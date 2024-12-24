https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucretin-aciklanacagi-tarih-verildi-kulisler-hareketlendi-asgari-ucrete-2025-zammi-icin-2-1091956802.html

Asgari ücretin açıklanacağı tarih verildi, kulisler hareketlendi: Asgari ücrete 2025 zammı için 2 rakam belli oldu

Asgari ücretin açıklanacağı tarih verildi, kulisler hareketlendi: Asgari ücrete 2025 zammı için 2 rakam belli oldu

Sputnik Türkiye

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta 4'üncü kez toplanacak. Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete zammın belli olacağı... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T10:52+0300

2024-12-24T10:52+0300

2024-12-24T10:52+0300

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2025 yılı asgari ücret rakamını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta kritik bir toplantı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının perşembe ya da cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Yeni asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu etkiliyor.Geçtiğimiz hafta yapılan üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ, mevcut 17.002 liralık asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı eklenerek 29 bin 583 liraya çıkarılmasını talep etti. Bu talep, işçi tarafının beklentilerini yansıtıyor. Gözler şimdi işveren tarafının, yani TİSK’in teklifine çevrildi.Asgari ücrete zam ne kadar olacak?Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, asgari ücret pazarlığında masada iki farklı zam oranı bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, işçi taleplerini karşılamak amacıyla zam oranını yüzde 45 seviyelerine çıkarabileceği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yeni-asgari-ucret-icin-tarih-isaret-edildi-konusulan-son-zam-oranlari-ortaya-cikti-1091890249.html

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