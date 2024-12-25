https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/2025-yilinda-akilli-gozlukler-geliyor-gozunuzle-fotograf-cekin-aninda-ceviri-yapin-1092026066.html
2025 yılında 'Akıllı Gözlükler' geliyor: Gözünüzle fotoğraf çekin, anında çeviri yapın
2025 yılında 'Akıllı Gözlükler' geliyor: Gözünüzle fotoğraf çekin, anında çeviri yapın
Sputnik Türkiye
Bilim insanları tarafından geliştirilen akıllı gözlüklerin 2025 yılında piyasaya sürüleceği açıklandı. Dünyaca ünlü bir gözlük markası ve teknoloji firması... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T18:02+0300
2024-12-25T18:02+0300
2024-12-25T18:02+0300
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2025 yılında piyasaya sürülecek yeni akıllı gözlükle kullanıcılar bilgi alımı, çeviri ve fotoğraf çekimi yapabilecek.Ünlü bir gözlük markası ve teknoloji firmasının öncülüğünde bilim insanları bilgi alımı, çeviri ve fotoğraf çekimi yapabilen akıllı gözlükleri seri üretime sokacak. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında piyasada olacak akıllı gözlüklerin emsallerine göre daha uygun fiyatlı olacağı belirtildi. Akıllı gözlük kullanıcılarının pratik şekilde gözlükle konuşarak yada gözleriyle fotoğraf çekimi ve anında dil çevirisi yapabileceği açıklandı. Akıllı gözlüklerin ABD'deki başlangıç fiyatı 299 dolar olurken Türkiye'de 18 bin 899 lira olacağı düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ayagi-kayaliklara-sikisan-turistin-hayatini-akilli-saat-kurtardi-1090809328.html
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akıllı gözlük fiyatı, akıllı gözlük ne zaman çıkacak
akıllı gözlük fiyatı, akıllı gözlük ne zaman çıkacak
2025 yılında 'Akıllı Gözlükler' geliyor: Gözünüzle fotoğraf çekin, anında çeviri yapın
Bilim insanları tarafından geliştirilen akıllı gözlüklerin 2025 yılında piyasaya sürüleceği açıklandı. Dünyaca ünlü bir gözlük markası ve teknoloji firması ortaklığında sunulacak sistem sayesinde gözünüzle fotoğraf çekip anında çeviri yapılabileceği ifade edildi. Yeni gözlük modelinde bulunan ekranla ayrıca bildirim de alınabilecek.
2025 yılında piyasaya sürülecek yeni akıllı gözlükle kullanıcılar bilgi alımı, çeviri ve fotoğraf çekimi yapabilecek.
Ünlü bir gözlük markası ve teknoloji firmasının öncülüğünde bilim insanları bilgi alımı, çeviri ve fotoğraf çekimi yapabilen akıllı gözlükleri seri üretime sokacak. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında piyasada olacak akıllı gözlüklerin emsallerine göre daha uygun fiyatlı olacağı belirtildi.
Akıllı gözlük kullanıcılarının pratik şekilde gözlükle konuşarak yada gözleriyle fotoğraf çekimi ve anında dil çevirisi yapabileceği açıklandı. Akıllı gözlüklerin ABD'deki başlangıç fiyatı 299 dolar olurken Türkiye'de 18 bin 899 lira olacağı düşünülüyor.