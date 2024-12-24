https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/super-lig-gol-kralliginda-ortalik-karisti-zirvedeki-ismi-kimse-beklemiyordu-1091984476.html
Süper Lig gol krallığında ortalık karıştı: Zirvedeki ismi kimse beklemiyordu
Süper Lig gol krallığında ortalık karıştı: Zirvedeki ismi kimse beklemiyordu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 17.haftasının tamamlanmasıyla müsabakalara ara verildi. Yeni sezon ocak ayında başlarken gol krallığı yarışında Başakşehir Futbol... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T17:50+0300
2024-12-24T17:50+0300
2024-12-24T17:52+0300
spor
trendyol süper lig
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
maç
maç yayını
tarihi maç
gol kralı
en iyi gol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084334690_0:51:989:607_1920x0_80_0_0_41fc158d0e52d65a515ac7d22be0226b.png
Süper Lig'in 17.haftasının tamamlanmasıyla gol krallığında Başakşehir Futbol Kulübü'nün forveti Krzysztof Piatek 12 golle lider durumda bitirdi.Trendyol Süper Lig'in 17.haftasının maçları 23 Aralık'ta oynanan maçların ardından araya girdi. Yeni sezon ocak ayında başlarken gol krallığı yarışında Başakşehir Futbol Kulübü'nün forveti Krzysztof Piatek 12 golle lider olarak ilk yarıyı tamamladı. Yarışta Trabzonspor'un yıldızı Simon Banza 10 golle ikinci sırada, Beşiktaşlı Immobile 9 golle 3. sırada kaldı.'Süper Lig Gol Krallığı' son durum ne?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/16-yasinda-super-lig-tarihine-gecti-turkiyede-bir-ilki-basardi-1091944300.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084334690_57:0:932:656_1920x0_80_0_0_38e5db500e93919f355d62dabb68a04f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gol kralı kimdir, 2024 gol krallığı sıralaması, süper lig gol kralı, piatek kaç gol, immobile kaç gol, icardi kaç gol
gol kralı kimdir, 2024 gol krallığı sıralaması, süper lig gol kralı, piatek kaç gol, immobile kaç gol, icardi kaç gol
Süper Lig gol krallığında ortalık karıştı: Zirvedeki ismi kimse beklemiyordu
17:50 24.12.2024 (güncellendi: 17:52 24.12.2024)
Trendyol Süper Lig'in 17.haftasının tamamlanmasıyla müsabakalara ara verildi. Yeni sezon ocak ayında başlarken gol krallığı yarışında Başakşehir Futbol Kulübü'nün forveti Krzysztof Piatek 12 golle lider olarak ilk yarıyı tamamladı. Yarışta Trabzonspor'un yıldızı Simon Banza 10 golle ikinci sırada, Beşiktaşlı Immobile 9 golle 3. sırada kaldı.
Süper Lig'in 17.haftasının tamamlanmasıyla gol krallığında Başakşehir Futbol Kulübü'nün forveti Krzysztof Piatek 12 golle lider durumda bitirdi.
Trendyol Süper Lig'in 17.haftasının maçları 23 Aralık'ta oynanan maçların ardından araya girdi. Yeni sezon ocak ayında başlarken gol krallığı yarışında Başakşehir Futbol Kulübü'nün forveti Krzysztof Piatek 12 golle lider olarak ilk yarıyı tamamladı. Yarışta Trabzonspor'un yıldızı Simon Banza 10 golle ikinci sırada, Beşiktaşlı Immobile 9 golle 3. sırada kaldı.
'Süper Lig Gol Krallığı' son durum ne?
1.Krzysztof Piatek (Başakşehir)
- 12 Gol
2.Simon Banza (Trabzonspor)
- 10 Gol
3.Ciro Immobile (Beşiktaş)
- 9 Gol
4.Edin Dzeko (Fenerbahçe)
- 9 Gol
5.Victor Osimhen (Galatasaray)
- 9 Gol
6.Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
- 8 Gol
7.Mame Thiam (Eyüpspor)
- 8 Gol
8.Ahmed Kutucu (Eyüpspor)
- 7 Gol
9.Dusan Tadic (Fenerbahçe)
- 7 Gol
10.Romulo (Göztepe)
- 7 Gol
11.Ali Sowe (Çaykur Rizespor)
- 6 Gol
12.Nuno da Costa (Kasımpaşa)
- 6 Gol
13.En-Nesyri (Fenerbahçe)
- 6 Gol
14.Carlo Holse (Samsunspor)
- 5 Gol
15.Sorescu (Gaziantep FK)
- 5 Gol
16.Joao Figueiredo (Başakşehir)
- 5 Gol
17.Yunus Akgün (Galatasaray)
- 5 Gol
18.Batshuayi (Galatasaray)
- 5 Gol
19.Soner Aydoğdu (Samsunspor)
- 4 Gol
20.Mertens (Galatasaray)
- 4 Gol
21.Fred (Fenerbahçe)
- 4 Gol
22.Mauro Icardi (Galatasaray)
- 4 Gol