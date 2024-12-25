https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/trumpin-oglu-uc-ulkeyi-babasinin-alisveris-sepetine-eklemesi-tepki-cekti--1092007534.html
Trump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' ekleyince tepki çekti
Trump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' ekleyince tepki çekti
Sputnik Türkiye
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump, babasını bir online alışveriş sitesindeki 'alışveriş sepetine' Panama, Kanada ve Grönland'ı... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T11:32+0300
2024-12-25T11:32+0300
2024-12-25T11:33+0300
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panama
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grönland
abd
donald trump
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ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olması beklenen Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump, paylaştığı sosyal medya gönderisiyle tepki çekti. Paylaşılan görselde babasını ünlü bir online alışveriş sitesindeki 'alışveriş sepetine' Panama, Kanada ve Grönland'ı eklediği görülüyor. Trump'ın bu ülkeleri satın aldığını tasvir eden görsel hem sosyal medyada hem de adı geçen ülkelerde tepkiye neden oldu. Eric Trump, görselle birlikte mesajıyla "Resmen geri döndük" ifadeleri de yer aldı. Donald Trump'ın bu ülkeler hakkındaki açıklamalarıEric Trump'ın X'teki paylaşımı öncesinde baba Donald Trump, çeşitli zamanlarda Kanada, Panama ve Grönland için ABD'ye katılmaları yönünde açıklamalar yapmıştı. Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine uygulanan ücretleri 'haksız' olduğunu belirtip eleştirmişti. Trump'ın kanalın ABD'ye geri verilmesini talep edeceğini belirten açıklamaları, Panama halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Trump, bir başka açıklamasında İngiltere Krallığı'na bağlı Kanada'ya ABD tarafından verilen yıllık milyarca dolar sübvansiyonları eleştirmiş, "Bu ülkelere neden sübvansiyon sağlıyoruz? Eğer sübvansiyon sağlayacaksak, bir eyalet olsunlar" demişti. Trump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmiş ve karşılığında Danimarka'ya bağlı Grönland'ın Başbakanı Mute Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt verip 'adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını' belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/trump-kanadaya-eyalet-basbakana-vali-demeye-devam-ediyor-1091678995.html
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panama, eric trump, grönland, abd, donald trump, truth social, kanada
Trump'ın oğlu, üç ülkeyi babasının 'alışveriş sepetine' ekleyince tepki çekti
11:32 25.12.2024 (güncellendi: 11:33 25.12.2024)
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump, babasını bir online alışveriş sitesindeki 'alışveriş sepetine' Panama, Kanada ve Grönland'ı eklediğini gösteren görseli paylaştı. Görsel başta Panama olmak üzere hem ülkelerde hem de sosyal medyada tepki çekti.
ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olması beklenen Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump, paylaştığı sosyal medya gönderisiyle tepki çekti. Paylaşılan görselde babasını ünlü bir online alışveriş sitesindeki 'alışveriş sepetine' Panama, Kanada ve Grönland'ı eklediği görülüyor.
Trump'ın bu ülkeleri satın aldığını tasvir eden görsel hem sosyal medyada hem de adı geçen ülkelerde tepkiye neden oldu. Eric Trump, görselle birlikte mesajıyla "Resmen geri döndük" ifadeleri de yer aldı.
Donald Trump'ın bu ülkeler hakkındaki açıklamaları
Eric Trump'ın X'teki paylaşımı öncesinde baba Donald Trump, çeşitli zamanlarda Kanada, Panama ve Grönland için ABD'ye katılmaları yönünde açıklamalar yapmıştı. Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine uygulanan ücretleri 'haksız' olduğunu belirtip eleştirmişti. Trump'ın kanalın ABD'ye geri verilmesini talep edeceğini belirten açıklamaları, Panama halkı tarafından tepkiyle karşılandı.
Trump, bir başka açıklamasında İngiltere Krallığı'na bağlı Kanada'ya ABD tarafından verilen yıllık milyarca dolar sübvansiyonları eleştirmiş, "Bu ülkelere neden sübvansiyon sağlıyoruz? Eğer sübvansiyon sağlayacaksak, bir eyalet olsunlar" demişti.
Trump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmiş ve karşılığında Danimarka'ya bağlı Grönland'ın Başbakanı Mute Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt verip 'adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını' belirtti.