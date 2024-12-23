https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/transfer-donemi-aciliyor-super-lig-ne-zaman-baslayacak-1091935983.html

Transfer dönemi açılıyor: Süper Lig ne zaman başlayacak?

Transfer dönemi açılıyor: Süper Lig ne zaman başlayacak?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in son maçları tamamlanarak 23 Aralık 2024 tarihinde ilk yarı tamamlanacak. 5 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ikinci yarıda kulüpler için... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk yarısı 23 Aralık'ta oynanacak maçlar ile tamamlanarak 5 Ocak 2025 tarihine kadar kapalı kalacak.Trendyol Süper Lig oynanacak son maçlarla 23 Aralık 2024 tarihinde ilk yarısını kapatacak. 5 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ikinci yarıda kulüpler şampiyonluk mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan ara transfer dönemi ise 13 Ocak 2025 ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.Süper Lig ikinci yarı ne zaman bitecek?Süper Lig'in ikinci yarısı 5 Ocak 2025 tarihinde başlayarak 1 Haziran 2025 tarihinde sezonun sona ereceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kacak-futbol-maci-izleyen-adama-3-yil-4-ay-hapis-cezasi-verildi-1090319908.html

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