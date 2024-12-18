https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/muglada-zincirleme-kaza-araclardan-biri-alev-aldi-biri-agir-7-kisi-yaralandi-1091696240.html
Muğla’da zincirleme kaza: Araçlardan biri alev aldı, biri ağır 7 kişi yaralandı
Muğla’da zincirleme kaza: Araçlardan biri alev aldı, biri ağır 7 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan iki araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T13:03+0300
2024-12-18T13:03+0300
2024-12-18T13:38+0300
türkiye
muğla
trafik kazası
zincirleme kaza
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Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan iki araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.Menteşe yönüne giden 48 YS 746 ve Fiat marka 48 AEN 521 plakalı otomobiller ile 35 AOC 896 plakalı ticari araç birbirlerine çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 48 YS 746 plakalı araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarırken, alev alan otomobil ve ticari araçtaki yangını da söndürdü. Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi, olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Muğla'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, yol trafiğe kapandı. Karayolu üzerindeki ulaşım tali yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/edirnede-feci-kaza-4-kisi-arac-icinde-yanarak-hayatini-kaybetti-1091481082.html
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muğla, trafik kazası, zincirleme kaza
muğla, trafik kazası, zincirleme kaza
Muğla’da zincirleme kaza: Araçlardan biri alev aldı, biri ağır 7 kişi yaralandı
13:03 18.12.2024 (güncellendi: 13:38 18.12.2024)
Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan iki araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan iki araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Menteşe yönüne giden 48 YS 746 ve Fiat marka 48 AEN 521 plakalı otomobiller ile 35 AOC 896 plakalı ticari araç birbirlerine çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 48 YS 746 plakalı araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarırken, alev alan otomobil ve ticari araçtaki yangını da söndürdü. Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi, olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Muğla'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, yol trafiğe kapandı. Karayolu üzerindeki ulaşım tali yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.