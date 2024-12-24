https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/atacmslari-yonlendiriyor-abd-ihasi-rusya-sinirina-yaklasti-1091952239.html
ATACMS’ları yönlendiriyor: ABD İHA’sı Rusya sınırına yaklaştı
ATACMS’ları yönlendiriyor: ABD İHA’sı Rusya sınırına yaklaştı
Sputnik Türkiye
ATACMS gibi Batı yapımı uzun menzilli füzelerle yapılanlar büyük saldırılar öncesinde defalarca Rusya sınırı yakınında keşif yaparken tespit edilen Global Hawk... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T09:04+0300
2024-12-24T09:04+0300
2024-12-24T09:12+0300
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Polonya’da yayın yapan RMF FM radyosu, ABD ordusuna ait Global Hawk keşif İHA’sının yedi ülkenin hava sahasında uçuş gerçekleştirdikten sonra Rusya sınırına yaklaştığını bildirdi.Haberde, “ABD'ye ait Global Hawk casus insansız hava aracı Polonya ve Litvanya üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Sicilya'daki Sigonella askeri üssünden havalanan İHA’nın toplam görevi 17 saatten fazla sürdü” ifadesine yer verildi.İHA’nın Sicilya’dan havalanarak Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya hava sahalarından geçtiği belirtilen haberde, “Global Hawk, Polonya hava sahasına girerek Podkarpackie bölgesine girdi ve doğu sınırımız boyunca uçuş gerçekleştirdi. Daha sonra Suvalki Kıstağı (Rusya sınırı yakınında) üzerinden uçarak iki saat boyunca Litvanya semalarında tur attı” dendi.İHA’nın aynı rotayla Sicilya’daki üsse geri döndüğü belirtildi.Topladığı verileri gerçek zamanlı olarak iletme yeteneğine sahip en büyük keşif İHA’larından biri olan Global Hawk, 35 metre kanat açıklığına sahip ve kesintisiz 24 saat havada kalabiliyor. Seyir hızı saatte yaklaşık 650 kilometre olan bu İHA, 20 bin kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor.Daha önce Yunanistan parlamentosundaki Niki (Zafer) partisinin lideri Dimitris Natsios, ABD’deki kaynaklarına atıfla yaptığı açıklamada, Sivastopol'a yönelik füze saldırısında dahli olan Global Hawk’un ABD Hava Kuvvetleri’nin Yunanistan’daki Larissa üssünden havalandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-askerler-polonyali-militanlari-gafil-avladi-cay-iciyorlardi-1091950420.html
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ukrayna krizi, savunma, abd, rusya, global hawk, insansız hava aracı (iha), iha, sicilya, polonya, yunanistan, litvanya
ukrayna krizi, savunma, abd, rusya, global hawk, insansız hava aracı (iha), iha, sicilya, polonya, yunanistan, litvanya
ATACMS’ları yönlendiriyor: ABD İHA’sı Rusya sınırına yaklaştı
09:04 24.12.2024 (güncellendi: 09:12 24.12.2024)
ATACMS gibi Batı yapımı uzun menzilli füzelerle yapılanlar büyük saldırılar öncesinde defalarca Rusya sınırı yakınında keşif yaparken tespit edilen Global Hawk insansız hava aracının (İHA) dün bir kez daha Rusya sınırına yaklaştığı belirtildi.
Polonya’da yayın yapan RMF FM radyosu, ABD ordusuna ait Global Hawk keşif İHA’sının yedi ülkenin hava sahasında uçuş gerçekleştirdikten sonra Rusya sınırına yaklaştığını bildirdi.
Haberde, “ABD'ye ait Global Hawk casus insansız hava aracı Polonya ve Litvanya üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Sicilya'daki Sigonella askeri üssünden havalanan İHA’nın toplam görevi 17 saatten fazla sürdü” ifadesine yer verildi.
İHA’nın Sicilya’dan havalanarak Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya hava sahalarından geçtiği belirtilen haberde, “Global Hawk, Polonya hava sahasına girerek Podkarpackie bölgesine girdi ve doğu sınırımız boyunca uçuş gerçekleştirdi. Daha sonra Suvalki Kıstağı (Rusya sınırı yakınında) üzerinden uçarak iki saat boyunca Litvanya semalarında tur attı” dendi.
İHA’nın aynı rotayla Sicilya’daki üsse geri döndüğü belirtildi.
Topladığı verileri gerçek zamanlı olarak iletme yeteneğine sahip en büyük keşif İHA’larından biri olan Global Hawk, 35 metre kanat açıklığına sahip ve kesintisiz 24 saat havada kalabiliyor. Seyir hızı saatte yaklaşık 650 kilometre olan bu İHA, 20 bin kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor.
Daha önce Yunanistan parlamentosundaki Niki (Zafer) partisinin lideri Dimitris Natsios
, ABD’deki kaynaklarına atıfla yaptığı açıklamada, Sivastopol
'a yönelik füze saldırısında dahli olan Global Hawk’un ABD Hava Kuvvetleri’nin Yunanistan’daki Larissa üssünden havalandığını bildirmişti.