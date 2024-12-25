https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kremlin-kieve-aktarilan-rus-varliklar-gayri-mesru-olarak-dondurulmustu-mahkemeye-basvuracagiz-1092010834.html
Kremlin: Kiev’e aktarılan Rus varlıklar gayri meşru olarak dondurulmuştu, mahkemeye başvuracağız
Kremlin: Kiev’e aktarılan Rus varlıklar gayri meşru olarak dondurulmuştu, mahkemeye başvuracağız
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın gayri meşru olarak dondurduğu Rus varlıklarını çaldığını belirterek bu varlıkların Ukrayna’ya verilmesini mahkemeye... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T12:51+0300
2024-12-25T12:51+0300
2024-12-25T12:58+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’ın ABD’den, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle güvence altına alınan ilk milyar doların alındığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Bu para bizden çalındı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Rus yetkili, “Bu milyarın verilmesi dahil, bu tür yasadışı eylemler elbette gelecekte mahkeme süreci için bir neden olabilir” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-avrupaya-dogalgaz-sevkiyati-yuzde-20-artti-1092008962.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, batı, ukrayna
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, batı, ukrayna
Kremlin: Kiev’e aktarılan Rus varlıklar gayri meşru olarak dondurulmuştu, mahkemeye başvuracağız
12:51 25.12.2024 (güncellendi: 12:58 25.12.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın gayri meşru olarak dondurduğu Rus varlıklarını çaldığını belirterek bu varlıkların Ukrayna’ya verilmesini mahkemeye taşıyabileceklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’ın ABD’den, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle güvence altına alınan ilk milyar doların alındığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Bu para bizden çalındı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Dondurulan varlıklarımız da kesinlikle yasadışı bir şekilde engellendi. Bu tüm normlara ve kurallara aykırı.
Rus yetkili, “Bu milyarın verilmesi dahil, bu tür yasadışı eylemler elbette gelecekte mahkeme süreci için bir neden olabilir” diye ekledi.