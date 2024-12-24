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Rus Senatör Puşkov, Batı medeniyetinin çöküşüne açıklık getirdi: ‘Liberal elitlerin jeopolitik fanatizmi’
Rus Senatör Puşkov, Batı medeniyetinin çöküşüne açıklık getirdi: ‘Liberal elitlerin jeopolitik fanatizmi’
Sputnik Türkiye
Batı medeniyetinin gerilemesine bir dizi faktörün neden olduğunu dile getiren Rus Senatör Puşkov, faktörler arasında yönetici sınıfın bozulmasını ve liberal... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T10:01+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Batı medeniyetinin çökmekte olmasının nedenlerini sıraladı.Çöküşün gerçek nedenlerinin, yönetici sınıfın ciddi şekilde bozulması, ‘açık sınırlar’ politikası ve liberal elitlerin jeopolitik fanatizminde yattığını kaydeden Puşkov, şu ifadeleri kullandı:G7 ülkeleri tarafından teşvik edilen hoşgörü ve çok kültürlülük politikasının aslında bu ülkelerin yerli halklarının yok olmasına yol açtığını kaydeden Puşkov, ABD’de iktidara Donald Trump’ın gelmesinin, başarısız bir göç politikasının doğrudan kanıtı olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:Senatörün görüşüne göre, hegemonya arzusu, Batılı elitleri Ukrayna dahil savaşlar ve darbeler başlatmaya sevk etti, bu da ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin mali borçlarının artmasına neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/atacmslari-yonlendiriyor-abd-ihasi-rusya-sinirina-yaklasti-1091952239.html
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Rus Senatör Puşkov, Batı medeniyetinin çöküşüne açıklık getirdi: ‘Liberal elitlerin jeopolitik fanatizmi’

10:01 24.12.2024 (güncellendi: 10:09 24.12.2024)
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Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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Batı medeniyetinin gerilemesine bir dizi faktörün neden olduğunu dile getiren Rus Senatör Puşkov, faktörler arasında yönetici sınıfın bozulmasını ve liberal elitlerin jeopolitik fanatizmini gösterdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Batı medeniyetinin çökmekte olmasının nedenlerini sıraladı.
Çöküşün gerçek nedenlerinin, yönetici sınıfın ciddi şekilde bozulması, ‘açık sınırlar’ politikası ve liberal elitlerin jeopolitik fanatizminde yattığını kaydeden Puşkov, şu ifadeleri kullandı:
ABD, ‘özgür dünyanın’ lider ülkesi, fıkra gibi bir örnek olarak hizmet ediyor. Orada, yaşlı Joe Biden'ın ilerlemiş demans hastalığı nedeniyle Beyaz Saray'a gelişinin hemen ardından başkanlık görevini yürütmeye hiç hakkı olmadığı ortaya çıktı ve ‘halefi’ Kamala Harris de en başından beri başkan yardımcısı veya başkan adayı olmak için entelektüel olarak yetersizdi.
G7 ülkeleri tarafından teşvik edilen hoşgörü ve çok kültürlülük politikasının aslında bu ülkelerin yerli halklarının yok olmasına yol açtığını kaydeden Puşkov, ABD’de iktidara Donald Trump’ın gelmesinin, başarısız bir göç politikasının doğrudan kanıtı olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Japonya ve İtalya dışındaki G7 ülkelerinin mevcut liderlerinin planladıkları, hoşgörü ve çok kültürlülük kisvesi altında kendi uluslarını yok etmekten başka bir şey değil. Bu politikaya İngiltere, Fransa ve Almanya'da devam ediliyor. Bu da söz konusu ülkelerde sistem karşıtı hareketlerin görülmemiş bir şekilde büyümesine yol açıyor.
Senatörün görüşüne göre, hegemonya arzusu, Batılı elitleri Ukrayna dahil savaşlar ve darbeler başlatmaya sevk etti, bu da ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin mali borçlarının artmasına neden oldu.
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