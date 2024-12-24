https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/marmarayda-raylara-atlayan-kisi-hayatini-kaybetti-1091973313.html
Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti
Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Marmaray, Bostancı istasyonunda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Marmaray seferlerinde kısa süreli aksama yaşanırken tren trafiği düzenleme... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T14:24+0300
2024-12-24T14:24+0300
2024-12-24T14:24+0300
türkiye
marmaray
intihar
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Marmaray Bostancı istasyonunda kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gebze istikametinde tren seferleri kısa süre durdurulurken cenazenin çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/marmaray-gunluk-yolcu-rekorunu-kirdi1-gunde-750-binden-fazla-kisi-kullandi-1091854484.html
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marmaray, intihar, sefer
Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti
Marmaray, Bostancı istasyonunda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Marmaray seferlerinde kısa süreli aksama yaşanırken tren trafiği düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Marmaray Bostancı istasyonunda kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Gebze istikametinde tren seferleri kısa süre durdurulurken cenazenin çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.