten açıklamaları, Panama halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Trump, bir başka açıklamasında İngiltere Krallığı'na bağlı Kanada'ya ABD tarafından verilen yıllık milyarca dolar sübvansiyonları eleştirmiş, "Bu ülkelere neden sübvansiyon sağlıyoruz? Eğer sübvansiyon sağlayacaksak, bir eyalet olsunlar" demişti. Trump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmiş ve karşılığında Danimarka'ya bağlı Grönland'ın Başbakanı Mute Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt verip 'adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını' belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/trump-kanadaya-eyalet-basbakana-vali-demeye-devam-ediyor-1091678995.html
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panama, eric trump, grönland, abd, donald trump, truth social, kanada

Trump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' ekleyince tepki çekti

11:32 25.12.2024 (güncellendi: 11:33 25.12.2024)
© AP Photo / Matt FreedTrump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' eklemesi tepki çekti
Trump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' eklemesi tepki çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Matt Freed
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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump, babasını bir online alışveriş sitesindeki 'alışveriş sepetine' Panama, Kanada ve Grönland'ı eklediğini gösteren görseli paylaştı. Görsel başta Panama olmak üzere hem ülkelerde hem de sosyal medyada tepki çekti.
ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olması beklenen Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump, paylaştığı sosyal medya gönderisiyle tepki çekti. Paylaşılan görselde babasını ünlü bir online alışveriş sitesindeki 'alışveriş sepetine' Panama, Kanada ve Grönland'ı eklediği görülüyor.
Trump'ın bu ülkeleri satın aldığını tasvir eden görsel hem sosyal medyada hem de adı geçen ülkelerde tepkiye neden oldu. Eric Trump, görselle birlikte mesajıyla "Resmen geri döndük" ifadeleri de yer aldı.
© Fotoğraf : Eric Trump resmi sosyal medya hesabıTrump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' eklemesi tepki çekti
Trump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' eklemesi tepki çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Fotoğraf : Eric Trump resmi sosyal medya hesabı

Donald Trump'ın bu ülkeler hakkındaki açıklamaları

Eric Trump'ın X'teki paylaşımı öncesinde baba Donald Trump, çeşitli zamanlarda Kanada, Panama ve Grönland için ABD'ye katılmaları yönünde açıklamalar yapmıştı. Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine uygulanan ücretleri 'haksız' olduğunu belirtip eleştirmişti. Trump'ın kanalın ABD'ye geri verilmesini talep edeceğini belirten açıklamaları, Panama halkı tarafından tepkiyle karşılandı.
Trump, bir başka açıklamasında İngiltere Krallığı'na bağlı Kanada'ya ABD tarafından verilen yıllık milyarca dolar sübvansiyonları eleştirmiş, "Bu ülkelere neden sübvansiyon sağlıyoruz? Eğer sübvansiyon sağlayacaksak, bir eyalet olsunlar" demişti.
Trump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmiş ve karşılığında Danimarka'ya bağlı Grönland'ın Başbakanı Mute Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt verip 'adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını' belirtti.
Trump: Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük zevkti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
DÜNYA
Trump Kanada'ya eyalet, Başbakan'a vali demeye devam ediyor
18 Aralık, 01:23
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