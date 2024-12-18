https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/trump-kanadaya-eyalet-basbakana-vali-demeye-devam-ediyor-1091678995.html

Trump Kanada'ya eyalet, Başbakan'a vali demeye devam ediyor

Trump Kanada'ya eyalet, Başbakan'a vali demeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yine 'vali' dedi. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T01:23+0300

2024-12-18T01:23+0300

2024-12-18T01:23+0300

dünya

donald trump

maliye bakanı

chrystia freeland

abd

truth social

justin trudeau

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya tekrar 'vali' dedi.Trump, Trudeau için "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü" ifadelerini kullandı.Trudeau'ya 'vali' diye hitap edip dalga geçen Trump, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan ancak yeni istifa eden Chrystia Freeland'ın davranışlarının 'zararlı' olduğunu belirtti.Trump, ayrıca Kanada için kullandığı 'büyük eyalet' ifadesini de tekrarladı.Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.Trudeau ise verginin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söylemişti.Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti" ifadesini kullanarak Trudeau ile dalga geçmişti.Freeland ise 16 Aralık'ta ABD’nin yeni tarifeleri konusunda yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle 'ülke için en iyi yol konusunda' artık Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/trump-daha-gelmeden-ulkenin-maliye-bakanini-istifa-ettirdi-kanadada-siyasi-kriz-yasaniyor--1091636442.html

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donald trump, maliye bakanı, chrystia freeland, abd, truth social, justin trudeau