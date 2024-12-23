https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/wanda-nara-icardiyi-sivassporun-yildizi-ile-aldatti-ihanet-goruntuleri-delil-oldu-1091938628.html
Wanda Nara, Icardi'yi Sivasspor'un yıldızı ile aldattı: İhanet görüntüleri delil oldu
Wanda Nara, Icardi'yi Sivasspor'un yıldızı ile aldattı: İhanet görüntüleri delil oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara hakkında Sivasspor forması giyen Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri çok konuşulan... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T18:31+0300
2024-12-23T18:31+0300
2024-12-23T18:31+0300
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galatasaray spor kulübü
ihanet
aldatma
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Sivasspor forması giyen Keita Balde ile Galatasaraylı Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ilişkisi olduğu ortaya çıktı.Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tatilde olan Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında Sivasspor forması giyen Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri çok konuşulan iddialarda bulundu. Ülkesindeki basına konuşan genç kadın eşi Keita Balde'nin Wanda Nara ile evinde gizli kamera görüntüleri olduğunu ve ihanete uğradığını duyurdu.2022 yılında Keita Balde ile severek evlendiğini açıklayan Simona Guatieri ''Bir rüyada gibiydim ama her şey o gün sona erdi. O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin Wanda Nara ile birlikte olduğunu söyledi. Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliği kanıtlayan görüntüler. Kocamla yatan sonra bana fotoğraf atan bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü çok korkunçlar'' açıklamasında bulundu. Eşinin açıklamaları sonrası Sivasspor Keita Balde ile yollarını ayırdığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/transfer-donemi-aciliyor-super-lig-ne-zaman-baslayacak-1091935983.html
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wanda nara ifşa, wanda nara aldatma
wanda nara ifşa, wanda nara aldatma
Wanda Nara, Icardi'yi Sivasspor'un yıldızı ile aldattı: İhanet görüntüleri delil oldu
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara hakkında Sivasspor forması giyen Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri çok konuşulan iddialarda bulundu. Ülkesindeki basına konuşan genç kadın eşi Keita Balde'nin Wanda Nara ile evinde görüntüleri olduğunu ve ihanete uğradığını duyurdu.
Sivasspor forması giyen Keita Balde ile Galatasaraylı Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tatilde olan Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında Sivasspor forması giyen Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri çok konuşulan iddialarda bulundu. Ülkesindeki basına konuşan genç kadın eşi Keita Balde'nin Wanda Nara ile evinde gizli kamera görüntüleri olduğunu ve ihanete uğradığını duyurdu.
2022 yılında Keita Balde ile severek evlendiğini açıklayan Simona Guatieri ''Bir rüyada gibiydim ama her şey o gün sona erdi. O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin Wanda Nara ile birlikte olduğunu söyledi. Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliği kanıtlayan görüntüler. Kocamla yatan sonra bana fotoğraf atan bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü çok korkunçlar'' açıklamasında bulundu. Eşinin açıklamaları sonrası Sivasspor Keita Balde ile yollarını ayırdığını duyurdu.