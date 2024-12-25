https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/iki-bakanliktan-isletmelere-asgari-ucret-uyarisi-en-agir-tedbirler-uygulanacak-1092010714.html

İki bakanlıktan işletmelere 'asgari ücret' uyarısı: En ağır tedbirler uygulanacak

İki bakanlıktan işletmelere 'asgari ücret' uyarısı: En ağır tedbirler uygulanacak

Sputnik Türkiye

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 liraya yükseltilmesini "fırsat" olarak görerek, ürün ve hizmet... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T13:14+0300

2024-12-25T13:14+0300

2024-12-25T13:14+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

tarım ve orman bakanlığı

fahiş fiyat

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Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 liraya yükseltilmesini "fırsat" olarak görerek, ürün ve hizmet fiyatlarını fahiş düzeyde artıran işletmelere uyarıda bulundu.Fahiş fiyat cezasıTarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada, gelecek yıl uygulanacak asgari ücretin belirlendiği hatırlatıldı.İşçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin Ticaret Bakanlığıyla yakın işbirliği içinde takip edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:'Asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz'Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, asgari ücretin gelecek yıl için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira net ücret olarak belirlendiğini kaydedilerek, söz konusu ücretin tüm çalışanlar ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.Açıklamada, asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışanlara şu uyarılar yapıldı:Denetim ekiplerinin çalışmalarına da değinilen açıklamada, Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları bünyesindeki denetim ekipleri, il ticaret müdürlükleri, il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlüklerinin ekiplerinin sıkı bir denetim için sahada birlikte çalıştıkları vurgulandı.Ticaret Bakanlığına bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sahada yoğun şekilde denetim çalışması yürüttükleri belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, açgözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, bütün denetim cezalarının, 2025'te, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağına işaret edilerek, "Vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde cezalandırılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/gundem-asgari-ucret-ek-zam-verilecek-mi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1092008675.html

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