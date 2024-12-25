Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
10:12 25.12.2024 (güncellendi: 10:41 25.12.2024)
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Azerbaijan Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü.
Sputnik Kazakistan muhabiri, uçağın kuş sürüsüne çarpması nedeniyle düştüğü üzerinde durulduğunu aktardı.
Azerbaycan basını uçakta 5'i mürettebat 72 kişinin bulunduğunu geçerken, ilk belirlemelere ve olay yerinden gelen görüntülere göre kazadan sağ kurtulan yolcular var.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı, en az 6 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu. Sputnik Kazakistan servisi, hayatta kalan yolcuların sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti.
Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçakta çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü, ekiplerin sağ kurtulanları çıkarmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Sputnik Kazakistan muhabiri, uçağın kuş sürüsüne çarpması nedeniyle düştüğü üzerinde durulduğunu aktardı.
Azerbaycan basını uçakta 5'i mürettebat 72 kişinin bulunduğunu geçerken, ilk belirlemelere ve olay yerinden gelen görüntülere göre kazadan sağ kurtulan yolcular var.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı, en az 6 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu. Sputnik Kazakistan servisi, hayatta kalan yolcuların sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti.
Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçakta çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü, ekiplerin sağ kurtulanları çıkarmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.