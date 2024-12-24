https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/macaristan-trump-orbani-yemin-torenine-davet-etmedi-1091958785.html

Macaristan: Trump, Orban'ı yemin törenine davet etmedi

Macaristan: Trump, Orban'ı yemin törenine davet etmedi

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkenin Başbakanı Viktor Orban’ın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin törenine davet edilmediğini belirtti. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Hayır, normalde bunu yapmadıklarının farkındayım. Yani böyle bir davet yoktu” ifadesini kullandı.Daha önce Macaristan Başbakanlık Ofisi, Orban’ın Trump’ın yemin törenine gitmeyi planlamadığını belirterek bu tür etkinliklere genel olarak yabancıların davet edilmediğini anımsatmıştı.‘Rusya’yla işbirliği yapmaya hazırız’Rusya’yla devamlı iletişim halinde olduklarını dile getiren Macar diplomat, “Çünkü net stratejimiz ve duruşumuz var. Bunu hiçbir zaman saklamadık ve hep açık açık söyledik. Yaptırımların etkilemediği alanlarda işbirliğimizi genişletmekle kesinlikle ilgileniyoruz” dedi.Barış umudunun sürdürülebilmesi için doğrudan diyaloğun sürdürülmesinin önemine işaret eden Szijjarto, şunu dedi: ‘Rusya-ABD görüşmelerini umutla bekliyoruz’Rusya ve ABD dahil birkaç ülkenin, tüm dünyayı yok etme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Macaristan Dışişleri Bakanı, “Bu nedenle bu potansiyele asla başvurulmayacağını umuyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Szijjarto, Ukrayna'da barışın tesis edilmesinin ardından Rusya ve ABD arasında uzun vadeli küresel güvenliğe ilişkin müzakerelerin yapılabileceği umudunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-senator-puskov-bati-medeniyetinin-cokusune-aciklik-getirdi-liberal-elitlerin-jeopolitik-1091955414.html

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