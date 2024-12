https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/3-ocakta-vizyona-girecek-filmler-2025te-sinemaseverleri-bekleyen-yerli-ve-yabanci-yapimlar-1092023376.html

3 Ocak'ta vizyona girecek filmler: 2025'te sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar

3 Ocak'ta vizyona girecek filmler: 2025'te sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar

Sputnik Türkiye

Yeni yılın ilk ayı Ocak'ta vizyona girecek filmler arasında 2 yabancı ve 5 yerli film yer alıyor.

2025 yılının ilk ayında sinemaseverleri birbirinden iyi yapımlar bekliyor. Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp'in rol aldığı Nosferatu, Cillian Murphy'nin başrolündeki Small Things Like These adlı yapım dikkat çeken yapımlar arasında. Farklı türlerdeki 5 yerli film ise her türden zevke hitap ediyor. Small Things Like Theseİrlanda'da 1985 yılında geçen filmde kömürcülük yapan fedakar baba Bill Furlong, yerel manastırın sakladığı rahatsız edici sırları keşfeder ve kendi şok edici gerçeklerini ortaya çıkarır. Başrollerinde Cillian Murphy, Clare Dunne, Emily Watson'un oynadığı Small Things Like These adlı film, 3 Ocak'ta Türkiye'de gösterime girecek. NosferatuPerili genç bir kadın ile ona aşık olan vampir arasındaki saplantının anlatıldığı, gotik bir hikaye olan Nosferatu, 1922 yapımı aynı isimli klasik filmden uyarlandı. Robert Eggers'in yönetmenliğini yaptığı Nosferatu'nun başrollerinde Jonny Depp'in kızı Lily-Rose Depp ve yine ünlü bir aileden gelen Bill Skarsgard yer alıyor. Hüddam 5: ZuhurVizyona girecek filmler arasında yer alan tek korku filmi, Hüddam 5: Zuhur 3 Ocak 2025'te vizyona giriyor. "Yeni bir başlangıç mı, yoksa karanlık bir sır mı?" sorusuyla başlayan yerli korku filminde Fatma, uzun süredir içinde bulunduğu depresyondan kurtulmak ister. Hayata tekrardan başlamanın kendisine iyi gelebileceğini düşünen Fatma, şehir dışında yaşayan Ayşe adında felçli yatalak bir hastanın bakımını üstlenir. Fatma'nın macerası böylece başlar.FahrinaytKomedi Türk filmi Fahrinayt, yeni patronunun gözüne girmeye çalışırken kendisini türlü aksiliklerin içerisinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Entellektüel bir kişi olan Fahri, naif yapısıyla bazen safça hareket eder. Leyla’ya aşık olan Fahri, son işinden de kovulduktan sonra icraya düşer. Bu sırada Leyla, onu kendi çalıştığı inşaat firmasında işe aldırır. Bu sefer işten kovulmamaya kararlı olan Fahri, patronu Kamil’in gözüne girebilmek için Mansur Ark'ın sahne alacağı sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemeye karar verir. Ancak bu sırada aksilikler onun peşini bırakmaz.Tur RehberiCem Gelinoğlu, Atılgan Gümüş ve Eda Akalın'ın başrolünde olduğu Tur Rehberi filminde Ercüment yaşlı bir turist kafilesini gezdirir. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak? DoğuluSavaş Satış, Onur Akbay ve Melih Özkaya'nın oynadığı yerli drama türündeki Doğulu filminde, Fırat Doğulu ve Can yoldaşı Akın, uzun yıllar kaldıkları cezaevinden çıktıktan sonra kendilerini amansız bir intikam serüveninin içinde bulurlar. Adaletin bittiği yerde intikam başlar felsefesiyle Fırat ve Can, geçmişin hesaplarını kapatmaya kararlıdır.Acı Kahve3 Ocak 2025'te vizyona girecek filmler arasındaki son film, komedi ve dram türündeki Acı Kahve adlı yerli sinema filmi. Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman ve Reha Özcan'ın başrollerinde olduğu filmde, nişan için bir araya gelen iki aile, damadın cinayetini ortaya çıkartır. Maskelerin atıldığı bu gecede herkes rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalışacaktır.

