https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/guney-korede-devlet-baskanligina-vekalet-eden-basbakan-icin-azil-sureci-baslatilacak-1091953397.html

Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatılacak

Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatılacak

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevinden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yerine getirilen Başbakan Han Duck-soo hakkında azil... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T09:31+0300

2024-12-24T09:31+0300

2024-12-24T09:31+0300

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Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP), 3 Aralık'taki sıkı yönetim ilanı nedeniyle meclisin azline karar verdiği ve yetkileri geçici olarak askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yerine devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo için azil süreci başlatılacağını bildirdi.DP Meclis Grup Başkanı Park Chan-dae, Başbakan Han'ın meclisin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon-hee hakkında yolsuzluk iddialarına ilişkin özel soruşturma talep eden iki tasarıyı imzalayıp yürürlüğe koymadığı gerekçesiyle azil sürecini başlatacaklarını söylüyor. Başkan Park, "Geçici Başkan ve Başbakan Han Duck-soo hakkında derhal görevden alma işlemlerine başlayacağız" dedi.Ana muhalefet yetkilileri, meclisin Yoon ve eşiyle ilgili soruşturma kararını 24 Aralık'a kadar yürürlüğe sokmaması halinde geçici Devlet Başkanı Han hakkında da azil süreci başlatacakları konusunda uyarılarda bulunmuştu.Ne olmuştu?Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasına yönelik muhalefet partilerin meclise sundukları yeni önerge Ulusal Meclis'te kabul edildi.Güney Kore Ulusal Meclisi, 12 Aralık'ta, Yoon'un sıkıyönetim girişimine ilişkin 'özel yetkili savcılık soruşturması' başlatılmasına yönelik önergeyi 195 milletvekilinin oyuyla kabul etmişti. Meclis'te ayrıca Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkında 'hisse senedi manipülasyonu ve seçimlere müdahale' iddialarının "özel yetkili savcı tarafından soruşturulması" için verilen ayrı bir önerge de kabul edilmişti.Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için yeni bir önergeyi meclise sunulmuştu. Ancak iktidar parti Halkın Gücü Partisinden (PPP) üyelerinin oylamadan önce oturumu terk etmeleri oylamanın yapılamamasına neden olmuştu. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sikiyonetim-krizi-guney-kore-meclisi-devlet-baskani-yoonun-gorevden-alinmasi-icin-oylama-yapacak-1091525811.html

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asya, asya & pasifik, güney kore, yoon suk-yeol, güney kore devlet başkanlığı, han duck soo