https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/en-uygun-ihtiyac-kredisi-faiz-orani-belli-oldu-50-bin-ve-100-bin-tlnin-geri-odemesi-ne-kadar-oldu-1091959649.html

En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu: 50 bin ve 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu: 50 bin ve 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Finansman ihtiyacı olanların kredi arayışları devam ederken tüketici kredileri hızla büyüyor. Bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme koşulları... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T11:42+0300

2024-12-24T11:42+0300

2024-12-24T11:43+0300

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BDDK tarafından açıklanan verilere göre, 6 Aralık haftasında 1 trilyon 950 milyar TL olan tüketici kredileri, 13 Aralık haftasında 1 trilyon 978 milyar TL’ye yükseldi. Böylece kredi hacmi bir haftada 28 milyar TL’lik artış gösterdi. Kullanılan kredi miktarı 1 trilyon 399 milyar TL seviyesine ulaştı. İhtiyaç kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki payı yüzde 70’e yaklaştı. Bankaların faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri de tüketiciler için önemli bir araştırma konusu oldu.Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararı öncesinde tüketiciler, "en uygun ihtiyaç kredisi", "düşük faizli kredi" gibi aramalara yoğunlaştı. 50 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankalarca 50 bin TL kredi için sunulan oranlara bakıldığında;12 ay vadede en düşük oran yüzde 2. 99 olarak gerçekleşiyor. Kredinin aylık taksitleri 5 bin 292 TL olarak gerçekleşiyor. Toplam geri ödeme ise 63 bin 762 TL’yi buluyor.24 ay vadede ise 50 bin TL için en düşük oran yüzde 3.66 olarak kendini gösteriyor. Bu kredinin aylık taksiti 3 bin 538 TL oluyor. Toplam geri ödeme 84 bin 929 TL’ye varıyor.100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?Bankalarca 100 bin TL kredi için sunulan oranlara bakıldığında da; 12 ay vadede en düşük oran yüzde 3.66 olarak gerçekleşiyor. Bu kredinin aylık taksitleri 11 bin 129 TL olarak gerçekleşiyor. Toplam geri ödeme 133 bin 548 TL’yi buluyor.24 ay vadede de 100 bin TL için de en düşük oran yüzde 3.66 olarak kendini gösteriyor. Bu kredinin aylık taksiti 7 bin 077 TL oluyor. Toplam geri ödeme ise 169 bin 858 TL’ye ulaşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucretin-aciklanacagi-tarih-verildi-kulisler-hareketlendi-asgari-ucrete-2025-zammi-icin-2-1091956802.html

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