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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-askerler-polonyali-militanlari-gafil-avladi-cay-iciyorlardi-1091950420.html
Rus askerler, Polonyalı militanları gafil avladı: 'Çay içiyorlardı'
Rus askerler, Polonyalı militanları gafil avladı: 'Çay içiyorlardı'
Sputnik Türkiye
Rus taarruz bölüğünün, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kurahovo kenti istikametindeki müstahkem mevkilerinden birine yapılan saldırı sırasında, orada bulunan... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T08:02+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı taarruz bölüğünün komutanı ‘Kobra’ kod adlı Stefan Sazonov, Sputnik’e açıklamasında, Kurahovo istikametinde yer alan bir müstahkem mevkiini ele geçirme amacıyla düzenlenen saldırı sırasında, saldırıdan habersiz çay içmekte olan Polonyalı militanları gafil avlayarak ortadan kaldırdıklarını bildirdi.Sazonov, “Bizi karşılamaya hazır değillerdi çünkü beni ve grubumu mevzilerinde beklemiyorlardı. Müstahkem mevkiine yaklaştık. Oturmuş çay içiyorlardı. Bir şeyler yapacak zamanları yoktu. Onlara ‘Ellerinizi kaldırın, teslim olun’ dedik, ama Rusça anlamıyorlardı” ifadesini kullandı.Militanlardan birinin teslim olmaya karar verdiğini söyleyen Rus komutan, ama bir başkasının ateş açmaya çalıştığını belirterek, çıkan çatışmada her iki paralı askerin öldürüldüğünü kaydetti.Ukrayna ordusu saflarında çatışan yabancı militanların sadece yüzde 15-20’sinin iyi savaş eğitimi aldığını, geri kalanının tehdit arz etmediğini dile getiren Sazonov, “Bununla birlikte Ukraynalı askerlere göre çok daha iyi silah, mühimmat ve ekipmana sahipler” diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde bu militanları ortadan kaldırmaya devam edeceğini defalarca ifade etmişti. Para için savaşmaya gelenler de birçok röportajda Ukraynalı askerlerin eylemlerini iyi koordine edemediklerini ve çatışmanın yoğunluğu alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının zayıf olduğunu itiraf etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kellogg-trumpin-ukrayna-planinin-detaylarini-acikladi--1091945367.html
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rusya, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, polonya, paralı asker, yabancı militan, çay
rusya, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, polonya, paralı asker, yabancı militan, çay

Rus askerler, Polonyalı militanları gafil avladı: 'Çay içiyorlardı'

08:02 24.12.2024 (güncellendi: 08:43 24.12.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rus taarruz bölüğünün, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kurahovo kenti istikametindeki müstahkem mevkilerinden birine yapılan saldırı sırasında, orada bulunan Polonyalı paralı askerleri gafil avladığı belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı taarruz bölüğünün komutanı ‘Kobra’ kod adlı Stefan Sazonov, Sputnik’e açıklamasında, Kurahovo istikametinde yer alan bir müstahkem mevkiini ele geçirme amacıyla düzenlenen saldırı sırasında, saldırıdan habersiz çay içmekte olan Polonyalı militanları gafil avlayarak ortadan kaldırdıklarını bildirdi.
Sazonov, “Bizi karşılamaya hazır değillerdi çünkü beni ve grubumu mevzilerinde beklemiyorlardı. Müstahkem mevkiine yaklaştık. Oturmuş çay içiyorlardı. Bir şeyler yapacak zamanları yoktu. Onlara ‘Ellerinizi kaldırın, teslim olun’ dedik, ama Rusça anlamıyorlardı” ifadesini kullandı.
Militanlardan birinin teslim olmaya karar verdiğini söyleyen Rus komutan, ama bir başkasının ateş açmaya çalıştığını belirterek, çıkan çatışmada her iki paralı askerin öldürüldüğünü kaydetti.
Ukrayna ordusu saflarında çatışan yabancı militanların sadece yüzde 15-20’sinin iyi savaş eğitimi aldığını, geri kalanının tehdit arz etmediğini dile getiren Sazonov, “Bununla birlikte Ukraynalı askerlere göre çok daha iyi silah, mühimmat ve ekipmana sahipler” diye ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde bu militanları ortadan kaldırmaya devam edeceğini defalarca ifade etmişti. Para için savaşmaya gelenler de birçok röportajda Ukraynalı askerlerin eylemlerini iyi koordine edemediklerini ve çatışmanın yoğunluğu alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının zayıf olduğunu itiraf etmişti.
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