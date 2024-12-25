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Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti: Taraftardan tepki gecikmedi
Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti: Taraftardan tepki gecikmedi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un başkanı Levent Mıstıkoğlu kulübün sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu. İstifa... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Hatayspor'da Başkan Levent Mıstıkoğlu istifa etti.Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Hatayspor'un başkanı Levent Mıstıkoğlu kulübün sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu. İstifa kararını kulübün menfaatlerini düşünerek aldığını belirten Levent Mıstıkoğlu'na Hatayspor taraftarı tepki gösterdi. Kulübün resmi X hesabından yapılan açıklama sonrası Hatayspor taraftarı başkanlık görevini bırakan Levent Mıstıkoğlu hakkında istifa konusunda geç kaldığı yorumlarında bulundu. 'Kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim'Hatayspor'un sosyal medya hesabından istifa mektubu yayımlayan Başkan Levent Mıstıkoğlu şu ifadeleri kullandı:
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Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti: Taraftardan tepki gecikmedi

21:31 25.12.2024
© İHA / IHALevent Mıstıkoğlu
Levent Mıstıkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© İHA / IHA
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un başkanı Levent Mıstıkoğlu kulübün sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu. İstifa kararını kulübün menfaatlerini düşünerek aldığını belirten Levent Mıstıkoğlu'na Hatayspor taraftarı tepki gösterdi.
Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Hatayspor'da Başkan Levent Mıstıkoğlu istifa etti.
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Hatayspor'un başkanı Levent Mıstıkoğlu kulübün sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu. İstifa kararını kulübün menfaatlerini düşünerek aldığını belirten Levent Mıstıkoğlu'na Hatayspor taraftarı tepki gösterdi. Kulübün resmi X hesabından yapılan açıklama sonrası Hatayspor taraftarı başkanlık görevini bırakan Levent Mıstıkoğlu hakkında istifa konusunda geç kaldığı yorumlarında bulundu.

'Kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim'

Hatayspor'un sosyal medya hesabından istifa mektubu yayımlayan Başkan Levent Mıstıkoğlu şu ifadeleri kullandı:
Değerli Atakaş Hatayspor ailesi, sevgili taraftarlarımız ve spor kamuoyu; Bugün, büyük bir onurla yürüttüğüm Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu karar, kulübümüzün menfaatlerini en ön planda tutarak uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda alınmıştır. Görevde bulunduğum süre boyunca, Atakaş Hatayspor’umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak, içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Hatayspor taraftarına, kulüp çalışanlarına, futbolcularımıza ve değerli teknik ekibimize teşekkür bir borç bilirim. Ayrıca, bu görevi yürütürken bana güvenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Öntürk başta olmak üzere, Hatay Valimiz Sn. Mustafa Masatlı’ya, milletvekillerimize, Recep Atakaş Bey ve tüm paydaşlarımıza minnettarlığımı ifade etmek isterim. Bu kararımın, Atakaş Hatayspor’umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Atakaş Hatayspor’un Süper Lig’de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır. Bundan sonra da bir Atakaş Hatayspor sevdalısı olarak her zaman kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim.
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