https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-anlasma-istiyor-ama-minsk-anlasmasinin-1091998565.html

ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump anlaşma istiyor ama Minsk anlaşmasının tekrarlanmasını istemiyor

ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Trump anlaşma istiyor ama Minsk anlaşmasının tekrarlanmasını istemiyor

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın Moskova ve Kiev arasında kalıcı bir anlaşma istediğini dile getiren ABD'nin gelecekteki Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, yeni Başkanın... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T07:45+0300

2024-12-25T07:45+0300

2024-12-25T08:03+0300

ukrayna krizi

abd

keith kellogg

donald trump

ukrayna

minsk

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vladimir putin

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ABD'nin gelecekteki Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Fox Business televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Moskova ve Kiev arasında yeni bir Minsk Anlaşması’nın imzalanma olasılığını değerlendirdi.Kellogg, bu konuyla ilgili şu ifadelerini kullandı:Trump'ın hem ABD müttefikleri hem de Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilişkilerin önemini anladığını dile getiren Kellog, seçilmiş Başkanın durumu çözüme kavuşturabileceğini ve bunu “nispeten kısa bir süre içinde” yapacağını söyledi.Putin de kalıcı bir çözüm istediklerini kaydetmiştiPerşembe günü canlı yayında olası barış görüşmeleri konusunu değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile barış etkinliklerini en az üç kez kabul ettiğini ancak Kiev yönetiminin bunu reddettiğini hatırlatarak, Rusya'nın yalnızca ateşkese değil, ülke ve vatandaşları için güvenilir güvenlik garantileriyle güvence altına alınmış kalıcı bir barışa ihtiyacı olduğunu vurguladı.Ayrıca Putin, Haziran ayında Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Girişimlere göre Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesinin ardından ateşkesi derhal ilan ederek müzakerelere hazır olduğunu duyuracaktı.2022 yılındaki özel operasyonun başlangıcından sonra Rusya, Kiev rejimiyle Belarus ve Türkiye'de müzakereler yürütmüştü. Devlet başkanının daha sonra aktardığına göre, diplomatik görüşmeler neredeyse tamamlanmıştı, ancak Rusya'nın Kiev'den çekilmesinin ardından Ukrayna tarafı tüm anlaşmaları iptal etti ve Zelenskiy, Moskova ile görüşmeleri yasaklayan bir yasal düzenleme getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna'ya verilen güvenlik garantilerinin oldukça güçlü olduğunu aktarmıştı. Bu garantiler, NATO'nun kolektif savunma ilkelerine dair beşinci maddesinin neredeyse birebir kopyasıydı, ancak Kiev son anda 'küçük değişiklikler' yapmaya karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ingiliz-uzman-ukraynada-askeri-durum-felakete-dogru-gidiyor-1091992350.html

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abd, keith kellogg, donald trump, ukrayna, minsk, rusya, vladimir putin