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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/husiler-misilleme-yapti-yemenden-atilan-balistik-fuze-durdurulamayip-tel-avive-dustu-en-az-17-kisi-1091837241.html
Husiler misilleme yaptı: Yemen'den atılan balistik füze durdurulamayıp Tel Aviv'e düştü, en az 17 kişi yaralandı
Husiler misilleme yaptı: Yemen'den atılan balistik füze durdurulamayıp Tel Aviv'e düştü, en az 17 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv’e düştüğünü açıkladı... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e Yemen’den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin merkez bölgesinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzeyi durdurmaya yönelik müdahale girişimlerinin başarısız olduğu belirtilirken, füzenin Tel Aviv’de bir parka düştüğü ve en az 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Yakın zamanda ABD Yemen'e saldırı düzenlemişti ve 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Husi lider: Uzun bir savaşa hazırızYemenli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'İsrail’in saldırgan tutumunun Husilerin Filistin’e desteğini değiştirmeyeceğini' vurgulayarak, “İsrail ile uzun bir savaşa hazırız” demişti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare ise, “Gazze’ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar İsrail’e karşı mücadele edeceklerini” ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/turkiye-disisleri-bakanligindan-almanyadaki-noel-saldirisina-kinama-1091836894.html
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Husiler misilleme yaptı: Yemen'den atılan balistik füze durdurulamayıp Tel Aviv'e düştü, en az 17 kişi yaralandı

09:59 21.12.2024
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanHusiler
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv’e düştüğünü açıkladı. Saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e Yemen’den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin merkez bölgesinde sirenlerin çaldığını açıkladı.
Füzeyi durdurmaya yönelik müdahale girişimlerinin başarısız olduğu belirtilirken, füzenin Tel Aviv’de bir parka düştüğü ve en az 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yakın zamanda ABD Yemen'e saldırı düzenlemişti ve 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Husi lider: Uzun bir savaşa hazırız

Yemenli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'İsrail’in saldırgan tutumunun Husilerin Filistin’e desteğini değiştirmeyeceğini' vurgulayarak, “İsrail ile uzun bir savaşa hazırız” demişti.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare ise, “Gazze’ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar İsrail’e karşı mücadele edeceklerini” ifade etmişti.
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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