https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-senator-puskov-bati-medeniyetinin-cokusune-aciklik-getirdi-liberal-elitlerin-jeopolitik-1091955414.html

Rus Senatör Puşkov, Batı medeniyetinin çöküşüne açıklık getirdi: ‘Liberal elitlerin jeopolitik fanatizmi’

Rus Senatör Puşkov, Batı medeniyetinin çöküşüne açıklık getirdi: ‘Liberal elitlerin jeopolitik fanatizmi’

Sputnik Türkiye

Batı medeniyetinin gerilemesine bir dizi faktörün neden olduğunu dile getiren Rus Senatör Puşkov, faktörler arasında yönetici sınıfın bozulmasını ve liberal... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T10:01+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Batı medeniyetinin çökmekte olmasının nedenlerini sıraladı.Çöküşün gerçek nedenlerinin, yönetici sınıfın ciddi şekilde bozulması, ‘açık sınırlar’ politikası ve liberal elitlerin jeopolitik fanatizminde yattığını kaydeden Puşkov, şu ifadeleri kullandı:G7 ülkeleri tarafından teşvik edilen hoşgörü ve çok kültürlülük politikasının aslında bu ülkelerin yerli halklarının yok olmasına yol açtığını kaydeden Puşkov, ABD’de iktidara Donald Trump’ın gelmesinin, başarısız bir göç politikasının doğrudan kanıtı olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:Senatörün görüşüne göre, hegemonya arzusu, Batılı elitleri Ukrayna dahil savaşlar ve darbeler başlatmaya sevk etti, bu da ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin mali borçlarının artmasına neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/atacmslari-yonlendiriyor-abd-ihasi-rusya-sinirina-yaklasti-1091952239.html

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