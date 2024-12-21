https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/marmaray-gunluk-yolcu-rekorunu-kirdi1-gunde-750-binden-fazla-kisi-kullandi-1091854484.html

Marmaray günlük yolcu rekorunu kırdı: 1 günde 750 binden fazla kişi kullandı

Marmaray günlük yolcu rekorunu kırdı: 1 günde 750 binden fazla kişi kullandı

Sputnik Türkiye

Marmaray 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek günlük yolcu rekorunu kırdı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T16:41+0300

2024-12-21T16:41+0300

2024-12-21T16:47+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

istanbul

marmaray

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Marmaray, 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın yolcu sayısının her geçen gün katlanarak artmaya devam ettiğini belirterek, “24 Şubat 2024 tarihinde 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu” dedi.29 Ekim 2013'te hizmete açılan Marmaray'ın açıldığı günden itibaren 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet verdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğini belirtti. Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılında bugün itibariyle 196 milyon yolcumuza hizmet verdik. Vatandaşlarımızın Marmaray'a olan yoğun ilgisi bizlere büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Marmaray, asrın projesi ünvanını koruyarak İstanbul'un ulaşımına nefes aldırmaya devam ediyor”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/bakan-uraloglu-ankara-bursa-hizli-tren-hattini-ankara-istanbul-yht-hattina-insallah-bagliyoruz-1090223469.html

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abdulkadir uraloğlu, istanbul, marmaray