https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ayagi-kayaliklara-sikisan-turistin-hayatini-akilli-saat-kurtardi-1090809328.html

Ayağı kayalıklara sıkışan turistin hayatını akıllı saat kurtardı

Ayağı kayalıklara sıkışan turistin hayatını akıllı saat kurtardı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da kano yapan bir turistin ayağı kayalar arasına sıkıştı. Akıllı saatinden yardım çağıran turist, 20 saat boyunca operasyonla ile kurtarılmaya... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T17:40+0300

2024-11-25T17:40+0300

2024-11-25T17:40+0300

yaşam

akıllı saat

saat

turist

avusturalya

kaza

kaza sebebi

kano

kayak

spor

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Avustralya’nın Tasmania adasında kanoya çıkan bir turist, kayalar arasında sıkışarak ciddi şekilde yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine, yaklaşık bir saat sonra akıllı saat aracılığıyla yardım çağrısında bulunuldu.Litvanya vatandaşı 65 yaşındaki turistin bacağı, yapılan 20 saatlik zorlu kurtarma operasyonunun ardından dizinden kesilmek zorunda kaldı. 'Hayatını kurtarmak için'Olay yerine polis ve sağlık ekipleri dahil birçok ekip sevk edildi. Turist, gece boyunca bulunduğu yerde mümkün olduğunca rahat ettirilmeye çalışıldı. Ancak ertesi sabah yapılan tıbbi değerlendirme, durumunun hızla kötüleştiğini gösterdi. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesi ve danışma sonucunda, hayatını kurtarmak için bacağının dizinden kesilmesine karar verildi. Kurtarma operasyonunun ardından helikopterle hastaneye kaldırılan turistin durumunun kritik olduğu bildirildi.'En kötü senaryo'Yoğun bakım uçuş paramediği Mitch Parkinson ise turistin dayanıklılığını överek, “Gece boyunca ve sabaha kadar olağanüstü bir güç ve direnç gösterdi” ifadelerini kullandı. Polis Memuru Callum Herbert da operasyonu 'boğulma dışında karşılaşılabilecek en kötü senaryo' olarak tanımladı.Litvanyalı turistin, deneyimli bir macera tur grubunun üyesi olduğu, turun beşinci ve son ülkesini ziyaret ettikleri öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/1090803558.html

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akıllı saat, saat, turist, avusturalya, kaza, kaza sebebi, kano, kayak, spor