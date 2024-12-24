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'Kardan araba' kazaya sebep oldu: Taksiye göbekten çarptı
'Kardan araba' kazaya sebep oldu: Taksiye göbekten çarptı
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de üzeri karla örtülü olan araç bu şekilde trafiğe çıktı. Göbekten hızla geçmeye çalışan araç ticari taksiye orta yerinden çarptı. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T14:58+0300
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Nevşehir'de karla kaplı olan ve temizlenmeyen bir araç taksiye çarptı.'Kardan araba' taksiye çarptıPlakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen ticari taksi ile SUV tarzı araç kavşakta çarpıştı. Kazaya karışan aracın üzerine yağan kardan temizlenmediği ve bütün camlarının karla kaplı olduğu görüldü. KGYS kameralarına yansıyan bir başka kazada ise 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kazaya neden oldu.Her iki kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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kar, otomobil, kaza
kar, otomobil, kaza

'Kardan araba' kazaya sebep oldu: Taksiye göbekten çarptı

14:58 24.12.2024
© ASIM ÇAPACI-AW356721kardan araba
kardan araba - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© ASIM ÇAPACI-AW356721
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Nevşehir'de üzeri karla örtülü olan araç bu şekilde trafiğe çıktı. Göbekten hızla geçmeye çalışan araç ticari taksiye orta yerinden çarptı.
Nevşehir'de karla kaplı olan ve temizlenmeyen bir araç taksiye çarptı.

'Kardan araba' taksiye çarptı

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen ticari taksi ile SUV tarzı araç kavşakta çarpıştı. Kazaya karışan aracın üzerine yağan kardan temizlenmediği ve bütün camlarının karla kaplı olduğu görüldü.
KGYS kameralarına yansıyan bir başka kazada ise 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kazaya neden oldu.
Her iki kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan iki araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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