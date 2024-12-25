Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti: Taraftardan tepki gecikmedi

Değerli Atakaş Hatayspor ailesi, sevgili taraftarlarımız ve spor kamuoyu; Bugün, büyük bir onurla yürüttüğüm Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu karar, kulübümüzün menfaatlerini en ön planda tutarak uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda alınmıştır. Görevde bulunduğum süre boyunca, Atakaş Hatayspor’umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak, içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Hatayspor taraftarına, kulüp çalışanlarına, futbolcularımıza ve değerli teknik ekibimize teşekkür bir borç bilirim. Ayrıca, bu görevi yürütürken bana güvenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Öntürk başta olmak üzere, Hatay Valimiz Sn. Mustafa Masatlı’ya, milletvekillerimize, Recep Atakaş Bey ve tüm paydaşlarımıza minnettarlığımı ifade etmek isterim. Bu kararımın, Atakaş Hatayspor’umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Atakaş Hatayspor’un Süper Lig’de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır. Bundan sonra da bir Atakaş Hatayspor sevdalısı olarak her zaman kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim.