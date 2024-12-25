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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/iki-bakanliktan-isletmelere-asgari-ucret-uyarisi-en-agir-tedbirler-uygulanacak-1092010714.html
İki bakanlıktan işletmelere 'asgari ücret' uyarısı: En ağır tedbirler uygulanacak
İki bakanlıktan işletmelere 'asgari ücret' uyarısı: En ağır tedbirler uygulanacak
Sputnik Türkiye
Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 liraya yükseltilmesini "fırsat" olarak görerek, ürün ve hizmet... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T13:14+0300
2024-12-25T13:14+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
tarım ve orman bakanlığı
fahiş fiyat
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Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 liraya yükseltilmesini "fırsat" olarak görerek, ürün ve hizmet fiyatlarını fahiş düzeyde artıran işletmelere uyarıda bulundu.Fahiş fiyat cezasıTarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada, gelecek yıl uygulanacak asgari ücretin belirlendiği hatırlatıldı.İşçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin Ticaret Bakanlığıyla yakın işbirliği içinde takip edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:'Asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz'Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, asgari ücretin gelecek yıl için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira net ücret olarak belirlendiğini kaydedilerek, söz konusu ücretin tüm çalışanlar ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.Açıklamada, asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışanlara şu uyarılar yapıldı:Denetim ekiplerinin çalışmalarına da değinilen açıklamada, Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları bünyesindeki denetim ekipleri, il ticaret müdürlükleri, il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlüklerinin ekiplerinin sıkı bir denetim için sahada birlikte çalıştıkları vurgulandı.Ticaret Bakanlığına bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sahada yoğun şekilde denetim çalışması yürüttükleri belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, açgözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, bütün denetim cezalarının, 2025'te, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağına işaret edilerek, "Vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde cezalandırılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/gundem-asgari-ucret-ek-zam-verilecek-mi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1092008675.html
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ticaret bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, fahiş fiyat
ticaret bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, fahiş fiyat

İki bakanlıktan işletmelere 'asgari ücret' uyarısı: En ağır tedbirler uygulanacak

13:14 25.12.2024
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Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 liraya yükseltilmesini "fırsat" olarak görerek, ürün ve hizmet fiyatlarını fahiş düzeyde artıran işletmelere uyarıda bulundu.
Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 liraya yükseltilmesini "fırsat" olarak görerek, ürün ve hizmet fiyatlarını fahiş düzeyde artıran işletmelere uyarıda bulundu.

Fahiş fiyat cezası

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada, gelecek yıl uygulanacak asgari ücretin belirlendiği hatırlatıldı.
İşçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin Ticaret Bakanlığıyla yakın işbirliği içinde takip edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız."

'Asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz'

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, asgari ücretin gelecek yıl için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira net ücret olarak belirlendiğini kaydedilerek, söz konusu ücretin tüm çalışanlar ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışanlara şu uyarılar yapıldı:
"Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında artırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz. İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz."
Denetim ekiplerinin çalışmalarına da değinilen açıklamada, Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları bünyesindeki denetim ekipleri, il ticaret müdürlükleri, il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlüklerinin ekiplerinin sıkı bir denetim için sahada birlikte çalıştıkları vurgulandı.
Ticaret Bakanlığına bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sahada yoğun şekilde denetim çalışması yürüttükleri belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, açgözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bütün denetim cezalarının, 2025'te, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağına işaret edilerek, "Vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde cezalandırılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
POLİTİKA
Asgari ücrete ek zam verilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması
12:17
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