https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/irandan-sosyal-medya-uygulamalari-karari-kisitlamalar-kaldiriliyor-1091990672.html
İran'dan sosyal medya uygulamaları kararı: Kısıtlamalar kaldırılıyor
İran'dan sosyal medya uygulamaları kararı: Kısıtlamalar kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Haşimi ülkede uygulanan sosyal medya yasağının aşamalı kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T22:27+0300
2024-12-24T22:27+0300
2024-12-24T22:27+0300
dünya
iran
instagram
google play
whatsapp
x
yasak
engelleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/05/1049522165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c145ea8362fcfb04c170560a8e57a0ec.jpg
İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Settar Haşimi, bugün gerçekleştirilen Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı'nın çok iyi geçtiğini belirterek, 'halkın uluslararası imkanlara ulaşması için WhatsApp ve Google Play platformlarına uygulanan yasağın kaldırıldığını' ifade etti.Haşimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün internetteki kısıtlamaları empati ve fikir birliğiyle kaldırmak için ilk adımı attık; Başkanın takibine, medya ve aktivistlerin desteğine minnettarım ve bu desteğe ve empatiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" cümlesini kaydetti.Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı'nda engelleme politikalarının gözden geçirilmesi konusu, daha önce gözden geçirilen kurumların görüşleri sunulduktan sonra toplantıda yeniden gündeme alındığı belirtilirken siber mecrada hukukun üstünlüğünün öneminin vurgulandığı belirtildi. Söz konusu toplantıda WhatsApp ve Google Play dahil olmak üzere bazı yaygın olarak kullanılan yabancı platformlara erişimdeki kısıtlamaların kaldırılması yönünde oy kullanıldı.Ayrıca, üyeler bu toplantıda yerli platformların desteklenmesinin altını çizdi.Daha önce İran WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya platformları ile VPN programlarının indirildiği Google Play platformu yasaklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/metadan-yeni-rezalet-iphonelardaki-tum-verilere-ulasmayacalisiyor-1091861636.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/05/1049522165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_10b659fb7913d3bc0fe1f1507788a809.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran, instagram, google play, whatsapp, x, yasak, engelleme
iran, instagram, google play, whatsapp, x, yasak, engelleme
İran'dan sosyal medya uygulamaları kararı: Kısıtlamalar kaldırılıyor
İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Haşimi ülkede uygulanan sosyal medya yasağının aşamalı kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.
İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Settar Haşimi, bugün gerçekleştirilen Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı'nın çok iyi geçtiğini belirterek, 'halkın uluslararası imkanlara ulaşması için WhatsApp ve Google Play platformlarına uygulanan yasağın kaldırıldığını' ifade etti.
Haşimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün internetteki kısıtlamaları empati ve fikir birliğiyle kaldırmak için ilk adımı attık; Başkanın takibine, medya ve aktivistlerin desteğine minnettarım ve bu desteğe ve empatiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" cümlesini kaydetti.
Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı'nda engelleme politikalarının gözden geçirilmesi konusu, daha önce gözden geçirilen kurumların görüşleri sunulduktan sonra toplantıda yeniden gündeme alındığı belirtilirken siber mecrada hukukun üstünlüğünün öneminin vurgulandığı belirtildi. Söz konusu toplantıda WhatsApp ve Google Play dahil olmak üzere bazı yaygın olarak kullanılan yabancı platformlara erişimdeki kısıtlamaların kaldırılması yönünde oy kullanıldı.
Ayrıca, üyeler bu toplantıda yerli platformların desteklenmesinin altını çizdi.
Daha önce İran WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya platformları ile VPN programlarının indirildiği Google Play platformu yasaklanmıştı.