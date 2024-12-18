https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/muglada-zincirleme-kaza-araclardan-biri-alev-aldi-biri-agir-7-kisi-yaralandi-1091696240.html

Muğla’da zincirleme kaza: Araçlardan biri alev aldı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Muğla’da zincirleme kaza: Araçlardan biri alev aldı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan iki araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T13:03+0300

2024-12-18T13:03+0300

2024-12-18T13:38+0300

türkiye

muğla

trafik kazası

zincirleme kaza

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Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan iki araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.Menteşe yönüne giden 48 YS 746 ve Fiat marka 48 AEN 521 plakalı otomobiller ile 35 AOC 896 plakalı ticari araç birbirlerine çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 48 YS 746 plakalı araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarırken, alev alan otomobil ve ticari araçtaki yangını da söndürdü. Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi, olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Muğla'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, yol trafiğe kapandı. Karayolu üzerindeki ulaşım tali yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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