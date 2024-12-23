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Sosyal medyadan giysi satanlara dikkat: İade kodu gönderip tüm paraları kendi hesaplarına aktarıyorlar
Sosyal medyadan giysi satanlara dikkat: İade kodu gönderip tüm paraları kendi hesaplarına aktarıyorlar
Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinden giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüpheliler, kargosu ulaşmayan alıcıların iade kodu gönderip banka... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T15:18+0300
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Sosyal medya üzerinden giysi satan dolandırıcılar kargo ulaşmadı uygulaması ile, müşterilerin banka bilgilerinden paralarına el koydu.Sosyal medyadan alışveriş dolandırıcılığıKars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medyadan alışveriş yaparken dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Kargosu ulaşmayan alıcılarYapılan araştırmada sosyal medya üzerinden giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, kargosu ulaşmayan alıcıların iade kodu gönderip banka bilgilerine erişerek tüm paralarını kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.Kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin Kars'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'daki bazı adreslere özel harekat polisi desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.Zanlılardan B.E, S.A, M.İ, A.D, C.A, R.A, Y.B, İ.S, B.S, U.S, Y.A, Y.K, T.S, K.F.Ö, U.Ş. ve N.A. İstanbul'da, E.D. Bursa'da, A.S, E.D, Y.Y, M.Z, M.M. ve B.B. Konya'da, Ş.S. ile M.T. İzmir'de, K.A. ve Ö.E. Siirt'te, S.K. Van'da ve S.A. Diyarbakır'da gözaltına alındı.Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Paraları yurt dışına aktardıkları ortaya çıktıZanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada elektronik malzemeler ve 101 bin 765 lira ile 48 bin 800 dolar bulundu.Şüphelilerin suçtan elde ettikleri geliri, kripto para olarak yurt dışına aktardıkları öne sürüldü.
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sosyal medyadan alışveriş, sosyal medya alışveriş dolandırıcı, alışveriş dolandıcırılığı, iade edilen ürün dolandırıcı
sosyal medyadan alışveriş, sosyal medya alışveriş dolandırıcı, alışveriş dolandıcırılığı, iade edilen ürün dolandırıcı

Sosyal medyadan giysi satanlara dikkat: İade kodu gönderip tüm paraları kendi hesaplarına aktarıyorlar

15:18 23.12.2024 (güncellendi: 15:19 23.12.2024)
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Sosyal medya üzerinden giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüpheliler, kargosu ulaşmayan alıcıların iade kodu gönderip banka bilgilerine erişerek tüm paralarını kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.
Sosyal medya üzerinden giysi satan dolandırıcılar kargo ulaşmadı uygulaması ile, müşterilerin banka bilgilerinden paralarına el koydu.

Sosyal medyadan alışveriş dolandırıcılığı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medyadan alışveriş yaparken dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kargosu ulaşmayan alıcılar

Yapılan araştırmada sosyal medya üzerinden giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, kargosu ulaşmayan alıcıların iade kodu gönderip banka bilgilerine erişerek tüm paralarını kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.
Kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin Kars'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'daki bazı adreslere özel harekat polisi desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Zanlılardan B.E, S.A, M.İ, A.D, C.A, R.A, Y.B, İ.S, B.S, U.S, Y.A, Y.K, T.S, K.F.Ö, U.Ş. ve N.A. İstanbul'da, E.D. Bursa'da, A.S, E.D, Y.Y, M.Z, M.M. ve B.B. Konya'da, Ş.S. ile M.T. İzmir'de, K.A. ve Ö.E. Siirt'te, S.K. Van'da ve S.A. Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Paraları yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada elektronik malzemeler ve 101 bin 765 lira ile 48 bin 800 dolar bulundu.
Şüphelilerin suçtan elde ettikleri geliri, kripto para olarak yurt dışına aktardıkları öne sürüldü.
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