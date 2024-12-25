https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/israil-sinvar-haniye-ve-nasrallahin-nasil-icabina-baktiysak-husilerin-liderlerinin-de-icabina-1092029726.html

İsrail: Sinvar, Haniye ve Nasrallah'ın nasıl icabına baktıysak Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız

İsrail: Sinvar, Haniye ve Nasrallah'ın nasıl icabına baktıysak Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Yemen'de İran destekli husilere karşı harekete geçileceğini açıkladı. Katz, Yahya Sinvar, İsmail Haniye ve Nasrallah'ın... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T21:39+0300

2024-12-25T21:39+0300

2024-12-25T21:39+0300

dünya

ortadoğu

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yahya sinvar

israil

yemen

iran

husiler

israel katz

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Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik saldırılarının ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yerel medyaya bazı açıklamalarda bulundu.Katz, Husilere karşı harekete geçileceğini ifade ederek, 'Hudeyde ya da Sana'da Husi terörüne kim sponsor olursa bedelini ödeyecek' dedi.Ayrıca Katz, “Nasıl Gazze'de Sinvar'ın, Tahran'da Haniye'nin ve Beyrut'ta Nasrallah'ın icabına baktıysak, Sanaa'da ya da Yemen'in herhangi bir yerinde Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız” şeklinde konuştu.Neler olmuştu?Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv’e düştüğünü açıklamıştı. Saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Ayrıca Katz, yapılan açıklamalarla birlikte ilk kez Hamas'ın Politbüro şefi İsmail Haniye'nin suikastını kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/israil-ordusu-gazzede-6-israilli-rehinenin-olumunde-dolayli-bir-etkiye-sahip-olduklarini-kabul-etti-1092017162.html

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ortadoğu, ismail haniye, yahya sinvar, israil, yemen, iran, husiler, israel katz