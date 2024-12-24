https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-askerler-polonyali-militanlari-gafil-avladi-cay-iciyorlardi-1091950420.html

Rus askerler, Polonyalı militanları gafil avladı: 'Çay içiyorlardı'

Rus askerler, Polonyalı militanları gafil avladı: 'Çay içiyorlardı'

Sputnik Türkiye

Rus taarruz bölüğünün, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kurahovo kenti istikametindeki müstahkem mevkilerinden birine yapılan saldırı sırasında, orada bulunan... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T08:02+0300

2024-12-24T08:02+0300

2024-12-24T08:43+0300

ukrayna krizi

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı taarruz bölüğünün komutanı ‘Kobra’ kod adlı Stefan Sazonov, Sputnik’e açıklamasında, Kurahovo istikametinde yer alan bir müstahkem mevkiini ele geçirme amacıyla düzenlenen saldırı sırasında, saldırıdan habersiz çay içmekte olan Polonyalı militanları gafil avlayarak ortadan kaldırdıklarını bildirdi.Sazonov, “Bizi karşılamaya hazır değillerdi çünkü beni ve grubumu mevzilerinde beklemiyorlardı. Müstahkem mevkiine yaklaştık. Oturmuş çay içiyorlardı. Bir şeyler yapacak zamanları yoktu. Onlara ‘Ellerinizi kaldırın, teslim olun’ dedik, ama Rusça anlamıyorlardı” ifadesini kullandı.Militanlardan birinin teslim olmaya karar verdiğini söyleyen Rus komutan, ama bir başkasının ateş açmaya çalıştığını belirterek, çıkan çatışmada her iki paralı askerin öldürüldüğünü kaydetti.Ukrayna ordusu saflarında çatışan yabancı militanların sadece yüzde 15-20’sinin iyi savaş eğitimi aldığını, geri kalanının tehdit arz etmediğini dile getiren Sazonov, “Bununla birlikte Ukraynalı askerlere göre çok daha iyi silah, mühimmat ve ekipmana sahipler” diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde bu militanları ortadan kaldırmaya devam edeceğini defalarca ifade etmişti. Para için savaşmaya gelenler de birçok röportajda Ukraynalı askerlerin eylemlerini iyi koordine edemediklerini ve çatışmanın yoğunluğu alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının zayıf olduğunu itiraf etmişti.

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