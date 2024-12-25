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Rus Dışişleri: ABD’nin vatandaşlarına yaptığı Belarus’u terk etme çağrısı provokasyondur
Rus Dışişleri: ABD’nin vatandaşlarına yaptığı Belarus’u terk etme çağrısı provokasyondur
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin vatandaşlarına yaptığı Belarus’u terk etme çağrısının, önemli olayların arifesinde gerilimi tırmandırmaya... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T19:07+0300
2024-12-25T19:07+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında ABD’nin kendi vatandaşlarına yaptığı Belarus’u terk etme çağrısını yorumladı.Rus diplomat, “ABD’nin daha önce de yaptığı bu son benzer açıklamayı provokasyon olarak nitelendiriyoruz. Bu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu türden ilk açıklaması değil. Washington, örneğin Ağustos 2023’te benzer sözüm ona uyarılar yayınlamıştı. Bu, favori bir taktiktir. Bunu gerilimi tırmandırmak, önemli olayların arifesinde, özellikle de tabiri caizse kendilerine biat etmemiş ülkelerdeki seçim süreçlerinin arifesinde kesin veya örtülü tehditlerde bulunmak, ya da seçimleri başka şekillerde etkilemek için kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu açıklamasının Belarus’taki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olduğunu da dile getiren Zaharova, şöyle devam etti:ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Belarus’u terk etmeleri çağrısında 18 Aralık’ta bulunmuştu, ancak mesaj ancak şimdi geniş kitlelere duyuruldu. Bakanlığın sitesinde, ABD vatandaşlarının Belarus’a seyahat etmekten kaçınmaları, orada bulunanların ise ülkeyi derhal terk etmeleri gerektiği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/zaharova-zelenskiyi-teror-hucresinin-basi-olarak-nitelendirdi-usame-bin-zelenskiy-1091859131.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, washington, abd dışişleri bakanlığı, belarus, vatandaş, uyarı, yorum, provokasyon
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, washington, abd dışişleri bakanlığı, belarus, vatandaş, uyarı, yorum, provokasyon

Rus Dışişleri: ABD’nin vatandaşlarına yaptığı Belarus’u terk etme çağrısı provokasyondur

19:07 25.12.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin vatandaşlarına yaptığı Belarus’u terk etme çağrısının, önemli olayların arifesinde gerilimi tırmandırmaya yönelik bir provokasyon olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında ABD’nin kendi vatandaşlarına yaptığı Belarus’u terk etme çağrısını yorumladı.
Rus diplomat, “ABD’nin daha önce de yaptığı bu son benzer açıklamayı provokasyon olarak nitelendiriyoruz. Bu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu türden ilk açıklaması değil. Washington, örneğin Ağustos 2023’te benzer sözüm ona uyarılar yayınlamıştı. Bu, favori bir taktiktir. Bunu gerilimi tırmandırmak, önemli olayların arifesinde, özellikle de tabiri caizse kendilerine biat etmemiş ülkelerdeki seçim süreçlerinin arifesinde kesin veya örtülü tehditlerde bulunmak, ya da seçimleri başka şekillerde etkilemek için kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu açıklamasının Belarus’taki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olduğunu da dile getiren Zaharova, şöyle devam etti:

Hatta sanırım (açıklama), Washington’un Belarus’un içişlerine müdahale rotasını, bu ülkedeki meşru otoriteleri devirme arzusunu doğruluyor. Tüm bu sahte haberler bence devlet karşıtı duyguları harekete geçirme araçlarıdır.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Belarus’u terk etmeleri çağrısında 18 Aralık’ta bulunmuştu, ancak mesaj ancak şimdi geniş kitlelere duyuruldu. Bakanlığın sitesinde, ABD vatandaşlarının Belarus’a seyahat etmekten kaçınmaları, orada bulunanların ise ülkeyi derhal terk etmeleri gerektiği ifade ediliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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