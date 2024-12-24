https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kardan-araba-kazaya-sebep-oldu-taksiye-gobekten-carpti--1091976994.html

'Kardan araba' kazaya sebep oldu: Taksiye göbekten çarptı

'Kardan araba' kazaya sebep oldu: Taksiye göbekten çarptı

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de üzeri karla örtülü olan araç bu şekilde trafiğe çıktı. Göbekten hızla geçmeye çalışan araç ticari taksiye orta yerinden çarptı. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T14:58+0300

2024-12-24T14:58+0300

2024-12-24T14:58+0300

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kaza

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Nevşehir'de karla kaplı olan ve temizlenmeyen bir araç taksiye çarptı.'Kardan araba' taksiye çarptıPlakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen ticari taksi ile SUV tarzı araç kavşakta çarpıştı. Kazaya karışan aracın üzerine yağan kardan temizlenmediği ve bütün camlarının karla kaplı olduğu görüldü. KGYS kameralarına yansıyan bir başka kazada ise 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kazaya neden oldu.Her iki kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/muglada-zincirleme-kaza-araclardan-biri-alev-aldi-biri-agir-7-kisi-yaralandi-1091696240.html

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