https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/lavrov-abdnin-sivastopoldaki-teror-saldirisinda-parmagi-olduguna-suphe-yok-1085178420.html
Lavrov: ABD’nin Sivastopol’daki terör saldırısında parmağı olduğuna şüphe yok
Lavrov: ABD’nin Sivastopol’daki terör saldırısında parmağı olduğuna şüphe yok
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Ukrayna’nın Sivastopol’daki terör saldırısına karıştığının şüphe götürmez olduğunu belirtti. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T19:14+0300
2024-06-24T19:14+0300
2024-06-24T19:14+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rus bakan, Sivastopol’e yönelik terör saldırısına değinerek, ABD ve Ukrayna’nın söz konusu saldırıya karıştığının şüphe götürmez olduğunu ifade etti.Lavrov, “Dün Sivastopol’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederiz. Aynı zamanda Dağıstan’da da bir terör saldırısı yaşandı. Can kayıpları var. İlgili yetkili merciler, azmettirenlerin bir an önce tespit edilmesi için elinden geleni yapıyor. ABD’nin ve himayesindeki Ukraynalıların parmağı olduğundan şüphemiz yok” diye konuştu.Rus bakan, ABD’den Kiev’e sağlanan silahların Amerikan askerlerinin doğrudan katılımı ve uydu imkanları olmadan kullanılamayacağının altını çizdi.‘Putin’in barış girişimi gerçeklerin akılcı bir analizinin sonucudur’Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da çözüme yönelik barış önerilerinin mevcut gerçeklerin akılcı ve yapıcı bir analizinin sonucu olduğunu, Moskova’nın herhangi bir ‘yeraltı’ müzakeresi yürütmediğini ifade etti.“Başkan Putin’in formüle ettiği girişim, mevcut gerçeklerin akılcı ve yapıcı analizinin bir sonucudur. Biz hiç kimseyle yeraltı müzakereleri yürütmüyoruz” diyen Lavrov, Batı’nın adil bir temelde müzakere düzenlemeyi reddettiğini sözlerine ekledi.Rus diplomat, Ukrayna ile ilgili ikinci bir konferans konusunda Rusya’ya herhangi bir çağrı yapılmadığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/lavrov-nato-avrasyadaki-guvenlik-ve-istikrar-sorunlarini-ozellestirmek-istiyor-1085074815.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, belarus, belarus dışişleri bakanlığı, sergey aleynik, sivastopol, saldırı, abd, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, belarus, belarus dışişleri bakanlığı, sergey aleynik, sivastopol, saldırı, abd, ukrayna
Lavrov: ABD’nin Sivastopol’daki terör saldırısında parmağı olduğuna şüphe yok
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Ukrayna’nın Sivastopol’daki terör saldırısına karıştığının şüphe götürmez olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rus bakan, Sivastopol’e yönelik terör saldırısına değinerek, ABD ve Ukrayna’nın söz konusu saldırıya karıştığının şüphe götürmez olduğunu ifade etti.
Lavrov, “Dün Sivastopol’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederiz. Aynı zamanda Dağıstan’da da bir terör saldırısı yaşandı. Can kayıpları var. İlgili yetkili merciler, azmettirenlerin bir an önce tespit edilmesi için elinden geleni yapıyor. ABD’nin ve himayesindeki Ukraynalıların parmağı olduğundan şüphemiz yok” diye konuştu.
Rus bakan, ABD’den Kiev’e sağlanan silahların Amerikan askerlerinin doğrudan katılımı ve uydu imkanları olmadan kullanılamayacağının altını çizdi.
‘Putin’in barış girişimi gerçeklerin akılcı bir analizinin sonucudur’
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da çözüme yönelik barış önerilerinin mevcut gerçeklerin akılcı ve yapıcı bir analizinin sonucu olduğunu, Moskova’nın herhangi bir ‘yeraltı’ müzakeresi yürütmediğini ifade etti.
“Başkan Putin’in formüle ettiği girişim, mevcut gerçeklerin akılcı ve yapıcı analizinin bir sonucudur. Biz hiç kimseyle yeraltı müzakereleri yürütmüyoruz” diyen Lavrov, Batı’nın adil bir temelde müzakere düzenlemeyi reddettiğini sözlerine ekledi.
Rus diplomat, Ukrayna ile ilgili ikinci bir konferans konusunda Rusya’ya herhangi bir çağrı yapılmadığının altını çizdi.