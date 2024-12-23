https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/super-ligin-en-degerli-futbolculari-belli-oldu-yunus-akgun-fiyati-ile-sasirtti-1091940975.html

Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu: Yunus Akgün fiyatı ile şaşırttı

Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu: Yunus Akgün fiyatı ile şaşırttı

Sputnik Türkiye

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda futbolcuların performanslarına göre Transfermarkt tarafından en değerli oyuncular belirlendi. Galatasaray'dan Yunus... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

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Transfermarkt tarafından en değerli oyuncular açıklanırken listeye Türk oyuncu damga vurdu.Trendyol Süper Lig ilk sezonunda futbolcuların performanslarına göre Transfermarkt tarafından en değerli oyuncular belirlendi. Galatasaray'dan Yunus Akgün 4.5 milyon değer kazanarak toplam 11 milyon euro seviyesine ulaştı. En değerli oyuncular arasına girmeyi başaran 24 yaşındaki yıldız isim sarı kırmızılı takımda en dikkat çeken isim oldu.Transfermarkt verilerine göre en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular ve değişim oranları:

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