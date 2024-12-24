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16 yaşında Süper Lig tarihine geçti: Türkiye'de bir ilki başardı
16 yaşında Süper Lig tarihine geçti: Türkiye'de bir ilki başardı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in sezon sonu kapanış maçında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Müsabakada Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Hatayspor deplasmanına giden Adana Demirspor'da ikinci golü atan 16 yaşındaki Ozan Demirbağ tarihe geçti.Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Müsabakada Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da 60 numaralı formayı giyen 16 yaşındaki Ozan Demirbağ attığı ikinci gol ile Süper Lig tarihinde 2008 ve sonrası gol atan ilk futbolcu oldu.Ozan Demirbağ kimdir?12 Şubat 2008 Tokat doğumlu olan 16 yaşındaki Ozan Demirbağ 60 numaralı formayla Adana Demirspor'da oyuyor. Türkiye U17 takımında da oynayan yetenekli oyuncu santrafor mevkiinde rol alıyor.
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16 yaşında Süper Lig tarihine geçti: Türkiye'de bir ilki başardı

00:27 24.12.2024
© AA / Serkan AvciOzan Demirbağ
Ozan Demirbağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA / Serkan Avci
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Trendyol Süper Lig'in sezon sonu kapanış maçında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Müsabakada Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da 60 numaralı formayı giyen 16 yaşındaki Ozan Demirbağ attığı ikinci gol ile Süper Lig tarihinde 2008 ve sonrası gol atan ilk futbolcu oldu.
Hatayspor deplasmanına giden Adana Demirspor'da ikinci golü atan 16 yaşındaki Ozan Demirbağ tarihe geçti.
Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Müsabakada Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da 60 numaralı formayı giyen 16 yaşındaki Ozan Demirbağ attığı ikinci gol ile Süper Lig tarihinde 2008 ve sonrası gol atan ilk futbolcu oldu.

Ozan Demirbağ kimdir?

12 Şubat 2008 Tokat doğumlu olan 16 yaşındaki Ozan Demirbağ 60 numaralı formayla Adana Demirspor'da oyuyor. Türkiye U17 takımında da oynayan yetenekli oyuncu santrafor mevkiinde rol alıyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
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