https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kremlin-kieve-aktarilan-rus-varliklar-gayri-mesru-olarak-dondurulmustu-mahkemeye-basvuracagiz-1092010834.html

Kremlin: Kiev’e aktarılan Rus varlıklar gayri meşru olarak dondurulmuştu, mahkemeye başvuracağız

Kremlin: Kiev’e aktarılan Rus varlıklar gayri meşru olarak dondurulmuştu, mahkemeye başvuracağız

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın gayri meşru olarak dondurduğu Rus varlıklarını çaldığını belirterek bu varlıkların Ukrayna’ya verilmesini mahkemeye... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T12:51+0300

2024-12-25T12:51+0300

2024-12-25T12:58+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

batı

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’ın ABD’den, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle güvence altına alınan ilk milyar doların alındığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Bu para bizden çalındı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Rus yetkili, “Bu milyarın verilmesi dahil, bu tür yasadışı eylemler elbette gelecekte mahkeme süreci için bir neden olabilir” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-avrupaya-dogalgaz-sevkiyati-yuzde-20-artti-1092008962.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, batı, ukrayna