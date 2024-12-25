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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılıların sığınak yapımında tasarruf etmelerine yardımcı olmaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılıların sığınak yapımında tasarruf etmelerine yardımcı olmaya hazırız
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Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerikalıların ve Batılı ülke vatandaşlarının sığınak inşa etmek için para harcamaması için Moskova'nın her şeyi yapmaya hazır... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD ve diğer Batılı ülkelerin sakinlerine nükleer savaş durumunda sığınaklara para harcamamaları için yardım etmeye olduğunu dile getirdi.Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerde yaşayan bazı kişilerin nükleer savaş ihtimaline karşı sığınak inşa ettikleri yönündeki haberleri yorumlarken, “Amerikan vatandaşlarının ve diğer Batılı ülkelerin vatandaşlarının şu anda bol miktarda olmayan paralarını sığınak inşa etmek için harcamamalarını sağlamak için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.Bakan Lavrov ayrıca Batılı vergi mükelleflerinin bu sığınaklara harcayacakları paradan tasarruf etmeleri için Moskova'nın her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.'Nükleer bir savaşın kazananı olmaz'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın nükleer bir savaşın kazananı olamayacağı ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ancak nükleer silahların kullanılmasının riskleri konusunu ısıtmak istememekle birlikte kimseye sabrını test etmesini tavsiye etmediğini söyledi.Moskova'nın 'nükleer silahlarla ne yapılacağı ve kullanılıp kullanılamayacağı konusunda hiçbir zaman tartışmaya konusu açmadığını' kaydeden Lavrov, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Lavrov, Moskova'nın 'duyacak kulakları olanların duyacağını; aklı olanların anlayacağını' umduğunu söyledi.
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılıların sığınak yapımında tasarruf etmelerine yardımcı olmaya hazırız

17:13 25.12.2024 (güncellendi: 17:14 25.12.2024)
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerikalıların ve Batılı ülke vatandaşlarının sığınak inşa etmek için para harcamaması için Moskova'nın her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyerek espri yaptı.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD ve diğer Batılı ülkelerin sakinlerine nükleer savaş durumunda sığınaklara para harcamamaları için yardım etmeye olduğunu dile getirdi.
Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerde yaşayan bazı kişilerin nükleer savaş ihtimaline karşı sığınak inşa ettikleri yönündeki haberleri yorumlarken, “Amerikan vatandaşlarının ve diğer Batılı ülkelerin vatandaşlarının şu anda bol miktarda olmayan paralarını sığınak inşa etmek için harcamamalarını sağlamak için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.
Bakan Lavrov ayrıca Batılı vergi mükelleflerinin bu sığınaklara harcayacakları paradan tasarruf etmeleri için Moskova'nın her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.

'Nükleer bir savaşın kazananı olmaz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın nükleer bir savaşın kazananı olamayacağı ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ancak nükleer silahların kullanılmasının riskleri konusunu ısıtmak istememekle birlikte kimseye sabrını test etmesini tavsiye etmediğini söyledi.
Moskova'nın 'nükleer silahlarla ne yapılacağı ve kullanılıp kullanılamayacağı konusunda hiçbir zaman tartışmaya konusu açmadığını' kaydeden Lavrov, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Nükleer silah kullanımının riskleri konusunu ısıtmak istemiyoruz. Nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı formülüne sıkı sıkıya bağlıyız ve Başkan da bunu defalarca söyledi. Ancak kimseye sabrımızı ve meşru ulusal çıkarlarımızı elimizdeki tüm araçlarla savunma kararlılığımızı sınamasını tavsiye etmem.
Lavrov, Moskova'nın 'duyacak kulakları olanların duyacağını; aklı olanların anlayacağını' umduğunu söyledi.
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