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27 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Yabancı ve yerli yedi film sinemaseverleri bekliyor
27 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Yabancı ve yerli yedi film sinemaseverleri bekliyor
Sputnik Türkiye
Aralık ayının son haftasında sinemaseverleri yerli yabancı 9 film bekliyor. Beklenti yaratan filmler arasında ise Nejat İşler, Öykü Karayel ve Fatih Artman'ın... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T16:47+0300
2024-12-19T17:05+0300
yaşam
nejat işler
öykü karayel
fatih artman
vizyona girecek filmler
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2024'ün bitmesine günler kala gerek oyuncuları gerekse konularıyla vizyona girecek filmler dikkat çekiyor. Komedi türünde Türk filmi 'İngiliz Anahtarı', dram türünde 'Yeniden Başlamak', Gary Oldman'lı fantastik film türünde 'Su Perisi Parthenope' 27 Aralık haftasında vizyona girecek filmler arasında. EvcilikEge kıyılarında Evcilik adlı sakin küçük bir otele gelen genç bir çift, Fırat ve Filiz, oteli işleten Özkan ve yaşı kendisinden küçük karısı Aysun ile tanışır. Özkan ve Aysun arasındaki doğal aşkı gören genç çift ilk başlarda Özkan ve Aysun ile dalga geçmeye başlarlar. Kendilerini aşağılanmış hisseden Aysun ve Özkan ile genç çift arasında sınıfsal ve kültürel bir gerilim başlar. Ümit Ünal'ın yönetmenliğini yaptığı filminde Nejat İşler, Öykü Karayel, Fatih Artman başrollerde yer alıyor.İngiliz Anahtarıİşini sevmeyen tesisatçı Recep Usta’nın tamirat için gittiği evlerden birinde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanınca Recep Usta'nın serüveni başlar. Kendini aklamaya çalıştıkça daha da şüpheli konuma gelen Recep Usta'nın macerası İngiliz Anahtarı adlı filmde işlenmiş. Onur Atilla, Nilgün Belgün, Can Yılmaz filmin başrollerinde yer alıyor. Yeniden Başlamak"Bazen her şeyimizi kaybetmek, aslında kim olduğumuzu bulmanın ilk adımıdır" felsefesinin işlendiği Yeniden Başlamak adlı dram filminde Eşref Ziya, Öykü Çelik, Batuhan Ekşi başrollerde. gizemli bir adam, bir kağıt toplayıcının hayatına beklenmedik bir şekilde dahil olur. Onun geçmişini çözmek için başlayan arayış, trajik bir kazayı ve derin bir sırrı açığa çıkarır. Su Perisi ParthenopeGary Oldman'ın başrolünde oynadığı Su Perisi Parthenope filmi, ortaklaşa yazılan, üretilen ve yönetilen 2024 yapımı bir İtalyan-Fransız filmi. 1950’de doğan Parthenope’un yaşamının konu edildiği film 27 Aralık'ta gösterime girecek. İki yabancı, bir yerli korku filmi gösterime giriyorNilay Çömlekçi, Mahmut Balekoğlu, Sevada Haçik Demirci'nin oynadığı Ateşten Doğan adlı korku filminde eski sevgilisinin davetine giden Kerem, başka bir erkeğin kıskançlığının sonucu yanan bir evde mahsur kalır ve ölür. Aradan geçen zamanda Kerem'in ölmediği ortaya çıkar. ABD yapımı Consumed (Dehşet Kapanı) adlı korku filminde, inanlarının derilerini çalan bir canavarla karşılaşan genç çiftin korku dolu anları hikaye edilmiş. ABD yapımı bir diğer korku filmi ise Talon Falls (Ölümle Oyun). Filmde dört genç, Cadılar Bayramı çığlık parkına doğru bir yolculuğa çıkar. Her biri yakalanır ve başlangıçta eğlence ve oyun olduğunu düşündükleri korkunç cazibe merkezinin bir parçası haline getirilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/aralik-ayinda-vizyona-girecek-filmler-yerli-ve-yabanci-beklenti-yaratan-filmler-sinemaseverlerle-1090700466.html
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27 aralık'ta vizyona girecek filmler,
27 aralık'ta vizyona girecek filmler,

