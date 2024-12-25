https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-disisleri-bakani-lavrov-batililarin-siginak-yapiminda-tasarruf-etmelerine-1092024250.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılıların sığınak yapımında tasarruf etmelerine yardımcı olmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılıların sığınak yapımında tasarruf etmelerine yardımcı olmaya hazırız

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerikalıların ve Batılı ülke vatandaşlarının sığınak inşa etmek için para harcamaması için Moskova'nın her şeyi yapmaya hazır... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T17:13+0300

2024-12-25T17:13+0300

2024-12-25T17:14+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

nükleer

nükleer silah

nükleer savaş

abd

avrupa

sığınak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085385509_0:26:738:441_1920x0_80_0_0_15265ef91d59906b9ebc56b0f78e9f96.png

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD ve diğer Batılı ülkelerin sakinlerine nükleer savaş durumunda sığınaklara para harcamamaları için yardım etmeye olduğunu dile getirdi.Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerde yaşayan bazı kişilerin nükleer savaş ihtimaline karşı sığınak inşa ettikleri yönündeki haberleri yorumlarken, “Amerikan vatandaşlarının ve diğer Batılı ülkelerin vatandaşlarının şu anda bol miktarda olmayan paralarını sığınak inşa etmek için harcamamalarını sağlamak için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.Bakan Lavrov ayrıca Batılı vergi mükelleflerinin bu sığınaklara harcayacakları paradan tasarruf etmeleri için Moskova'nın her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.'Nükleer bir savaşın kazananı olmaz'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın nükleer bir savaşın kazananı olamayacağı ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ancak nükleer silahların kullanılmasının riskleri konusunu ısıtmak istememekle birlikte kimseye sabrını test etmesini tavsiye etmediğini söyledi.Moskova'nın 'nükleer silahlarla ne yapılacağı ve kullanılıp kullanılamayacağı konusunda hiçbir zaman tartışmaya konusu açmadığını' kaydeden Lavrov, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Lavrov, Moskova'nın 'duyacak kulakları olanların duyacağını; aklı olanların anlayacağını' umduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/putin-bdt-ulkeleri-arasindaki-ticarette-ulusal-para-birimlerinin-payi-yuzde-85i-asti-1092021462.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, nükleer, nükleer silah, nükleer savaş, abd, avrupa, sığınak