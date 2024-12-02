https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/hatayspor-ile-besiktas-1-1-berabere-kaldi-1091083729.html
Hatayspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Hatayspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Hatayspor deplasmanına çıktı. Müsabakada siyah beyazlı takım 29'uncu dakikada Görkem... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T22:55+0300
2024-12-02T22:55+0300
2024-12-02T22:55+0300
spor
beşiktaş
futbol maçı
maç
maç yayını
tarihi maç
trendyol süper lig
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Süper Lig'de Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Atakaş Hatayspor deplasmanına çıktı. Müsabakada siyah beyazlı takım 29'uncu dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle geriye düşerken 41'inci dakikada yıldız isim Ciro İmmobile ile beraberliği yakaladı. Müsabakada başka gol sesi çıkmadı.Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay Atakaş Hatayspor'un başında eski takımına karşı kaybetmezken Giovanni van Brockhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş Jimnastik Kulübü Serdar Topraktepe ile 1 puan alabildi.
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beşiktaş, futbol maçı, maç, maç yayını, tarihi maç, trendyol süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş, futbol maçı, maç, maç yayını, tarihi maç, trendyol süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Hatayspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Hatayspor deplasmanına çıktı. Müsabakada siyah beyazlı takım 29'uncu dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle geriye düşerken 41'inci dakikada Ciro İmmobile ile beraberliği yakaladı. Müsabakada başka gol sesi çıkmadı.
Süper Lig'de Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Atakaş Hatayspor deplasmanına çıktı. Müsabakada siyah beyazlı takım 29'uncu dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle geriye düşerken 41'inci dakikada yıldız isim Ciro İmmobile ile beraberliği yakaladı. Müsabakada başka gol sesi çıkmadı.
Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay Atakaş Hatayspor'un başında eski takımına karşı kaybetmezken Giovanni van Brockhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş Jimnastik Kulübü Serdar Topraktepe ile 1 puan alabildi.