27 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Yabancı ve yerli yedi film sinemaseverleri bekliyor

16:47 19.12.2024 (güncellendi: 17:05 19.12.2024)
© Fotoğraf27 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Nejat İşler ve Öykü Karayel'li Evcilik filmi beklenti yaratıyor
27 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Nejat İşler ve Öykü Karayel'li Evcilik filmi beklenti yaratıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© Fotoğraf
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Aralık ayının son haftasında sinemaseverleri yerli yabancı 9 film bekliyor. Beklenti yaratan filmler arasında ise Nejat İşler, Öykü Karayel ve Fatih Artman'ın başrollerinde olduğu Evcilik filmi yer alıyor.
2024'ün bitmesine günler kala gerek oyuncuları gerekse konularıyla vizyona girecek filmler dikkat çekiyor. Komedi türünde Türk filmi 'İngiliz Anahtarı', dram türünde 'Yeniden Başlamak', Gary Oldman'lı fantastik film türünde 'Su Perisi Parthenope' 27 Aralık haftasında vizyona girecek filmler arasında.

Evcilik

Ege kıyılarında Evcilik adlı sakin küçük bir otele gelen genç bir çift, Fırat ve Filiz, oteli işleten Özkan ve yaşı kendisinden küçük karısı Aysun ile tanışır. Özkan ve Aysun arasındaki doğal aşkı gören genç çift ilk başlarda Özkan ve Aysun ile dalga geçmeye başlarlar. Kendilerini aşağılanmış hisseden Aysun ve Özkan ile genç çift arasında sınıfsal ve kültürel bir gerilim başlar. Ümit Ünal'ın yönetmenliğini yaptığı filminde Nejat İşler, Öykü Karayel, Fatih Artman başrollerde yer alıyor.

İngiliz Anahtarı

İşini sevmeyen tesisatçı Recep Usta’nın tamirat için gittiği evlerden birinde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanınca Recep Usta'nın serüveni başlar. Kendini aklamaya çalıştıkça daha da şüpheli konuma gelen Recep Usta'nın macerası İngiliz Anahtarı adlı filmde işlenmiş. Onur Atilla, Nilgün Belgün, Can Yılmaz filmin başrollerinde yer alıyor.

Yeniden Başlamak

"Bazen her şeyimizi kaybetmek, aslında kim olduğumuzu bulmanın ilk adımıdır" felsefesinin işlendiği Yeniden Başlamak adlı dram filminde Eşref Ziya, Öykü Çelik, Batuhan Ekşi başrollerde. gizemli bir adam, bir kağıt toplayıcının hayatına beklenmedik bir şekilde dahil olur. Onun geçmişini çözmek için başlayan arayış, trajik bir kazayı ve derin bir sırrı açığa çıkarır.

Su Perisi Parthenope

Gary Oldman'ın başrolünde oynadığı Su Perisi Parthenope filmi, ortaklaşa yazılan, üretilen ve yönetilen 2024 yapımı bir İtalyan-Fransız filmi. 1950’de doğan Parthenope’un yaşamının konu edildiği film 27 Aralık'ta gösterime girecek.

İki yabancı, bir yerli korku filmi gösterime giriyor

Nilay Çömlekçi, Mahmut Balekoğlu, Sevada Haçik Demirci'nin oynadığı Ateşten Doğan adlı korku filminde eski sevgilisinin davetine giden Kerem, başka bir erkeğin kıskançlığının sonucu yanan bir evde mahsur kalır ve ölür. Aradan geçen zamanda Kerem'in ölmediği ortaya çıkar. ABD yapımı Consumed (Dehşet Kapanı) adlı korku filminde, inanlarının derilerini çalan bir canavarla karşılaşan genç çiftin korku dolu anları hikaye edilmiş. ABD yapımı bir diğer korku filmi ise Talon Falls (Ölümle Oyun). Filmde dört genç, Cadılar Bayramı çığlık parkına doğru bir yolculuğa çıkar. Her biri yakalanır ve başlangıçta eğlence ve oyun olduğunu düşündükleri korkunç cazibe merkezinin bir parçası haline getirilir.
Aralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Aralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor
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