https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/danimarka-trumpin-gronlandi-satin-alma-yonundeki-sozlerine-yorum-yapmadi-1091945676.html

Danimarka, Trump'ın Grönland'ı satın alma yönündeki sözlerine yorum yapmadı

Danimarka, Trump'ın Grönland'ı satın alma yönündeki sözlerine yorum yapmadı

Sputnik Türkiye

Danimarka Başbakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma isteği hakkında yorum yapmayı reddetti. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T04:02+0300

2024-12-24T04:02+0300

2024-12-24T04:02+0300

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in ofisi, Grönland Başbakanı Muthe Egede’nin adanın satılık olmadığına dair açıklamasına atıfta bulundu. Trump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmiş ve bu bağlamda ABD’nin yeni Danimarka Büyükelçisi olarak, eski İsveç Büyükelçisi ve işadamı Ken Howery'yi atama kararını da değerlendirmişti. Grönland Başbakanı Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt vererek, adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını belirtti.TV2 televizyonunun aktardığına göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi açıklamasında, “Başbakanlık Ofisi, Grönland hükümet başkanının adanın satılık olmadığını ve işbirliğine açık olduğunu söylemesine atıfta bulunmaktan başka bir yorumda bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca Başbakanlık, Danimarka hükümetinin yeni Amerikan büyükelçisini ağırlamaktan mutluluk duyacağını da belirtti.Grönland, 1953 yılına kadar Danimarka'nın bir kolonisiydi ve hala Krallık'a bağlı bir bölge olarak biliniyor. Ancak 2009 yılında Grönland’a, özyönetim ve iç politika konusunda bağımsız seçim yapma hakkı tanınarak özerklik verilmişti. 2019 yılında basında çıkan haberlerde, Trump'ın Grönland'ı satın almayı düşündüğü iddiaları gündeme gelmişti. Trump, daha sonra gazetecilere, bu konuya 'stratejik olarak' ilgi gösterdiğini ifade etmişti. Danimarka ise, Trump'ın bu önerisini bir şaka olarak değerlendirmiş ve satış fikrini saçma olarak nitelendirmişti.Eski ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Miles Taylor, Ağustos 2020'de MSNBC’ye verdiği bir röportajda, Trump’ın Porto Riko ile Grönland'ın takas edilip edilemeyeceği konusunu da gündeme getirdiğini açıklamıştı.

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