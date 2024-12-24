https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/16-yasinda-super-lig-tarihine-gecti-turkiyede-bir-ilki-basardi-1091944300.html
16 yaşında Süper Lig tarihine geçti: Türkiye'de bir ilki başardı
16 yaşında Süper Lig tarihine geçti: Türkiye'de bir ilki başardı
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Trendyol Süper Lig'in sezon sonu kapanış maçında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Müsabakada Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T00:27+0300
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2024-12-24T00:27+0300
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Hatayspor deplasmanına giden Adana Demirspor'da ikinci golü atan 16 yaşındaki Ozan Demirbağ tarihe geçti.Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Müsabakada Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da 60 numaralı formayı giyen 16 yaşındaki Ozan Demirbağ attığı ikinci gol ile Süper Lig tarihinde 2008 ve sonrası gol atan ilk futbolcu oldu.Ozan Demirbağ kimdir?12 Şubat 2008 Tokat doğumlu olan 16 yaşındaki Ozan Demirbağ 60 numaralı formayla Adana Demirspor'da oyuyor. Türkiye U17 takımında da oynayan yetenekli oyuncu santrafor mevkiinde rol alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/transfer-donemi-aciliyor-super-lig-ne-zaman-baslayacak-1091935983.html
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ozan demirbağ, adana demirspor kadrosu, adana demirspor hatayspor maçı, adana demirspor hatayspor maçı özet, adana demirspor hatayspor golleri, ozan demirbağ kimdir
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16 yaşında Süper Lig tarihine geçti: Türkiye'de bir ilki başardı
Trendyol Süper Lig'in sezon sonu kapanış maçında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Müsabakada Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da 60 numaralı formayı giyen 16 yaşındaki Ozan Demirbağ attığı ikinci gol ile Süper Lig tarihinde 2008 ve sonrası gol atan ilk futbolcu oldu.
Hatayspor deplasmanına giden Adana Demirspor'da ikinci golü atan 16 yaşındaki Ozan Demirbağ tarihe geçti.
Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Müsabakada Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da 60 numaralı formayı giyen 16 yaşındaki Ozan Demirbağ attığı ikinci gol ile Süper Lig tarihinde 2008 ve sonrası gol atan ilk futbolcu oldu.
12 Şubat 2008 Tokat doğumlu olan 16 yaşındaki Ozan Demirbağ 60 numaralı formayla Adana Demirspor'da oyuyor. Türkiye U17 takımında da oynayan yetenekli oyuncu santrafor mevkiinde rol alıyor.