https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/hatayspor-ile-besiktas-1-1-berabere-kaldi-1091083729.html

Hatayspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

Hatayspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Hatayspor deplasmanına çıktı. Müsabakada siyah beyazlı takım 29'uncu dakikada Görkem... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'de Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Atakaş Hatayspor deplasmanına çıktı. Müsabakada siyah beyazlı takım 29'uncu dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle geriye düşerken 41'inci dakikada yıldız isim Ciro İmmobile ile beraberliği yakaladı. Müsabakada başka gol sesi çıkmadı.Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay Atakaş Hatayspor'un başında eski takımına karşı kaybetmezken Giovanni van Brockhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş Jimnastik Kulübü Serdar Topraktepe ile 1 puan alabildi.

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beşiktaş, futbol maçı, maç, maç yayını, tarihi maç, trendyol süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)