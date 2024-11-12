https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kacak-futbol-maci-izleyen-adama-3-yil-4-ay-hapis-cezasi-verildi-1090319908.html

Kaçak futbol maçı izleyen adama 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Kaçak futbol maçı izleyen adama 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Jonathan Edge IP TV cihazından kaçak maç izlediği gerekçesi ile mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

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İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Jonathan Edge, Premier Lig maçlarını kaçak izlediği gerekçesi ile 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.Televizyonlarda yaygın olarak kullanılan stick adı verilen IP TV cihazına korsan maç yayını izlemek için yükleme yapan 29 yaşındaki Jonathan Edge'ye İngiltere Mahkemesi tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği açıklandı. Ekim ayından beri hapishanede tutulan genç adamın korsan yayınları paylaştığı da tespit edildi. Mahkeme korsan yayının suç olduğunu belirterek tespit edildiklerinde hapis ve para cezası alacaklarını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ip-tv-izleyenler-hapis-cezasi-alabilir-mi-1088411711.html

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