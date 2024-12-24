Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında gerginlik: El sıkışma krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yurt dışından alışverişte gümrüksüz limit düştü, taşıma bedeli eklendi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Takipteki borçlar yüzde 135 arttı
12:06
84 dk
HABER MASASI
2024’te kültür sanatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Norveç’e özel gemi tasarımı
14:05
54 dk
EKONOMİ PANORAMA
Almanya'da alarm zilleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
18:32
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Osmanlı Devleti'nin İlk ve Son Anayasası: Kanuni Esasi
18:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyaretinde yaşananlar
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa'da yeni hükümet kuruldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Esad’la '8,5' saatlik görüşme yeniden gündemde
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Kasaplar Odası Başkanı, etin fiyatının yeni yılda ne olacağını açıkladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/guney-korede-devlet-baskanligina-vekalet-eden-basbakan-icin-azil-sureci-baslatilacak-1091953397.html
Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatılacak
Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatılacak
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevinden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yerine getirilen Başbakan Han Duck-soo hakkında azil... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T09:31+0300
2024-12-24T09:31+0300
dünya
asya
asya & pasifik
güney kore
yoon suk-yeol
güney kore devlet başkanlığı
han duck soo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091951442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ffc964d098d9a12f9ee30f2c9e4d2d9.jpg
Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP), 3 Aralık'taki sıkı yönetim ilanı nedeniyle meclisin azline karar verdiği ve yetkileri geçici olarak askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yerine devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo için azil süreci başlatılacağını bildirdi.DP Meclis Grup Başkanı Park Chan-dae, Başbakan Han'ın meclisin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon-hee hakkında yolsuzluk iddialarına ilişkin özel soruşturma talep eden iki tasarıyı imzalayıp yürürlüğe koymadığı gerekçesiyle azil sürecini başlatacaklarını söylüyor. Başkan Park, "Geçici Başkan ve Başbakan Han Duck-soo hakkında derhal görevden alma işlemlerine başlayacağız" dedi.Ana muhalefet yetkilileri, meclisin Yoon ve eşiyle ilgili soruşturma kararını 24 Aralık'a kadar yürürlüğe sokmaması halinde geçici Devlet Başkanı Han hakkında da azil süreci başlatacakları konusunda uyarılarda bulunmuştu.Ne olmuştu?Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasına yönelik muhalefet partilerin meclise sundukları yeni önerge Ulusal Meclis'te kabul edildi.Güney Kore Ulusal Meclisi, 12 Aralık'ta, Yoon'un sıkıyönetim girişimine ilişkin 'özel yetkili savcılık soruşturması' başlatılmasına yönelik önergeyi 195 milletvekilinin oyuyla kabul etmişti. Meclis'te ayrıca Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkında 'hisse senedi manipülasyonu ve seçimlere müdahale' iddialarının "özel yetkili savcı tarafından soruşturulması" için verilen ayrı bir önerge de kabul edilmişti.Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için yeni bir önergeyi meclise sunulmuştu. Ancak iktidar parti Halkın Gücü Partisinden (PPP) üyelerinin oylamadan önce oturumu terk etmeleri oylamanın yapılamamasına neden olmuştu. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sikiyonetim-krizi-guney-kore-meclisi-devlet-baskani-yoonun-gorevden-alinmasi-icin-oylama-yapacak-1091525811.html
asya
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091951442_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_61229a055f2fc269f0d9a15ffff34ba8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya, asya & pasifik, güney kore, yoon suk-yeol, güney kore devlet başkanlığı, han duck soo
asya, asya & pasifik, güney kore, yoon suk-yeol, güney kore devlet başkanlığı, han duck soo

Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatılacak

09:31 24.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Kore Başbakanı Han Duck-soo
Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Abone ol
Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevinden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yerine getirilen Başbakan Han Duck-soo hakkında azil sürecinin başlatılacağı açıklandı.
Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP), 3 Aralık'taki sıkı yönetim ilanı nedeniyle meclisin azline karar verdiği ve yetkileri geçici olarak askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yerine devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo için azil süreci başlatılacağını bildirdi.
DP Meclis Grup Başkanı Park Chan-dae, Başbakan Han'ın meclisin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon-hee hakkında yolsuzluk iddialarına ilişkin özel soruşturma talep eden iki tasarıyı imzalayıp yürürlüğe koymadığı gerekçesiyle azil sürecini başlatacaklarını söylüyor. Başkan Park, "Geçici Başkan ve Başbakan Han Duck-soo hakkında derhal görevden alma işlemlerine başlayacağız" dedi.
Ana muhalefet yetkilileri, meclisin Yoon ve eşiyle ilgili soruşturma kararını 24 Aralık'a kadar yürürlüğe sokmaması halinde geçici Devlet Başkanı Han hakkında da azil süreci başlatacakları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasına yönelik muhalefet partilerin meclise sundukları yeni önerge Ulusal Meclis'te kabul edildi.
Güney Kore Ulusal Meclisi, 12 Aralık'ta, Yoon'un sıkıyönetim girişimine ilişkin 'özel yetkili savcılık soruşturması' başlatılmasına yönelik önergeyi 195 milletvekilinin oyuyla kabul etmişti. Meclis'te ayrıca Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkında 'hisse senedi manipülasyonu ve seçimlere müdahale' iddialarının "özel yetkili savcı tarafından soruşturulması" için verilen ayrı bir önerge de kabul edilmişti.
Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için yeni bir önergeyi meclise sunulmuştu. Ancak iktidar parti Halkın Gücü Partisinden (PPP) üyelerinin oylamadan önce oturumu terk etmeleri oylamanın yapılamamasına neden olmuştu. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo olmuştu.
Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
DÜNYA
Sıkıyönetim ilan etmişti: Güney Kore Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Yeol'u görevden aldı
14 Aralık, 11:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала