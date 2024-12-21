https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/husiler-misilleme-yapti-yemenden-atilan-balistik-fuze-durdurulamayip-tel-avive-dustu-en-az-17-kisi-1091837241.html

Husiler misilleme yaptı: Yemen'den atılan balistik füze durdurulamayıp Tel Aviv'e düştü, en az 17 kişi yaralandı

Husiler misilleme yaptı: Yemen'den atılan balistik füze durdurulamayıp Tel Aviv'e düştü, en az 17 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv’e düştüğünü açıkladı... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T09:59+0300

2024-12-21T09:59+0300

2024-12-21T09:59+0300

israil- filistin çatışması

yemen

yemen krizi

israil

israil savunma bakanlığı

israil-filistin

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Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e Yemen’den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin merkez bölgesinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzeyi durdurmaya yönelik müdahale girişimlerinin başarısız olduğu belirtilirken, füzenin Tel Aviv’de bir parka düştüğü ve en az 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Yakın zamanda ABD Yemen'e saldırı düzenlemişti ve 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Husi lider: Uzun bir savaşa hazırızYemenli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'İsrail’in saldırgan tutumunun Husilerin Filistin’e desteğini değiştirmeyeceğini' vurgulayarak, “İsrail ile uzun bir savaşa hazırız” demişti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare ise, “Gazze’ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar İsrail’e karşı mücadele edeceklerini” ifade etmişti.

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yemen, yemen krizi, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin