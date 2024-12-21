https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/metadan-yeni-rezalet-iphonelardaki-tum-verilere-ulasmayacalisiyor-1091861636.html

Meta’dan yeni rezalet: 'iPhone'lardaki tüm verilere ulaşmaya çalışıyor’

Meta’dan yeni rezalet: 'iPhone'lardaki tüm verilere ulaşmaya çalışıyor’

Sputnik Türkiye

Apple, Avrupa Birliği'nin iPhone üreticisinin teknoloji rakiplerinin ürünlerine açılmasını sağlamak için yoğunlaştırdığı çabalarla alevlenen bir tartışmada... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

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Apple'dan yapılan açıklamada, “Birçok durumda Meta, kullanıcıların gizliliği ve güvenliği ile ilgili endişeleri artıracak şekilde işlevselliği değiştirmeye çalışıyor ve bu, Meta akıllı gözlükleri ve Meta Questleri gibi Meta harici cihazlarının gerçek kullanımıyla tamamen ilgisiz görünüyor” dedi.Apple endişe nedeni olarak ise Meta'nın son yıllarda Avrupa'da aldığı gizlilik cezaları gösterdi.Avrupa Birliği'nin geçen yıl yürürlüğe giren ve dönüm noktası niteliğinde sayılan Dijital Piyasalar Yasası uyarınca Apple, rakiplerinin ve uygulama geliştiricilerinin kendi hizmetleriyle birlikte çalışmasına izin vermesi gerekiyordu. Bu yasaya uymaması halinde Apple'ın yıllık cirosunun yüzde 10'una varan bir cezayı göze alması gerektiği ifade ediliyordu.Avrupa Birliği Komisyonu, yeni dijital rekabet kuralı kapsamında Apple için 'birlikte çalışabilirlik' yönergeleri hazırlamıştı. Birlikte çalışabilirlik önlemleri kapsamında akıllı saatler gibi cihazların ya da kablosuz dosya aktarımı gibi özelliklerin iPhone'larla Apple Watch'lar ya da AirDrop gibi sorunsuz çalışmasını sağlayacağı öngörülüyordu.AB'nin Dijital Pazarlar Yasası olarak bilinen kural kitabında, dijital pazarlarda adil rekabeti teşvik etmeyi ve büyük teknoloji şirketlerinin pazarları köşeye sıkıştırmasını önlemeyi amaçladığı öne sürülüyordu. Komisyon Çarşamba günü Apple'ın iOS işletim sistemini diğer teknolojilerle nasıl çalıştırması gerektiğine dair önerilen tedbirleri yayımlamıştı.Söz konusu bu tedbirlere ilişkin Apple'dan gelen yanıtta, AB'nin sahip olduğu ve Apple tarafından desteklenen yüksek veri koruma yasası standartlarını karşılamayan veri uygulamalarına sahip bazı şirketlerin, hassas kullanıcı verilerine erişmek için Dijital Pazarlar Yasası'nın birlikte çalışabilirlik hükümlerini kötüye kullanmaya çalışabileceğinden endişe duyduklarını vurgulamıştı.'Tüm şifrelerini kaydetmesine olanak sağlayabilir'Apple Meta'yı kastederek kullanıcılar için gizlilik korumalarının riske gireceğini ve Apple ürünlerine potansiyel olarak geniş kapsamlı erişim için en az 15 talepte bulunduğunu söyledi.Şirket raporunda bu taleplerin kabul edilmesi halinde şu hususların meydana geleceği belirtildi:Meta'dan yanıt geldiMeta'nın Sözcüsü Andy Stone, X'te yayımlanan bir yazıda “Apple'ın aslında söylediği şu: Birlikte çalışabilirliğe inanmıyoruz. Esasen Apple ne zaman rekabete aykırı davranışlar için çağrılsa, kendilerini gerçekte hiçbir temeli olmayan gizlilik gerekçeleriyle savunuyorlar" dedi.Avrupa Birliği Komisyonu Apple'dan 'birlikte çalışabilirlik' talebinde bulunmuş ya da bulunmayı düşünen şirketler de dahil olmak üzere, 9 Ocak'a kadar kamuoyundan öneriler hakkında geri bildirim istedi.Apple'ın Dijital Pazarlar Yasası kapsamında 'birlikte çalışabilirlik' hükmüne uyup uymadığına ilişkin olarak Mart ayında bir karar verilmesi bekleniyor.Rusya, Meta'yı terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine eklemiştiRusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını bünyesinde bulunan Meta Platforms Inc. şirketini terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine dahil etmişti.Rosfinmonitoring, sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran ABD merkezli Meta Platforms Inc. şirketini terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine almıştı.Şirket, kurumun 'terörist ve aşırılık yanlısı kuruluşlar' listesine eklendiği görüldü.Haziran ayında Moskova Şehir Mahkemesi, Meta Platforms'un faaliyetlerini aşırılıkçı olarak tanıma kararına yönelik temyiz başvurusunu reddetmiş ve Facebook ve Instagram, Rusya'da yasaklanmıştı.Türkiye'den Meta'ya 11 milyon 500 bin lira ceza verilmiştiKVKK, çocukların kullandığı hesaplarla ilgili, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı davranışta bulunan Instagram'ın sahibi Meta'ya 11 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı.Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) kararına göre, 18 yaş altı kullanıcılar tarafından açılan gizli Instagram hesaplarının işletme hesabına çevrilerek kamuya açık hale gelmesine imkan tanınması ve çocukların kişisel verilerinin herkes tarafından erişilebilir kılınması nedeniyle, çocuk kullanıcıların kişisel verilerinin ve mahremiyetinin ihlal edildiği iddiaları üzerine resen inceleme başlatılmıştı.İnceleme sonucu, Instagram işletme hesaplarındaki e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerinin Instagram'ın HTML kaynak kodunda yer alması, bu bilgilerin herkes tarafından toplanabilir hale gelmesi sebebiyle çocuk kullanıcıların 'çevrim içi ortamdaki risklere karşı savunmasız hale geldiği' tespit edilmişti.KVKK, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler kapsamında bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen Meta'ya 2 milyon 500 bin lira idari para cezası vermişti.Çocuk kullanıcılara ait gizli Instagram hesaplarının işletme hesabına çevrilmesi sürecinde yaş kriterinin sorgulamaması, işletme hesabına ebeveynlerin bilgisi ve kontrolü doğrultusunda geçiş yapılmasına yönelik bugüne kadar herhangi bir tedbir alınmaması nedeniyle de Meta'ya 9 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.Türkiye'de 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Meta'ya, toplam 11 milyon 500 bin lira idari para cezası vermişti.

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