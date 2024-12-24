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İran'dan sosyal medya uygulamaları kararı: Kısıtlamalar kaldırılıyor
İran'dan sosyal medya uygulamaları kararı: Kısıtlamalar kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Haşimi ülkede uygulanan sosyal medya yasağının aşamalı kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Settar Haşimi, bugün gerçekleştirilen Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı'nın çok iyi geçtiğini belirterek, 'halkın uluslararası imkanlara ulaşması için WhatsApp ve Google Play platformlarına uygulanan yasağın kaldırıldığını' ifade etti.Haşimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün internetteki kısıtlamaları empati ve fikir birliğiyle kaldırmak için ilk adımı attık; Başkanın takibine, medya ve aktivistlerin desteğine minnettarım ve bu desteğe ve empatiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" cümlesini kaydetti.Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı'nda engelleme politikalarının gözden geçirilmesi konusu, daha önce gözden geçirilen kurumların görüşleri sunulduktan sonra toplantıda yeniden gündeme alındığı belirtilirken siber mecrada hukukun üstünlüğünün öneminin vurgulandığı belirtildi. Söz konusu toplantıda WhatsApp ve Google Play dahil olmak üzere bazı yaygın olarak kullanılan yabancı platformlara erişimdeki kısıtlamaların kaldırılması yönünde oy kullanıldı.Ayrıca, üyeler bu toplantıda yerli platformların desteklenmesinin altını çizdi.Daha önce İran WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya platformları ile VPN programlarının indirildiği Google Play platformu yasaklanmıştı.
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iran, instagram, google play, whatsapp, x, yasak, engelleme
iran, instagram, google play, whatsapp, x, yasak, engelleme

İran'dan sosyal medya uygulamaları kararı: Kısıtlamalar kaldırılıyor

22:27 24.12.2024
© AASosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA
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İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Haşimi ülkede uygulanan sosyal medya yasağının aşamalı kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.
İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Settar Haşimi, bugün gerçekleştirilen Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı'nın çok iyi geçtiğini belirterek, 'halkın uluslararası imkanlara ulaşması için WhatsApp ve Google Play platformlarına uygulanan yasağın kaldırıldığını' ifade etti.
Haşimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün internetteki kısıtlamaları empati ve fikir birliğiyle kaldırmak için ilk adımı attık; Başkanın takibine, medya ve aktivistlerin desteğine minnettarım ve bu desteğe ve empatiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" cümlesini kaydetti.
Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı'nda engelleme politikalarının gözden geçirilmesi konusu, daha önce gözden geçirilen kurumların görüşleri sunulduktan sonra toplantıda yeniden gündeme alındığı belirtilirken siber mecrada hukukun üstünlüğünün öneminin vurgulandığı belirtildi. Söz konusu toplantıda WhatsApp ve Google Play dahil olmak üzere bazı yaygın olarak kullanılan yabancı platformlara erişimdeki kısıtlamaların kaldırılması yönünde oy kullanıldı.
Ayrıca, üyeler bu toplantıda yerli platformların desteklenmesinin altını çizdi.
Daha önce İran WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya platformları ile VPN programlarının indirildiği Google Play platformu yasaklanmıştı.
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