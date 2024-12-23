https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/super-ligin-en-degerli-futbolculari-belli-oldu-yunus-akgun-fiyati-ile-sasirtti-1091940975.html
Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu: Yunus Akgün fiyatı ile şaşırttı
Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu: Yunus Akgün fiyatı ile şaşırttı
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2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda futbolcuların performanslarına göre Transfermarkt tarafından en değerli oyuncular belirlendi. Galatasaray'dan Yunus... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T20:49+0300
2024-12-23T20:49+0300
2024-12-23T20:49+0300
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futbol maçı
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Transfermarkt tarafından en değerli oyuncular açıklanırken listeye Türk oyuncu damga vurdu.Trendyol Süper Lig ilk sezonunda futbolcuların performanslarına göre Transfermarkt tarafından en değerli oyuncular belirlendi. Galatasaray'dan Yunus Akgün 4.5 milyon değer kazanarak toplam 11 milyon euro seviyesine ulaştı. En değerli oyuncular arasına girmeyi başaran 24 yaşındaki yıldız isim sarı kırmızılı takımda en dikkat çeken isim oldu.Transfermarkt verilerine göre en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular ve değişim oranları:
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süper lig, trendyol süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, tarihi maç, maç yayını, transfer, transfermarkt , galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, trabzonspor
süper lig, trendyol süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, tarihi maç, maç yayını, transfer, transfermarkt , galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, trabzonspor
Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu: Yunus Akgün fiyatı ile şaşırttı
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda futbolcuların performanslarına göre Transfermarkt tarafından en değerli oyuncular belirlendi. Galatasaray'dan Yunus Akgün 4.5 milyon değer kazanarak toplam 11 milyon euro seviyesine ulaşarak en değerli oyuncular arasına girmeyi başardı.
Transfermarkt tarafından en değerli oyuncular açıklanırken listeye Türk oyuncu damga vurdu.
Trendyol Süper Lig ilk sezonunda futbolcuların performanslarına göre Transfermarkt tarafından en değerli oyuncular belirlendi. Galatasaray'dan Yunus Akgün 4.5 milyon değer kazanarak toplam 11 milyon euro seviyesine ulaştı. En değerli oyuncular arasına girmeyi başaran 24 yaşındaki yıldız isim sarı kırmızılı takımda en dikkat çeken isim oldu.
Transfermarkt verilerine göre en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular ve değişim oranları:
Osimhen (Galatasaray)
– 75 Milyon Euro
Gabriel Sara
– 23 Milyon Euro (+3)
En-Nesyri (Fenerbahçe)
– 22 Milyon Euro
Amrabat (Fenerbahçe)
– 22 Milyon Euro
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
– 20 Milyon Euro (-1)
Sanchez (Galatasaray)
– 19 Milyon Euro (+1)
Fernandes (Beşiktaş)
– 17 Milyon Euro
Maximin (Fenerbahçe)
– 17 Milyon Euro (-1)
Szymański (Fenerbahçe)
– 17 Milyon Euro (-2)
Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
– 15 Milyon Euro
Oosterwolde (Fenerbahçe)
– 15 Milyon Euro
Lucas Torreira (Galatasaray)
– 15 Milyon Euro
Simon Banza (Trabzonspor)
– 15 Milyon Euro (-1)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
– 14 Milyon Euro
Nelsson (Galatasaray)
– 14 Milyon Euro (-2)
Roland Sallai (Galatasaray)
– 13 Milyon Euro (-1)
Fred (Fenerbahçe)
– 13 Milyon Euro (-2)
Mauro Icardi (Galatasaray)
– 13 Milyon Euro (-2)
Muci (Beşiktaş)
– 12 Milyon Euro
Rafa Silva (Beşiktaş)
– 12 Milyon Euro (-2)
Yunus Akgün (Galatasaray)
– 11 Milyon Euro (+4.5)