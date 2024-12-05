https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/mobilya-ihracatinda-ilk-10-arasinda-yer-alan-firma-iflas-yolunda-konkordato-ilan-etti-1091201883.html
Mobilya ihracatında ilk 10 arasında yer alan firma iflas yolunda: Konkordato ilan etti
Mobilya ihracatında ilk 10 arasında yer alan firma iflas yolunda: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin mobilya devleri arasında yer alan Bursa merkezli Ezza Home, konkordato ilan etti. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T13:38+0300
2024-12-05T13:38+0300
2024-12-05T13:38+0300
ekonomi
iflas
konkordato
mobilya
ezza home
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Bursa merkezli mobilya üreticisi olan Ezza Home, yaşadığı finansal sorunların ardından konkordato ilan etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararıyla 3 ay boyunca şirketin mali tabloları incelenecek ve bu süreçte iflas takibi ve icra işlemi uygulanamayacak.Üç ay süre verildiTürkiye'nin 81 ilinin yanı sıra 30'u aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren 'ByEzza' markası konkordato ilan etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 aylık geçici konkordato mehli verildiğini duyururken, bu süreçte şirket yetkililerinin mal varlıklarını 3. kişilere devretmesine yasak getirdi. Şirketin iflasının açıklanmaması ve ekonomik durumunu toparlaması adına mahkemeden 3 ay süre verildi. Mahkeme, 2 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirketin iflas takibi ve yeni icralara karşı korunduğunu belirterek, 3 ay boyunca alacaklıların herhangi bir tahsilata gidemeyeceğine hükmetti.İlk 10 firma arasına girmiştiJaponya, ABD, Avrupa ve Afrika kıtaları başta olmak üzere dünyanın 30'u aşkın ülkesine ihracat gerçekleştiren firma, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan mobilya sektöründe Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçısı listesinde de yer edinmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/turkiyenin-onde-gelen-traktor-ureticisi-iflas-etti-1091056375.html
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iflas, konkordato, mobilya, ezza home, bursa
iflas, konkordato, mobilya, ezza home, bursa
Mobilya ihracatında ilk 10 arasında yer alan firma iflas yolunda: Konkordato ilan etti
Türkiye'nin mobilya devleri arasında yer alan Bursa merkezli Ezza Home, konkordato ilan etti.
Bursa merkezli mobilya üreticisi olan Ezza Home, yaşadığı finansal sorunların ardından konkordato ilan etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararıyla 3 ay boyunca şirketin mali tabloları incelenecek ve bu süreçte iflas takibi ve icra işlemi uygulanamayacak.
Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra 30'u aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren 'ByEzza' markası konkordato ilan etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 aylık geçici konkordato mehli verildiğini duyururken, bu süreçte şirket yetkililerinin mal varlıklarını 3. kişilere devretmesine yasak getirdi. Şirketin iflasının açıklanmaması ve ekonomik durumunu toparlaması adına mahkemeden 3 ay süre verildi. Mahkeme, 2 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirketin iflas takibi ve yeni icralara karşı korunduğunu belirterek, 3 ay boyunca alacaklıların herhangi bir tahsilata gidemeyeceğine hükmetti.
İlk 10 firma arasına girmişti
Japonya, ABD, Avrupa ve Afrika kıtaları başta olmak üzere dünyanın 30'u aşkın ülkesine ihracat gerçekleştiren firma, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan mobilya sektöründe Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçısı listesinde de yer edinmişti.