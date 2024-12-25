https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/israil-ordusu-gazzede-6-israilli-rehinenin-olumunde-dolayli-bir-etkiye-sahip-olduklarini-kabul-etti-1092017162.html

İsrail ordusu, 6 İsrailli rehinenin ölümünde 'dolaylı bir etkiye' sahip olduklarını kabul etti

İsrail ordusu, 6 İsrailli rehinenin ölümünde 'dolaylı bir etkiye' sahip olduklarını kabul etti

Sputnik Türkiye

İsrail saldırılarının günlük olarak yaşandığı Gazze'de, 6 İsrailli rehinenin ölümüne yol açan olayları içeren rapor açıklandı. İsrail ordusu raporunda "İsrail... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T15:14+0300

2024-12-25T15:14+0300

2024-12-25T15:16+0300

israil- filistin çatışması

israil savunma kuvvetleri (idf)

hamas

israil

gazze

rehine krizi

rehine

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087500264_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e65a1fea9347b90d3052d2ee3cd0b5b.jpg

İsrail'in günlük saldırıları altındaki Gazze'de 6 İsrailli rehinenin ölümüyle ilgili İsrail ordusu (IDF), askerlerin yürüttüğü saldırıları ve rehenilerinin ölü bulunmasıyla ilgili raporunu dün yayımladı. Rapora göre Hamas'ın elindeki rehineler olan Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino, IDF tarafından ölü bulundu. Hamas'la Tel al-Sultan bölgesinde ve yeraltı tünellerinde karşılıklı çatışmanın yaşandığı belirtilen raporda, bölgede rehine bulunma olasılığının "düşük ihtimal" olarak değerlendirildiği vurgulandı. 27 Ağustos'ta Qaid Farhan Alkadi adlı rehinenin kurtarıldığını ancak "Kurtarma operasyonundan sonra bile, IDF'nin o sırada bölgede ek rehinelerin varlığına dair bir istihbaratı bulunmadığı" ifade edildi.IDF raporunun devamında rehinelerin ölümüyle ilgili "dolaylı bir etkilye" yol açtıklarını kabul ederek "IDF'nin bölgedeki kara faaliyetleri, kademeli ve ihtiyatlı olmasına rağmen, teröristlerin altı rehineyi öldürme kararında dolaylı bir etkiye sahipti" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/israil-haniye-suikastina-karistigini-ilk-kez-kabul-etti--1091945032.html

israil

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil savunma kuvvetleri (idf), hamas, israil, gazze, rehine krizi, rehine