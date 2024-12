https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/sosyal-medyadan-giysi-satanlara-dikkat-iade-kodu-gonderip-tum-paralari-kendi-hesaplarina-1091922830.html

Sosyal medyadan giysi satanlara dikkat: İade kodu gönderip tüm paraları kendi hesaplarına aktarıyorlar

Sosyal medyadan giysi satanlara dikkat: İade kodu gönderip tüm paraları kendi hesaplarına aktarıyorlar

Sputnik Türkiye

Sosyal medya üzerinden giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüpheliler, kargosu ulaşmayan alıcıların iade kodu gönderip banka... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T15:18+0300

2024-12-23T15:18+0300

2024-12-23T15:19+0300

türkiye

kars

sosyal medya

alışveriş

iade

iade

iade talebi

iade süreci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg

Sosyal medya üzerinden giysi satan dolandırıcılar kargo ulaşmadı uygulaması ile, müşterilerin banka bilgilerinden paralarına el koydu.Sosyal medyadan alışveriş dolandırıcılığıKars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medyadan alışveriş yaparken dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Kargosu ulaşmayan alıcılarYapılan araştırmada sosyal medya üzerinden giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, kargosu ulaşmayan alıcıların iade kodu gönderip banka bilgilerine erişerek tüm paralarını kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.Kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin Kars'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'daki bazı adreslere özel harekat polisi desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.Zanlılardan B.E, S.A, M.İ, A.D, C.A, R.A, Y.B, İ.S, B.S, U.S, Y.A, Y.K, T.S, K.F.Ö, U.Ş. ve N.A. İstanbul'da, E.D. Bursa'da, A.S, E.D, Y.Y, M.Z, M.M. ve B.B. Konya'da, Ş.S. ile M.T. İzmir'de, K.A. ve Ö.E. Siirt'te, S.K. Van'da ve S.A. Diyarbakır'da gözaltına alındı.Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Paraları yurt dışına aktardıkları ortaya çıktıZanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada elektronik malzemeler ve 101 bin 765 lira ile 48 bin 800 dolar bulundu.Şüphelilerin suçtan elde ettikleri geliri, kripto para olarak yurt dışına aktardıkları öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/iptal-etmek-icin-tiklayin-dediler-93-bin-lira-kaybetti-dolandiricilarin-linkli-tuzagi-1089489607.html

türkiye

kars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medyadan alışveriş, sosyal medya alışveriş dolandırıcı, alışveriş dolandıcırılığı, iade edilen ürün dolandırıcı