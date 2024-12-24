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Macaristan: Trump, Orban'ı yemin törenine davet etmedi
Macaristan: Trump, Orban'ı yemin törenine davet etmedi
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkenin Başbakanı Viktor Orban’ın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin törenine davet edilmediğini belirtti. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Hayır, normalde bunu yapmadıklarının farkındayım. Yani böyle bir davet yoktu” ifadesini kullandı.Daha önce Macaristan Başbakanlık Ofisi, Orban’ın Trump’ın yemin törenine gitmeyi planlamadığını belirterek bu tür etkinliklere genel olarak yabancıların davet edilmediğini anımsatmıştı.‘Rusya’yla işbirliği yapmaya hazırız’Rusya’yla devamlı iletişim halinde olduklarını dile getiren Macar diplomat, “Çünkü net stratejimiz ve duruşumuz var. Bunu hiçbir zaman saklamadık ve hep açık açık söyledik. Yaptırımların etkilemediği alanlarda işbirliğimizi genişletmekle kesinlikle ilgileniyoruz” dedi.Barış umudunun sürdürülebilmesi için doğrudan diyaloğun sürdürülmesinin önemine işaret eden Szijjarto, şunu dedi: ‘Rusya-ABD görüşmelerini umutla bekliyoruz’Rusya ve ABD dahil birkaç ülkenin, tüm dünyayı yok etme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Macaristan Dışişleri Bakanı, “Bu nedenle bu potansiyele asla başvurulmayacağını umuyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Szijjarto, Ukrayna'da barışın tesis edilmesinin ardından Rusya ve ABD arasında uzun vadeli küresel güvenliğe ilişkin müzakerelerin yapılabileceği umudunu dile getirdi.
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macaristan, peter szijjarto, viktor orban, abd, donald trump, rusya, ukrayna, stratejik istikrar
macaristan, peter szijjarto, viktor orban, abd, donald trump, rusya, ukrayna, stratejik istikrar

Macaristan: Trump, Orban'ı yemin törenine davet etmedi

11:07 24.12.2024 (güncellendi: 11:15 24.12.2024)
© Sputnik / Aleksey DaniçevMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© Sputnik / Aleksey Daniçev
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkenin Başbakanı Viktor Orban’ın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin törenine davet edilmediğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Hayır, normalde bunu yapmadıklarının farkındayım. Yani böyle bir davet yoktu” ifadesini kullandı.
Daha önce Macaristan Başbakanlık Ofisi, Orban’ın Trump’ın yemin törenine gitmeyi planlamadığını belirterek bu tür etkinliklere genel olarak yabancıların davet edilmediğini anımsatmıştı.

‘Rusya’yla işbirliği yapmaya hazırız’

Rusya’yla devamlı iletişim halinde olduklarını dile getiren Macar diplomat, “Çünkü net stratejimiz ve duruşumuz var. Bunu hiçbir zaman saklamadık ve hep açık açık söyledik. Yaptırımların etkilemediği alanlarda işbirliğimizi genişletmekle kesinlikle ilgileniyoruz” dedi.
Barış umudunun sürdürülebilmesi için doğrudan diyaloğun sürdürülmesinin önemine işaret eden Szijjarto, şunu dedi:
Eğer iletişimi koparırsanız, barış umudunuzu da kaybedersiniz. Bu da kesinlikle istemediğimiz bir şey.

‘Rusya-ABD görüşmelerini umutla bekliyoruz’

Rusya ve ABD dahil birkaç ülkenin, tüm dünyayı yok etme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Macaristan Dışişleri Bakanı, “Bu nedenle bu potansiyele asla başvurulmayacağını umuyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Dolayısıyla yeni ABD yönetiminin, bu tür çabaların nasıl sınırlandırılacağı ve bu tür bir silahlanma yarışına sınır koymayı amaçlayan uluslararası prosedürlere nasıl geri dönüleceği konusunda Rus yönetimiyle daha aktif bir şekilde müzakerelerde bulunacağını umuyoruz.
Szijjarto, Ukrayna'da barışın tesis edilmesinin ardından Rusya ve ABD arasında uzun vadeli küresel güvenliğe ilişkin müzakerelerin yapılabileceği umudunu dile getirdi.
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