https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/israil-sinvar-haniye-ve-nasrallahin-nasil-icabina-baktiysak-husilerin-liderlerinin-de-icabina-1092029726.html
İsrail: Sinvar, Haniye ve Nasrallah'ın nasıl icabına baktıysak Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız
İsrail: Sinvar, Haniye ve Nasrallah'ın nasıl icabına baktıysak Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Yemen'de İran destekli husilere karşı harekete geçileceğini açıkladı. Katz, Yahya Sinvar, İsmail Haniye ve Nasrallah'ın... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T21:39+0300
2024-12-25T21:39+0300
2024-12-25T21:39+0300
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Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik saldırılarının ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yerel medyaya bazı açıklamalarda bulundu.Katz, Husilere karşı harekete geçileceğini ifade ederek, 'Hudeyde ya da Sana'da Husi terörüne kim sponsor olursa bedelini ödeyecek' dedi.Ayrıca Katz, “Nasıl Gazze'de Sinvar'ın, Tahran'da Haniye'nin ve Beyrut'ta Nasrallah'ın icabına baktıysak, Sanaa'da ya da Yemen'in herhangi bir yerinde Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız” şeklinde konuştu.Neler olmuştu?Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv’e düştüğünü açıklamıştı. Saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Ayrıca Katz, yapılan açıklamalarla birlikte ilk kez Hamas'ın Politbüro şefi İsmail Haniye'nin suikastını kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/israil-ordusu-gazzede-6-israilli-rehinenin-olumunde-dolayli-bir-etkiye-sahip-olduklarini-kabul-etti-1092017162.html
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ortadoğu, ismail haniye, yahya sinvar, israil, yemen, iran, husiler, israel katz
ortadoğu, ismail haniye, yahya sinvar, israil, yemen, iran, husiler, israel katz
İsrail: Sinvar, Haniye ve Nasrallah'ın nasıl icabına baktıysak Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Yemen'de İran destekli husilere karşı harekete geçileceğini açıkladı. Katz, Yahya Sinvar, İsmail Haniye ve Nasrallah'ın öldürülmelerini hatırlatarak Husilerin liderinin sıradaki hedef olduğunu ifade etti.
Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik saldırılarının ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yerel medyaya bazı açıklamalarda bulundu.
Katz, Husilere karşı harekete geçileceğini ifade ederek, 'Hudeyde ya da Sana'da Husi terörüne kim sponsor olursa bedelini ödeyecek' dedi.
Ayrıca Katz, “Nasıl Gazze'de Sinvar'ın, Tahran'da Haniye'nin ve Beyrut'ta Nasrallah'ın icabına baktıysak, Sanaa'da ya da Yemen'in herhangi bir yerinde Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv
’e düştüğünü açıklamıştı. Saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirilmişti
.
Ayrıca Katz, yapılan açıklamalarla birlikte ilk kez Hamas'ın Politbüro şefi İsmail Haniye'nin suikastını kabul etmişti.