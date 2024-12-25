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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/israil-ordusu-gazzede-6-israilli-rehinenin-olumunde-dolayli-bir-etkiye-sahip-olduklarini-kabul-etti-1092017162.html
İsrail ordusu, 6 İsrailli rehinenin ölümünde 'dolaylı bir etkiye' sahip olduklarını kabul etti
İsrail ordusu, 6 İsrailli rehinenin ölümünde 'dolaylı bir etkiye' sahip olduklarını kabul etti
Sputnik Türkiye
İsrail saldırılarının günlük olarak yaşandığı Gazze'de, 6 İsrailli rehinenin ölümüne yol açan olayları içeren rapor açıklandı. İsrail ordusu raporunda "İsrail... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T15:14+0300
2024-12-25T15:16+0300
israil- filistin çatışması
israil savunma kuvvetleri (idf)
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israil
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rehine krizi
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İsrail'in günlük saldırıları altındaki Gazze'de 6 İsrailli rehinenin ölümüyle ilgili İsrail ordusu (IDF), askerlerin yürüttüğü saldırıları ve rehenilerinin ölü bulunmasıyla ilgili raporunu dün yayımladı. Rapora göre Hamas'ın elindeki rehineler olan Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino, IDF tarafından ölü bulundu. Hamas'la Tel al-Sultan bölgesinde ve yeraltı tünellerinde karşılıklı çatışmanın yaşandığı belirtilen raporda, bölgede rehine bulunma olasılığının "düşük ihtimal" olarak değerlendirildiği vurgulandı. 27 Ağustos'ta Qaid Farhan Alkadi adlı rehinenin kurtarıldığını ancak "Kurtarma operasyonundan sonra bile, IDF'nin o sırada bölgede ek rehinelerin varlığına dair bir istihbaratı bulunmadığı" ifade edildi.IDF raporunun devamında rehinelerin ölümüyle ilgili "dolaylı bir etkilye" yol açtıklarını kabul ederek "IDF'nin bölgedeki kara faaliyetleri, kademeli ve ihtiyatlı olmasına rağmen, teröristlerin altı rehineyi öldürme kararında dolaylı bir etkiye sahipti" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/israil-haniye-suikastina-karistigini-ilk-kez-kabul-etti--1091945032.html
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israil savunma kuvvetleri (idf), hamas, israil, gazze, rehine krizi, rehine
israil savunma kuvvetleri (idf), hamas, israil, gazze, rehine krizi, rehine

İsrail ordusu, 6 İsrailli rehinenin ölümünde 'dolaylı bir etkiye' sahip olduklarını kabul etti

15:14 25.12.2024 (güncellendi: 15:16 25.12.2024)
© Fotoğrafİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Fotoğraf
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İsrail saldırılarının günlük olarak yaşandığı Gazze'de, 6 İsrailli rehinenin ölümüne yol açan olayları içeren rapor açıklandı. İsrail ordusu raporunda "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bölgedeki kara faaliyetleri, kademeli ve ihtiyatlı olmakla birlikte, teröristlerin altı rehineyi öldürme kararında dolaylı bir etkiye sahipti" dedi.
İsrail'in günlük saldırıları altındaki Gazze'de 6 İsrailli rehinenin ölümüyle ilgili İsrail ordusu (IDF), askerlerin yürüttüğü saldırıları ve rehenilerinin ölü bulunmasıyla ilgili raporunu dün yayımladı. Rapora göre Hamas'ın elindeki rehineler olan Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino, IDF tarafından ölü bulundu.
Hamas'la Tel al-Sultan bölgesinde ve yeraltı tünellerinde karşılıklı çatışmanın yaşandığı belirtilen raporda, bölgede rehine bulunma olasılığının "düşük ihtimal" olarak değerlendirildiği vurgulandı. 27 Ağustos'ta Qaid Farhan Alkadi adlı rehinenin kurtarıldığını ancak "Kurtarma operasyonundan sonra bile, IDF'nin o sırada bölgede ek rehinelerin varlığına dair bir istihbaratı bulunmadığı" ifade edildi.
IDF raporunun devamında rehinelerin ölümüyle ilgili "dolaylı bir etkilye" yol açtıklarını kabul ederek "IDF'nin bölgedeki kara faaliyetleri, kademeli ve ihtiyatlı olmasına rağmen, teröristlerin altı rehineyi öldürme kararında dolaylı bir etkiye sahipti" dedi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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İsrail, Haniye suikastına karıştığını ilk kez kabul etti
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