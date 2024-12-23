https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/transfer-donemi-aciliyor-super-lig-ne-zaman-baslayacak-1091935983.html
Transfer dönemi açılıyor: Süper Lig ne zaman başlayacak?
Transfer dönemi açılıyor: Süper Lig ne zaman başlayacak?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in son maçları tamamlanarak 23 Aralık 2024 tarihinde ilk yarı tamamlanacak. 5 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ikinci yarıda kulüpler için... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T17:19+0300
2024-12-23T17:19+0300
2024-12-23T17:19+0300
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Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk yarısı 23 Aralık'ta oynanacak maçlar ile tamamlanarak 5 Ocak 2025 tarihine kadar kapalı kalacak.Trendyol Süper Lig oynanacak son maçlarla 23 Aralık 2024 tarihinde ilk yarısını kapatacak. 5 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ikinci yarıda kulüpler şampiyonluk mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan ara transfer dönemi ise 13 Ocak 2025 ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.Süper Lig ikinci yarı ne zaman bitecek?Süper Lig'in ikinci yarısı 5 Ocak 2025 tarihinde başlayarak 1 Haziran 2025 tarihinde sezonun sona ereceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kacak-futbol-maci-izleyen-adama-3-yil-4-ay-hapis-cezasi-verildi-1090319908.html
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süper lig maçları ne zaman başlayacak, maç ne zaman, bugün maç var mı, transfer dönemi ne zaman, transfer penceresi açık mı
süper lig maçları ne zaman başlayacak, maç ne zaman, bugün maç var mı, transfer dönemi ne zaman, transfer penceresi açık mı
Transfer dönemi açılıyor: Süper Lig ne zaman başlayacak?
Trendyol Süper Lig'in son maçları tamamlanarak 23 Aralık 2024 tarihinde ilk yarı tamamlanacak. 5 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ikinci yarıda kulüpler için transfer sezonu da açılmış olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk yarısı 23 Aralık'ta oynanacak maçlar ile tamamlanarak 5 Ocak 2025 tarihine kadar kapalı kalacak.
Trendyol Süper Lig oynanacak son maçlarla 23 Aralık 2024 tarihinde ilk yarısını kapatacak. 5 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ikinci yarıda kulüpler şampiyonluk mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan ara transfer dönemi ise 13 Ocak 2025 ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
Süper Lig ikinci yarı ne zaman bitecek?
Süper Lig'in ikinci yarısı 5 Ocak 2025 tarihinde başlayarak 1 Haziran 2025 tarihinde sezonun sona ereceği ifade edildi.