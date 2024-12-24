https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/marmarayda-raylara-atlayan-kisi-hayatini-kaybetti-1091973313.html

Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Marmaray, Bostancı istasyonunda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Marmaray seferlerinde kısa süreli aksama yaşanırken tren trafiği düzenleme... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T14:24+0300

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türkiye

marmaray

intihar

sefer

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Marmaray Bostancı istasyonunda kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gebze istikametinde tren seferleri kısa süre durdurulurken cenazenin çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

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marmaray, intihar, sefer