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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Asgari ücretin açıklanacağı tarih verildi, kulisler hareketlendi: Asgari ücrete 2025 zammı için 2 rakam belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih verildi, kulisler hareketlendi: Asgari ücrete 2025 zammı için 2 rakam belli oldu
Sputnik Türkiye
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta 4'üncü kez toplanacak. Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete zammın belli olacağı... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T10:52+0300
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ekonomi
asgari ücret
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asgari ücret zammı 2025
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2025 yılı asgari ücret rakamını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta kritik bir toplantı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının perşembe ya da cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Yeni asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu etkiliyor.Geçtiğimiz hafta yapılan üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ, mevcut 17.002 liralık asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı eklenerek 29 bin 583 liraya çıkarılmasını talep etti. Bu talep, işçi tarafının beklentilerini yansıtıyor. Gözler şimdi işveren tarafının, yani TİSK’in teklifine çevrildi.Asgari ücrete zam ne kadar olacak?Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, asgari ücret pazarlığında masada iki farklı zam oranı bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, işçi taleplerini karşılamak amacıyla zam oranını yüzde 45 seviyelerine çıkarabileceği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yeni-asgari-ucret-icin-tarih-isaret-edildi-konusulan-son-zam-oranlari-ortaya-cikti-1091890249.html
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2025 asgari ücret zammı, asgari ücret ne kadar olacak, yeni asgari ücret toplantısı, türk-iş asgari ücret talebi, 2025 net asgari ücret, yüzde 40 zam asgari ücret, yüzde 45 zam asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, vedat ışıkhan asgari ücret açıklaması, 29 bin 583 lira asgari ücret, cumhurbaşkanı erdoğan asgari ücret açıklaması, işçi asgari ücret beklentisi, işveren asgari ücret teklifi, net 23.802 lira asgari ücret, net 24.653 lira asgari ücret, 2025 enflasyon zammı, refah payı asgari ücret, yeni yılda asgari ücret, asgari ücret zam oranı
2025 asgari ücret zammı, asgari ücret ne kadar olacak, yeni asgari ücret toplantısı, türk-iş asgari ücret talebi, 2025 net asgari ücret, yüzde 40 zam asgari ücret, yüzde 45 zam asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, vedat ışıkhan asgari ücret açıklaması, 29 bin 583 lira asgari ücret, cumhurbaşkanı erdoğan asgari ücret açıklaması, işçi asgari ücret beklentisi, işveren asgari ücret teklifi, net 23.802 lira asgari ücret, net 24.653 lira asgari ücret, 2025 enflasyon zammı, refah payı asgari ücret, yeni yılda asgari ücret, asgari ücret zam oranı

Asgari ücretin açıklanacağı tarih verildi, kulisler hareketlendi: Asgari ücrete 2025 zammı için 2 rakam belli oldu

10:52 24.12.2024
© İHA2025 asgari ücrete ne kadar zam olacak?
2025 asgari ücrete ne kadar zam olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© İHA
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Yeni yılda uygulanacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta 4'üncü kez toplanacak. Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete zammın belli olacağı tarihi açıkladı. Masada yüzde 40 ve yüzde 45 zam seçenekleri var; bu oranlara göre asgari ücretin 23 bin 802 ile 24 bin 653 lira arasında olması bekleniyor.
2025 yılı asgari ücret rakamını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta kritik bir toplantı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının perşembe ya da cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Yeni asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu etkiliyor.
Geçtiğimiz hafta yapılan üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ, mevcut 17.002 liralık asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı eklenerek 29 bin 583 liraya çıkarılmasını talep etti. Bu talep, işçi tarafının beklentilerini yansıtıyor. Gözler şimdi işveren tarafının, yani TİSK’in teklifine çevrildi.

Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, asgari ücret pazarlığında masada iki farklı zam oranı bulunuyor.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda asgari ücretin net 23.802 lira olması bekleniyor.
Yüzde 45 zam yapılırsa bu rakam net 24.653 lira seviyesine çıkacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, işçi taleplerini karşılamak amacıyla zam oranını yüzde 45 seviyelerine çıkarabileceği ifade ediliyor.
Asgari ücrete zam 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
EKONOMİ
Yeni asgari ücret için tarih işaret edildi: Konuşulan son zam oranları ortaya çıktı
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