https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kacak-futbol-maci-izleyen-adama-3-yil-4-ay-hapis-cezasi-verildi-1090319908.html
Kaçak futbol maçı izleyen adama 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Kaçak futbol maçı izleyen adama 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Jonathan Edge IP TV cihazından kaçak maç izlediği gerekçesi ile mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T23:31+0300
2024-11-12T23:31+0300
2024-11-12T23:37+0300
spor
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mahkeme kararı
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İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Jonathan Edge, Premier Lig maçlarını kaçak izlediği gerekçesi ile 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.Televizyonlarda yaygın olarak kullanılan stick adı verilen IP TV cihazına korsan maç yayını izlemek için yükleme yapan 29 yaşındaki Jonathan Edge'ye İngiltere Mahkemesi tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği açıklandı. Ekim ayından beri hapishanede tutulan genç adamın korsan yayınları paylaştığı da tespit edildi. Mahkeme korsan yayının suç olduğunu belirterek tespit edildiklerinde hapis ve para cezası alacaklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ip-tv-izleyenler-hapis-cezasi-alabilir-mi-1088411711.html
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ip tv ceza, korsan yayın cezası, kaçak maç cezası, kaçak izle
ip tv ceza, korsan yayın cezası, kaçak maç cezası, kaçak izle
Kaçak futbol maçı izleyen adama 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi
23:31 12.11.2024 (güncellendi: 23:37 12.11.2024)
İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Jonathan Edge IP TV cihazından kaçak maç izlediği gerekçesi ile mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Liverpool şehrinde yaşayan genç adamın yayınları paylaştığı da tespit edildi.
İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Jonathan Edge, Premier Lig maçlarını kaçak izlediği gerekçesi ile 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
Televizyonlarda yaygın olarak kullanılan stick adı verilen IP TV cihazına korsan maç yayını izlemek için yükleme yapan 29 yaşındaki Jonathan Edge'ye İngiltere Mahkemesi tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği açıklandı. Ekim ayından beri hapishanede tutulan genç adamın korsan yayınları paylaştığı da tespit edildi.
Mahkeme korsan yayının suç olduğunu belirterek tespit edildiklerinde hapis ve para cezası alacaklarını açıkladı.