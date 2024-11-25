https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ayagi-kayaliklara-sikisan-turistin-hayatini-akilli-saat-kurtardi-1090809328.html
Ayağı kayalıklara sıkışan turistin hayatını akıllı saat kurtardı
Ayağı kayalıklara sıkışan turistin hayatını akıllı saat kurtardı
Sputnik Türkiye
Avustralya'da kano yapan bir turistin ayağı kayalar arasına sıkıştı. Akıllı saatinden yardım çağıran turist, 20 saat boyunca operasyonla ile kurtarılmaya... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T17:40+0300
2024-11-25T17:40+0300
2024-11-25T17:40+0300
yaşam
akıllı saat
saat
turist
avusturalya
kaza
kaza sebebi
kano
kayak
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090808456_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e7f221f1cdccf8467a1981ec32fb12c.jpg
Avustralya’nın Tasmania adasında kanoya çıkan bir turist, kayalar arasında sıkışarak ciddi şekilde yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine, yaklaşık bir saat sonra akıllı saat aracılığıyla yardım çağrısında bulunuldu.Litvanya vatandaşı 65 yaşındaki turistin bacağı, yapılan 20 saatlik zorlu kurtarma operasyonunun ardından dizinden kesilmek zorunda kaldı. 'Hayatını kurtarmak için'Olay yerine polis ve sağlık ekipleri dahil birçok ekip sevk edildi. Turist, gece boyunca bulunduğu yerde mümkün olduğunca rahat ettirilmeye çalışıldı. Ancak ertesi sabah yapılan tıbbi değerlendirme, durumunun hızla kötüleştiğini gösterdi. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesi ve danışma sonucunda, hayatını kurtarmak için bacağının dizinden kesilmesine karar verildi. Kurtarma operasyonunun ardından helikopterle hastaneye kaldırılan turistin durumunun kritik olduğu bildirildi.'En kötü senaryo'Yoğun bakım uçuş paramediği Mitch Parkinson ise turistin dayanıklılığını överek, “Gece boyunca ve sabaha kadar olağanüstü bir güç ve direnç gösterdi” ifadelerini kullandı. Polis Memuru Callum Herbert da operasyonu 'boğulma dışında karşılaşılabilecek en kötü senaryo' olarak tanımladı.Litvanyalı turistin, deneyimli bir macera tur grubunun üyesi olduğu, turun beşinci ve son ülkesini ziyaret ettikleri öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/1090803558.html
avusturalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090808456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1434e8ae41389b228cedc12dedb64c56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akıllı saat, saat, turist, avusturalya, kaza, kaza sebebi, kano, kayak, spor
akıllı saat, saat, turist, avusturalya, kaza, kaza sebebi, kano, kayak, spor
Ayağı kayalıklara sıkışan turistin hayatını akıllı saat kurtardı
Avustralya'da kano yapan bir turistin ayağı kayalar arasına sıkıştı. Akıllı saatinden yardım çağıran turist, 20 saat boyunca operasyonla ile kurtarılmaya çalıştı.
Avustralya’nın Tasmania adasında kanoya çıkan bir turist, kayalar arasında sıkışarak ciddi şekilde yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine, yaklaşık bir saat sonra akıllı saat aracılığıyla yardım çağrısında bulunuldu.
Litvanya vatandaşı 65 yaşındaki turistin bacağı, yapılan 20 saatlik zorlu kurtarma operasyonunun ardından dizinden kesilmek zorunda kaldı.
'Hayatını kurtarmak için'
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri dahil birçok ekip sevk edildi. Turist, gece boyunca bulunduğu yerde mümkün olduğunca rahat ettirilmeye çalışıldı. Ancak ertesi sabah yapılan tıbbi değerlendirme, durumunun hızla kötüleştiğini gösterdi. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesi ve danışma sonucunda, hayatını kurtarmak için bacağının dizinden kesilmesine karar verildi. Kurtarma operasyonunun ardından helikopterle hastaneye kaldırılan turistin durumunun kritik olduğu bildirildi.
Yoğun bakım uçuş paramediği Mitch Parkinson ise turistin dayanıklılığını överek, “Gece boyunca ve sabaha kadar olağanüstü bir güç ve direnç gösterdi” ifadelerini kullandı. Polis Memuru Callum Herbert da operasyonu 'boğulma dışında karşılaşılabilecek en kötü senaryo' olarak tanımladı.
Litvanyalı turistin, deneyimli bir macera tur grubunun üyesi olduğu, turun beşinci ve son ülkesini ziyaret ettikleri öğrenildi.