https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/panamada-meydanlara-inen-halk-trumpi-protesto-etti-posterleri-yakti-1091956651.html

Panama'da meydanlara inen halk Trump'ı protesto etti, posterleri yaktı

Panama'da meydanlara inen halk Trump'ı protesto etti, posterleri yaktı

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesini talep edebileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösteren Panama halkı, Trump'ın posterlerini ateşe... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T10:49+0300

2024-12-24T10:49+0300

2024-12-24T10:49+0300

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Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine uygulanan ücretleri 'haksız' olarak nitelendirerek eleştirdikten sonra kanalın ABD'ye geri verilmesini talep edeceğini belirten açıklamaları Panama halkı tarafından tepkiyle karşılandı.Trump, göreve geldikten sonra ücretlerde değişim olmazsa, "Panama Kanalı'nın ABD'ye eksiksiz, hızlı ve soru sorulmadan iade edilmesini talep edeceğiz" demişti.Panama Kanalı'nın 'Panamalılara ait olduğunu' söyleyen ülkenin en güçlü sendikalarından biri olan İnşaat ve Benzeri Sektörlerde Çalışan İşçilerin Ulusal Sendikası (Suntracs), meydana inen halkla birlikte Panama Parlamentosu önünde Trump'ı protesto etti.Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Donald Trump'ın tehditlerini kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu bölge Panamalılara aittir. Egemenliğimizi ve kanalımızı korumakta kararlıyız" ifadesine yer verildi.Farklı devlet başkanları tarafından destek mesajları alan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, sosyal medya hesabından uluslararası topluma teşekkür ederek şu sözleri aktardı:ABD, 1999'da Panama Kanalı'nı devretmiştiPanama'nın ortasından geçerek Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlamak için yapılan 82 kilometrelik insan yapımı bir su yolu olan Panama Kanalı, gemilerin Güney Amerika'nın güney ucunda bulunan Horn Burnu'nu dolaşmak için 11 kilometreden fazla yol kat etmelerini önlüyor.ABD'ye önemli ölçüde zaman ve yakıt maliyeti kazandırdığı ve malların daha hızlı teslim edilmesini sağlayan Panama Kanalı, zamana duyarlı kargolar, çabuk bozulan mallar için zamanında teslim sağlayan tedarik zincirlerine sahip endüstriler için büyük önem taşıyor.Mısır'da bulunan Süveyş Kanalı'nı inşa eden Ferdinand de Lesseps liderliğindeki Panama'dan bir kanal kurma çabası ilk olarak 1880 yıllarında başladı fakat iflas etmeden önce dokuz yıl pek bir ilerleme kaydedilemedi. Zorlu çalışma koşulları ve hastalıklar nedeniyle 20 binden fazla kişinin öldüğü tahmin edilen kanal inşası sırasında Panama, Kolombiya'nın bir eyaletiydi. Panama, Kasım 1903'te bağımsızlığını ilan ettikten sonra ABD liderliğindeki bir ekibin inşaata başlamasına izin veren bir anlaşma imzalandı. Panama Kanalı'nın 1914'te açılışından sonra Panamalılar ABD kontrolünün geçerliliğini sorgulamaya başladı ve ülkede kanalı 'ele geçirmek için kuşaklar arası mücadele' 1999 yılında ABD'nin kanalın kontrolünü Panamalılara devretmesiyle sona erdi.

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